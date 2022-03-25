https://ria.ru/20220325/mintsifry-1780066800.html

Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов

Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022

Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов

Минцифры РФ против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, это может привести к увеличению оттока кадров, сообщило... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:22

2022-03-25T14:22

2022-03-25T14:22

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, это может привести к увеличению оттока кадров, сообщило министерство."Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом", - говорится в сообщении.Как отмечает министерство, российские специалисты высоко ценятся на мировом IT-рынке, необходимо предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании.Министерство проводит регулярные встречи с представителями IT-отрасли и формирует меры поддержки, в которых они нуждаются. "Создание комфортных условий для развития IT-бизнеса в России - единственный разумный способ сохранить кадры", - добавляется в сообщении.Во вторник глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил, что ассоциация прогнозирует вторую волну отъезда IT-специалистов из России в апреле - страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли. По его данным, страну уже покинули 50-70 тысяч человек.

https://ria.ru/20220325/subsidii-1780052523.html

https://ria.ru/20220322/aytishniki-1779408042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество