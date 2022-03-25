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Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
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Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов
Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов
Минцифры РФ против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, это может привести к увеличению оттока кадров, сообщило... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:22
2022-03-25T14:22
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, это может привести к увеличению оттока кадров, сообщило министерство."Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом", - говорится в сообщении.Как отмечает министерство, российские специалисты высоко ценятся на мировом IT-рынке, необходимо предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании.Министерство проводит регулярные встречи с представителями IT-отрасли и формирует меры поддержки, в которых они нуждаются. "Создание комфортных условий для развития IT-бизнеса в России - единственный разумный способ сохранить кадры", - добавляется в сообщении.Во вторник глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил, что ассоциация прогнозирует вторую волну отъезда IT-специалистов из России в апреле - страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли. По его данным, страну уже покинули 50-70 тысяч человек.
https://ria.ru/20220325/subsidii-1780052523.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество
14:22 25.03.2022
 
Минцифры выступили против ограничений на передвижение IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных ограничений на передвижение IT-специалистов

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Depositphotos / spaxiax
Создание сайта
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, это может привести к увеличению оттока кадров, сообщило министерство.
"Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IT-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом", - говорится в сообщении.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Правительство намерено увеличить субсидии IT-компаниям
Как отмечает министерство, российские специалисты высоко ценятся на мировом IT-рынке, необходимо предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании.
Министерство проводит регулярные встречи с представителями IT-отрасли и формирует меры поддержки, в которых они нуждаются. "Создание комфортных условий для развития IT-бизнеса в России - единственный разумный способ сохранить кадры", - добавляется в сообщении.
Во вторник глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил, что ассоциация прогнозирует вторую волну отъезда IT-специалистов из России в апреле - страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли. По его данным, страну уже покинули 50-70 тысяч человек.
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 11:34
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияОбщество
 
 
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