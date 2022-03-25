https://ria.ru/20220325/mery-1780183905.html

ЕС разрешил Испании и Португалии вводить меры по снижению цен на энергию

ЕС разрешил Испании и Португалии вводить меры по снижению цен на энергию - РИА Новости, 25.03.2022

ЕС разрешил Испании и Португалии вводить меры по снижению цен на энергию

Испания и Португалия смогут вводить собственные меры, направленные на снижение цены на электроэнергию, такое решение было принято на встрече лидеров стран ЕС в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:21

2022-03-25T23:21

2022-03-25T23:21

антониу кошта

португалия

испания

европейский совет

европа

в мире

педро санчес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

МАДРИД, 25 мар – РИА Новости. Испания и Португалия смогут вводить собственные меры, направленные на снижение цены на электроэнергию, такое решение было принято на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе, сообщил испанский премьер Педро Санчес."Что касается цен на энергетику, Комиссия дала возможность действовать на энергорынке Европы так, что мы можем обозначить как "иберийское исключение" нынешним нормам. Это самое важное достижение, которого смогли добиться оба правительства. Как это отражают выводы Европейского совета, Испания и Португалия, начиная с сегодняшнего дня, могут применять чрезвычайные меры, на определенное время, чтобы сократить цены на электроэнергию для наших потребителей, для нашей промышленности и для наших компаний", - сказал Санчес на совместной пресс-конференции с португальским премьером Антониу Коштой.Глава испанского кабинета пояснил, что эти меры должна одобрить Европейская комиссия, которая, в свою очередь, обязуется это делать в срочном порядке.При принятии решения об "иберийском исключении" была принята во внимание крайне низкая степень связей электросетей Иберийского полуострова с остальной частью ЕС – лишь 3%."Речь идет о чрезвычайной, временной мере… которая позволит обоим правительствам снизить цены на энергию", - пояснил Санчес.

https://ria.ru/20220325/zabastovka-1780176707.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

португалия

испания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

антониу кошта, португалия, испания, европейский совет, европа, в мире, педро санчес