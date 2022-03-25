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Турецкая лира: где обменять, курс валют, прогнозы экспертов

Валюта турецкая лира: символ, обозначение, история происхождения, прогнозы курса

Турецкая лира: где обменять, курс валют, прогнозы экспертов

Турецкая лира — национальная валюта Турецкой Республики. История и особенности банкнот и монет, какие символы и обозначения имеют денежные знаки различного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:15

2022-03-25T17:15

2022-03-25T17:15

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Турецкая лира — национальная валюта Турецкой Республики. История и особенности банкнот и монет, какие символы и обозначения имеют денежные знаки различного номинала, где выгоднее обменивать деньги и сколько стоит лира, прогноз экспертов по курсу — в материале РИА Новости.Турецкая лираТурецкая лира (Yeni Türk Lirası) — официальная валюта Турции. Одна лира составляет 100 курушей. Название валюты происходит от слова "libra" — так в средние века обозначали тройский фунт (мера веса при измерении серебра)."Турецкая лира скоро отметит свой столетний юбилей, — говорит Ольга Мещерякова, генеральный директор управляющей компании "ПЕРАМО ИНВЕСТ", — однако ее сложно назвать сильной валютой. В прошлом году лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару, а с начала 2022 года она упала уже почти на 10%"."В настоящее время лира относится к категории экзотических валют наряду с дирхамом или рупией", — поясняет Степан Сумин, управляющий активами CRESCO Finance.История происхожденияВпервые турецкая лира стала официальной валютой в 1844 году, в этот период начался выпуск османской лиры. В начале своего обращения монета была из золота и лишь в 1920 году приобрела бумажную форму. В 1923 году валюта вошла в оборот как денежная единица Турецкой Республики. В 1930-е годы власти страны сделали привязку лиры к французскому франку, а с 1935 года и к доллару США. В послевоенные годы в результате нарастающей инфляции и падения покупательской способности лиры, отмечалось стремительное падение турецкой валюты. А в 1980 году она перешла к плавающему курсу.Главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин поясняет, что в 2005 году появилась новая турецкая лира, после того, как в декабре 2003 года Великое национальное собрание Турции приняло решение провести деноминацию (сокращение шести нулей). "После периода галопирующей инфляции, длившегося в стране с 1977 по 2003 годы, курс лиры стабилизировался в 2002 году. В дальнейшем с 2015 года начались системные проблемы в экономике: экспорт перестал увеличиваться, а экономика продолжила рост, что привело к ослаблению лиры и ускорению инфляции", — отмечает специалист.Курс турецкой лирыКурс турецкой валюты к рублю определяет ЦБ РФ. По словам Степана Сумина, курс лиры по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Более простым языком — такой способ называется свободной конвертацией.Курс одной лиры по отношению к рублю на 21.03.2022 равнялся 7,02 российского рубля, к доллару - 0,067 цента. Эксперт отмечает, что она подвержена сильным колебаниям на фоне мировой геополитической обстановки, экономической и политической ситуации внутри страны. Курс валюты корректируется ежедневно. Она резко реагирует на европейскую инфляцию и инфляцию США, так как является зависимой валютой, а формы торговых расчетов производятся в евро и долларах.Антон Прокудин отмечает, что ЦБ Турции фактически не имеет золотовалютных резервов, поэтому управлять курсом лиры он напрямую обычно не может. При этом наблюдается хронический дефицит счета текущих операций (СТО) – кто-то должен извне снабжать страну кредитными ресурсами, поэтому временами курс "сносят" спекулянты и экономические агенты."С точки зрения выгоды Турция, как страна-экспортер, может хорошо заработать на высокой стоимости евро/доллара и пополнить свой госбюджет ликвидностью в национальной валюте", — говорит Степан Сумин.Прогнозы курса турецкой лирыОльга Мещерякова, генеральный директор управляющей компании "ПЕРАМО ИНВЕСТ" отмечает, что начало кризиса в марте прошлого года ознаменовалось увольнением Реджепом Эрдоганом главы ЦБ Наджи Агбала, который пытался стабилизировать лиру повышением процентных ставок, что противоречило политике президента. Под руководством нового главы ЦБ Турции во второй половине года, несмотря на растущую инфляцию и ужесточение мировой денежно-кредитной политики, снизил ставки в общей сложности на 500 базисных пунктов, что и привело к обвалу валюты.По ее мнению, эти меры способствовали частичному восстановлению лиры в конце декабря. Однако, вопреки обещаниям правительства, снижение процентных ставок закономерно привело к росту инфляции до 54%, а турки по-прежнему предпочитают доллары новой депозитной программе. "С поправкой на инфляцию стоимость заимствований в Турции уже составляет отрицательные 40%, что является самым низким показателем среди аналогичных стран. В сложившихся условиях ослабленная валюта остается под давлением и делает турецкие долговые обязательства непривлекательными для инвесторов", — комментирует Ольга Мещерякова.Ужесточение политики ФРС США и новый всплеск инфляции из-за скачка стоимости энергоносителей вследствие последних геополитических событий еще более усугубляют ситуацию для лиры. По мнению экспертов, в 2022 году лиру может ожидать еще большая волатильность, так как политика режима плавающего валютного курса остается приоритетной. Инфляционные ожидания к концу 2022 года составляют 40,5%.Ситуация для Турции в условиях, когда глобальные финансовые риски растут, становится все менее устойчивой. "Учитывая, что платежный баланс Турции очень чувствителен к ценам на энергоносители и сырьевые товары, а страна вступает в предвыборный год, риторика властей вскоре может резко измениться, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и окажет серьезное влияние на курс лиры", — прогнозирует Ольга Мещерякова.Как выглядит турецкая лираСовременные банкноты различаются между собой оттенками, размером и дизайном. На новых турецких лирах изображены выдающиеся турецкие деятели, а также в обязательном порядке портрет Мустафы Кемаля Ататюрка — первого президента страны.Обозначения на купюрах турецкой лиры – серия и номер – дважды изображены на реверсе: в нижнем левом углу и сверху справа, начертание горизонтальное. Серия отмечена одной латинской буквой, а номер девятью цифрами. Официальный код турецкой валюты в банковской системе — TRY (949).Еще одна важная особенность – обновленный знак турецкой лиры. Он был разработан дизайнером Тюлай Лале. Символ наносят на денежные знаки с 2012 года, он представляет собой сочетание латинской L (лира) и t (Турция) – дважды перечеркнутая буква t (выглядит так — ₺).Банкноты и монетыБанкноты (купюры) — бумажные денежные знаки национальной валюты, единственным эмитентом которых выступает ЦБ Турецкой Республики. На лицевой стороне купюр нанесен портрет президента Мустафы Кемаля Ататюрка, а на обратной напечатаны изображения известных граждан Турции и символы их достижений.Сейчас в обращении в Турции имеются банкноты следующего номинала:Купюры отличаются и по размеру: самые маленькие — 5 лир, а самые большие — 200 лир.В денежном обороте находятся монеты номиналом в 1, 5, 10, 25, 50 курушей и 1 лиру. На реверсе отчеканен Мустафа Кемаль Ататюрк и название государства, на аверсе — номинал монеты, год выпуска и национальный орнамент. Исключение составляет лишь монета в 50 курушей, на ее обратной стороне изображен висячий мост Стамбула.Памятные монетыВ Турции выпускались ранее и продолжают чеканить сегодня юбилейные и памятные монеты:Обмен валюты в Турции"При посещении крупных городов (Стамбул, Анкара) или областей страны требуется менять доллары и евро на турецкие лиры. Если затрагивать курортные части страны, то в Сиде, Кемере охотнее берут для оплаты евро и доллары", — говорит Степан Сумин. Стоит помнить, что лира — национальная валюта и поэтому является главным средством платежа. "Конечно, есть туристические места в крупных городах, где торговцы принимают валюту, например в Стамбуле на Гранд-базаре. Рубли фактически негде обменять на турецкую лиру, поэтому выгодно приезжать с долларами или евро", — советует эксперт.По словам Степана Сумина, наиболее выгодные курсы обмена валюты можно найти в банках, например в Denizbank, который имеет свое представительство в Москве, или у проверенных частников. "В банках спред цен не такой большой, как в аэропортах. Также хорошим местом для обмена валюты выступают торговые центры, разница при покупке и продаже в валюте меньше, чем в аэропортах и отелях. Стоит остерегаться непроверенных обменных пунктов. Сейчас достаточно легко в онлайн-сообществах найти проверенные, иначе есть риск попасть на мошенников", — предупреждает специалист.По словам Ирины Леденевой, руководителя турагентства “АЗИМУТ”, наличные выгоднее обменивать в банках, на почте или обменных пунктах, которых много в курортных районах. Но стоит иметь в виду, что рабочий день в банках и на почте значительно короче, чем в России, большинство банков работает до 17:00, почтовые отделения до 17:30 и закрыты в выходные дни. Самый невыгодный курс для обмена — в аэропортах и в отелях.Советы туристам"В курортных районах Турции повсеместно помимо турецкой лиры принимают доллары, евро и рубли, но если туристы хотят сэкономить на покупках во время отдыха, то стоит расплачиваться местной валютой. При оплате лирой цена практически всегда будет выгоднее", — поясняет Ирина Леденева. Особенно это касается проезда в общественном транспорте и такси, небольших сувенирных лавок, традиционных турецких базаров. А если вы путешествуете или находитесь по делам в нетуристических местах, то оплату другой валютой, отличной от лиры, у вас могут не принять совсем.Эксперт отмечает, что в Турции возможна оплата картами российской платежной системы МИР, списание производится по внутреннему курсу банка. Оплатить можно в тех точках, где установлены платежные терминалы турецких банков Is Bankasi, Ziraat и Vakifbank. "Это очень распространенные в Турции банки, их терминалы встречаются чаще всего, поэтому проблем не должно возникнуть. В банкоматах этих же банков можно снять с карты наличные лиры. При этом обязательно иметь с собой саму пластиковую карту, так как бесконтактные способы могут не сработать" — предупреждает Ирина Леденева.

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экономика, россия, реджеп тайип эрдоган, турция, новости - туризм, туризм, валюта