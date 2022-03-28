17:12 28.03.2022 (обновлено: 17:46 28.03.2022)
Евро: стоит ли покупать, каким будет курс, прогнозы аналитиков
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Евро является второй по значимости резервной и торгуемой валютой. Она находится в обращении во многих европейских странах, хотя некоторые все еще продолжают использовать национальные деньги. Что влияет на курс евро, какие прогнозы дают эксперты, а также какие купюры находятся в обороте или сняты с выпуска и что означают изображения на них – в материале РИА Новости.
Валюта евро
Евро – это форма валюты, которая используется в странах Европейского Союза. Она является мировой наравне с долларом США, а также резервной, как фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк и тот же американский доллар.
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Курс евро
На курс евро влияет множество факторов. Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital и независимый финансовый советник, отмечает, что он в первую очередь зависит от доллара США как от основного конкурента: чтобы европейцам купить доллары или долларовые активы, нужно потратить евро и наоборот.
Второй и третий факторы влияния – это ставка ЕЦБ (Европейского Центробанка) и меры экономического стимулирования (QE). Чем выше процентная ставка, тем крепче курс евро и наоборот. Чем ниже ставка и больше мер по экономическому стимулированию, тем выше инфляция и тем ниже курс евро. Стоит отметить, что инфляция в Евросоюзе совсем невысокая по сравнению с Россией. Иногда ЕЦБ специально ее разгоняет, чтобы не допустить дефляции, и тогда это положительно влияет на курс евро.
Последний общий фактор, влияющий на курс европейской валюты, – это состояние экономики Евросоюза в целом, учитывая, что евро является основной расчетной валютой еврозоны.
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История происхождения
Владимир Чернов, аналитик "Фридом Финанс" уточняет, что курс на валютном рынке плавающий. Он подразумевает использование рыночного механизма валютного регулирования для установления цен. Их изменение происходит под воздействием изменения спроса и предложения. Исключение составляют случаи, когда Центральный Банк вводит какие-то ограничения на свободную конвертацию или привязывает курс своей национальной валюты к другой. Тогда он называется фиксированным.
Курс валюты напрямую влияет на платежный баланс государства, так как товары на экспорт продаются в валюте, а в бюджет средства поступают в рублях. Чем ниже курс национальной валюты, тем больше средств поступит в бюджет. С импортом ситуация обратная: чем ниже курс национальной валюты, тем дороже зарубежные товары.
Прогнозы курса евро
"В нынешних экономических условиях курс евро может искусственно занижаться за счет действий ЦБ и экспортеров. Рыночный курс евро к рублю на сегодняшний день должен быть выше текущих значений, так как ажиотажный спрос на единую европейскую валюту в России вырос в разы", – отметил Владимир Чернов.
"Если говорить о паре евро/рубль, то курс будет зависеть от экономического положения двух регионов – еврозоны и России, - отмечает Валерий Полховский, старший аналитик группы компаний Forex Club. - Поскольку стоимость национальной валюты – это отражение экономического здоровья региона, на нее будут влиять показатели ВВП, сальдо торгового баланса, инфляции, объемов иностранных инвестиций и многих других. Чем лучше дела обстоят в еврозоне по сравнению с Россией, тем крепче будет евро по отношению к рублю. Сейчас состояние рубля зависит не столько от экономической, сколько от политической составляющей, о его укреплении говорить еще рано".
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Где используется
Помимо стран, где евро введен как основная валюта обращения, законным платежным средством он является в таких европейских государствах, как:
- —Андорра;
- —Ватикан;
- —Сан-Марино;
- —Монако.
Также есть ряд стран, использующих евро неофициально или частично. К ним относятся:
- —Косово;
- —Черногория;
- —Зимбабве.
Некоторые страны входят в Единую зону платежей евро, что упрощает совершение банковских переводов в этой валюте:
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Отражение мужчины на фоне флага ЕС
Символ
Графическое обозначение евро – €. Это знак греческой буквы "эпсилон", которую пересекают две черты (в некоторых шрифтах присутствует только одна). Также символ валюты совпадает с визуальным обозначением геологического периода палеозойской эры – кембрия. По официальным требованиям знак евро печатается желтым (PMS Yellow) цветом на голубом (PMS Reflex Blue) фоне.
Банкноты и монеты
Монетный ряд евро включает в себя 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов (или евроцентов), а также 1 и 2 евро. Реверс у них идентичен – номинал и наименование валюты, а вот оформление аверса каждая страна разрабатывает самостоятельно. К примеру, в Бельгии один и тот же рисунок повторяется на всех монетах, в Италии – отличается. Несмотря на такую особенность, есть обязательное условие: на аверсе должны быть 12 звезд.
В отличие от монет, банкноты не имеют своих национальных сторон, но эмитента все равно можно определить с помощью серийного номера. Всего существует семь видов купюр:
- —5 евро. Она самая маленькая не только по номиналу, но и по размеру: 120 х 62 мм. Выполнена в серых тонах, на ней изображена архитектура в античном стиле: на аверсе – портал храма, на реверсе – типичный для такого стиля двухъярусный мост.
- —10 евро. Ее размер 127х67мм. Преобладающий оттенок – красный, ближе к розовому. На ней изображены: на аверсе – портал средневекового замка, на реверсе – каменный мост в романском стиле.
- —20 евро. Размер 133 х 72мм. Выполнена в глубоком синем цвете, на купюре изображена архитектура в готическом стиле: на аверсе – стрельчатые витражные окна, на реверсе – каменный мост XII-XV вв.
- —50 евро. Размер купюры 140 х 77мм, главный цвет – оранжевый. Здесь отображена архитектура эпохи Возрождения: на аверсе – оконный проем, на реверсе – мост в этом стиле.
- —100 евро. Ее размер 147х82 мм. Выполнена в зеленом цвете. В отличие от предыдущих банкнот здесь изображены сразу два архитектурных стиля: барокко и рококо. На аверсе – портал, украшенный статуями и колоннами, на реверсе – мост с несколькими скульптурами.
- —200 евро. Выполнена в размере 153 х 82 мм в желто-коричневых оттенках. Отображает эпоху модерна: на аверсе – высокие порталы из стекла, на реверсе – длинный однопролетный мост.
- —500 евро. Самая большая купюра и по номиналу, и по размеру – 160 х 82 мм. Она исполнена в фиолетовых цветах и отражает современную архитектуру. На аверсе – небоскреб, на реверсе – подвесной мост. На сегодняшний день эта банкнота не выпускается, но все еще находится в обороте.
Денежные купюры и монеты евро
Страны обращения
Но не во всех странах ЕС евро как валюта введен в обращение. К примеру, Дания осталась верна датской кроне, а Швеция – шведской.
Защита евро
Купюры евро имеют надежные средства защиты, поэтому считается, что подделать их практически невозможно.
- —Бумага. В ее состав входит хлопок, поэтому купюры плотные, а при сгибании издают характерный хруст. Также бумага не светится в УФ-лучах.
- —Водяные знаки. Номинал купюры в углу и центре, а также защитная нить почти в середине.
- —Рельефная печать. Аббревиатура ЕЦБ, номинал, основной рисунок и год печати объемные, особенно хорошо это можно почувствовать, проведя по ним ногтем.
- —Номинал. Цифры номинала меняют цвет от оливкового до коричневого.
- —Микротекст. Указано название валюты на двух языках.
- —Голограмма. Отображает номинал, а также элемент стиля: в купюрах от 5 до 20 евро – это полоса на всю ширину, а на более крупных банкнотах – геометрическое изображение архитектуры.
- —Перфорация. Используется на голограмме символа €.
- —Серийный номер. Он состоит из буквы и 11 цифр. Имеет контрольную сумму, а последняя цифра совпадает со страной-эмитентом. Генерируется серийный номер с помощью специального алгоритма.
- —Защитная полоса. Это перламутровая полоска с номиналом и символом, которая располагается по центру реверса на купюрах 5, 10 и 20 евро.
- —УФ-элементы. Отдельные части банкноты должны светиться в ультрафиолете. К примеру, флаг Евросоюза – зеленый с оранжевыми звездами, а подпись президента ЕЦБ – желто-зеленая. Также в УФ-свете видно волокна бумаги (красного, зеленого и синего цвета), которые хаотично впечатаны в полотно банкноты.
- —Магнитные и инфракрасные метки.
Это далеко не полный список всех защитных средств евро. Некоторые из них сознательно не разглашаются, чтобы снизить вероятность подделок, но даже этих признаков достаточно, чтобы определить подлинную банкноту.