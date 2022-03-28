https://ria.ru/20220328/evro-1780521837.html

Евро: стоит ли покупать, каким будет курс, прогнозы аналитиков

Валюта евро: история происхождения и описание банкнот, курс и прогнозы аналитиков

Евро: стоит ли покупать, каким будет курс, прогнозы аналитиков

Евро является второй по значимости резервной и торгуемой валютой. Она находится в обращении во многих европейских странах, хотя некоторые все еще продолжают... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:12

2022-03-28T17:12

2022-03-28T17:46

евро

валюта

экономика

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Евро является второй по значимости резервной и торгуемой валютой. Она находится в обращении во многих европейских странах, хотя некоторые все еще продолжают использовать национальные деньги. Что влияет на курс евро, какие прогнозы дают эксперты, а также какие купюры находятся в обороте или сняты с выпуска и что означают изображения на них – в материале РИА Новости.Валюта евроЕвро – это форма валюты, которая используется в странах Европейского Союза. Она является мировой наравне с долларом США, а также резервной, как фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк и тот же американский доллар.Курс евроНа курс евро влияет множество факторов. Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital и независимый финансовый советник, отмечает, что он в первую очередь зависит от доллара США как от основного конкурента: чтобы европейцам купить доллары или долларовые активы, нужно потратить евро и наоборот.Второй и третий факторы влияния – это ставка ЕЦБ (Европейского Центробанка) и меры экономического стимулирования (QE). Чем выше процентная ставка, тем крепче курс евро и наоборот. Чем ниже ставка и больше мер по экономическому стимулированию, тем выше инфляция и тем ниже курс евро. Стоит отметить, что инфляция в Евросоюзе совсем невысокая по сравнению с Россией. Иногда ЕЦБ специально ее разгоняет, чтобы не допустить дефляции, и тогда это положительно влияет на курс евро.Последний общий фактор, влияющий на курс европейской валюты, – это состояние экономики Евросоюза в целом, учитывая, что евро является основной расчетной валютой еврозоны.История происхожденияВладимир Чернов, аналитик "Фридом Финанс" уточняет, что курс на валютном рынке плавающий. Он подразумевает использование рыночного механизма валютного регулирования для установления цен. Их изменение происходит под воздействием изменения спроса и предложения. Исключение составляют случаи, когда Центральный Банк вводит какие-то ограничения на свободную конвертацию или привязывает курс своей национальной валюты к другой. Тогда он называется фиксированным.Курс валюты напрямую влияет на платежный баланс государства, так как товары на экспорт продаются в валюте, а в бюджет средства поступают в рублях. Чем ниже курс национальной валюты, тем больше средств поступит в бюджет. С импортом ситуация обратная: чем ниже курс национальной валюты, тем дороже зарубежные товары.Прогнозы курса евро"В нынешних экономических условиях курс евро может искусственно занижаться за счет действий ЦБ и экспортеров. Рыночный курс евро к рублю на сегодняшний день должен быть выше текущих значений, так как ажиотажный спрос на единую европейскую валюту в России вырос в разы", – отметил Владимир Чернов.Где используетсяПомимо стран, где евро введен как основная валюта обращения, законным платежным средством он является в таких европейских государствах, как:Также есть ряд стран, использующих евро неофициально или частично. К ним относятся:Некоторые страны входят в Единую зону платежей евро, что упрощает совершение банковских переводов в этой валюте:СимволГрафическое обозначение евро – €. Это знак греческой буквы "эпсилон", которую пересекают две черты (в некоторых шрифтах присутствует только одна). Также символ валюты совпадает с визуальным обозначением геологического периода палеозойской эры – кембрия. По официальным требованиям знак евро печатается желтым (PMS Yellow) цветом на голубом (PMS Reflex Blue) фоне.Банкноты и монетыМонетный ряд евро включает в себя 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов (или евроцентов), а также 1 и 2 евро. Реверс у них идентичен – номинал и наименование валюты, а вот оформление аверса каждая страна разрабатывает самостоятельно. К примеру, в Бельгии один и тот же рисунок повторяется на всех монетах, в Италии – отличается. Несмотря на такую особенность, есть обязательное условие: на аверсе должны быть 12 звезд.В отличие от монет, банкноты не имеют своих национальных сторон, но эмитента все равно можно определить с помощью серийного номера. Всего существует семь видов купюр:Страны обращенияЕвро является официальной валютой в 19 странах Евросоюза (ЕС). К ним относятся: Германия, Италия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Финляндия, Греция, Словения, Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Ирландия, Мальта, Люксембург, Кипр.Но не во всех странах ЕС евро как валюта введен в обращение. К примеру, Дания осталась верна датской кроне, а Швеция – шведской.Защита евроКупюры евро имеют надежные средства защиты, поэтому считается, что подделать их практически невозможно.Это далеко не полный список всех защитных средств евро. Некоторые из них сознательно не разглашаются, чтобы снизить вероятность подделок, но даже этих признаков достаточно, чтобы определить подлинную банкноту.

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https://ria.ru/20210227/valyuta-1599206472.html

https://ria.ru/20220105/valyuty-1766454587.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

евро, валюта, экономика, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)