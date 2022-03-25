https://ria.ru/20220325/gaz-1779994184.html

Эксперт предположил, пойдут ли страны ЕС на закупки газа за рубли

Эксперт предположил, пойдут ли страны ЕС на закупки газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022

Эксперт предположил, пойдут ли страны ЕС на закупки газа за рубли

Россия, переводя в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, не преследовала цель обхода европейских санкций, но страны Евросоюза легко могут... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:50

2022-03-25T09:50

2022-03-25T09:50

экономика

природный газ

россия

сша

владимир путин

урсула фон дер ляйен

евросоюз

европа

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия, переводя в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, не преследовала цель обхода европейских санкций, но страны Евросоюза легко могут ввести исключения в своих санкционных режимах, если будет необходимость покупать газ из РФ, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Как сообщило ранее агентство Рейтер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях. Она назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских санкций. При этом она анонсировала новое партнерство Евросоюза и США, предполагающее дополнительные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов в ЕС взамен российскому."Это сложный вопрос на самом деле, потому что оплата газа в рублях, строго говоря, не преследовала своей целью обход ограничительных мер. Строго говоря, это не является основной целью. Здесь, скорее, целью является поддержка курса национальной валюты и выстраивание иной логики отношений с теми странами, которые ограничительные меры вводили", - сказал Тимофеев РИА Новости, отвечая на вопрос, пойдут ли страны ЕС на закупки газа за рубли и является ли условие Москвы нарушением санкций.При этом эксперт полагает, что ЕС легко может прибегнуть к исключениям в санкциях, чтобы платить за российский газ в рублях.Говоря о новом партнерстве ЕС и США по поставкам СПГ из Штатов в Европу, эксперт назвал его ожидаемым ходом, но добавил, что для реализации планов Брюсселя потребуется инфраструктура."Это ожидаемый ход. Конечно, потребуется время для того, чтобы заместить такие объемы большие, потребуется строительство соответствующей инфраструктуры по приему этого газа. Но, я думаю, этот процесс будет идти. В общем этим курсом и ЕС, и США будут следовать", - пояснил собеседник агентства.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, природный газ, россия, сша, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европа, санкции, российский совет по международным делам