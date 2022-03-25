22:04 25.03.2022 (обновлено: 22:32 25.03.2022)
Байден оговорился и "намекнул" на отправку американских войск на Украину
Байден заявил американским солдатам, что они увидят ситуацию на Украине "своими глазами"
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Во время выступления перед американскими десантниками, дислоцированными на военную базу в польском Жешуве, президент США Джо Байден заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они "там" окажутся.
"Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там. Вы увидите... женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говоря: "Я не уйду, не сдвинусь с этого места". Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас", — сказал глава США При этом он не уточнил, почему американские солдаты должны оказаться "там", и имел ли он в виду Украину.
На двусмысленную фразу обратили внимание украинские СМИ, а также американские пользователи Twitter. В социальных сетях развернулась дискуссия, были ли слова американского лидера очередной оговоркой или намеком на решение администрации Белого дома отправить туда военных. Телекомпания CNN позднее процитировала пресс-секретаря Белого дома, который заявил, что позиция США неизменна: отправлять американские войска на Украину никто не планирует.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, но при этом подчеркнул, что Соединенные штаты будут защищать "каждый дюйм территории НАТО". Байден также неоднократно исключал возможность отправки американских войск на Украину, говоря, что это чревато Третьей мировой войной.
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Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.