https://ria.ru/20220324/sovbez-1779854863.html

Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине

Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:14

2022-03-24T14:14

2022-03-24T17:40

сергей иванов (политик)

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

россия

владимир путин

совет федерации рф

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:1032:2047:2183_1920x0_80_0_0_b1f6da7db11da9440528d7f27610d895.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Министр обороны Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, оказании гуманитарной помощи, обеспечении безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях."Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов", — уточнил он. Участники обсудили макроэкономическую ситуацию в стране. Кроме того, затрагивалась антисанкционная тематика."Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", — сообщил пресс-секретарь президента.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779839183.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779846822.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей иванов (политик), украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия, владимир путин, совет федерации рф, михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин, дмитрий медведев, дмитрий патрушев, владимир колокольцев, сергей лавров, сергей шойгу, александр бортников, сергей нарышкин, санкции, санкции в отношении россии, политика