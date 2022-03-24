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Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 24.03.2022
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Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 24.03.2022
Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию в районах выполнения задач российскими... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:16
2022-03-24T22:54
россия
нагорный карабах
сергей шойгу
армения
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.В пресс-службе минобороны Армении сообщили, что Папикян рассказал об обстановке в Аскеранском районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики после "нарушения подразделениями ВС Азербайджана линии соприкосновения и сложившейся в результате этого взрывоопасной обстановки". Он заявил о необходимости возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции"Сергей Шойгу заверил, что ситуация находится в центре внимания российской стороны и предпринимаются необходимые шаги для ее мирного разрешения", - заявили в армянском оборонном ведомстве.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы
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нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире
21:16 24.03.2022 (обновлено: 22:54 24.03.2022)
 
Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Шойгу обсудил с коллегой из Армении Папикяном ситуацию в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе минобороны Армении сообщили, что Папикян рассказал об обстановке в Аскеранском районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики после "нарушения подразделениями ВС Азербайджана линии соприкосновения и сложившейся в результате этого взрывоопасной обстановки". Он заявил о необходимости возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции
"Сергей Шойгу заверил, что ситуация находится в центре внимания российской стороны и предпринимаются необходимые шаги для ее мирного разрешения", - заявили в армянском оборонном ведомстве.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы
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