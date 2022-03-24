https://ria.ru/20220324/shoygu-1779948689.html

Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 24.03.2022

Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию в районах выполнения задач российскими... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:16

2022-03-24T21:16

2022-03-24T22:54

россия

нагорный карабах

сергей шойгу

армения

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.В пресс-службе минобороны Армении сообщили, что Папикян рассказал об обстановке в Аскеранском районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики после "нарушения подразделениями ВС Азербайджана линии соприкосновения и сложившейся в результате этого взрывоопасной обстановки". Он заявил о необходимости возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции"Сергей Шойгу заверил, что ситуация находится в центре внимания российской стороны и предпринимаются необходимые шаги для ее мирного разрешения", - заявили в армянском оборонном ведомстве.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы

https://ria.ru/20220313/obstrely-1777904767.html

россия

нагорный карабах

армения

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире