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АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства - РИА Новости, 24.03.2022
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Ленинградская область
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АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства
АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства - РИА Новости, 24.03.2022
АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства
Агропромышленный комплекс (АПК) Ленинградской области в 2021 году несмотря на засушливое лето и пандемию смог добиться роста объема производства валовой... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:24
2022-03-24T14:24
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Агропромышленный комплекс (АПК) Ленинградской области в 2021 году несмотря на засушливое лето и пандемию смог добиться роста объема производства валовой продукции, сообщил на заседании правительства региона заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Также Малащенко отметил, что по итогам 2021 года среди субъектов Российской Федерации Ленинградская область занимает: первое место – по производству яиц, второе место – по молочной продуктивности коров и по поголовью птицы, третье место – по производству семенного картофеля, по выращиванию форели и по выращиванию цветов, пятое место – по производству мяса птицы и по производству грибов и девятое место – по производству молока."Общее финансирование агропрышленномого комплекса Ленинградской области в 2021 году составило 7,6 миллиарда рублей, из них, поддержка собственно агропромышленного производства – 5,41 миллиарда рублей, программы комплексного развития сельских территорий – 2,16 миллиарда рублей", — сказал Малащенко.
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экономика
14:24 24.03.2022
 

АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства

© Фото : Правительство Ленинградской областиАПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства
АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Агропромышленный комплекс (АПК) Ленинградской области в 2021 году несмотря на засушливое лето и пандемию смог добиться роста объема производства валовой продукции, сообщил на заседании правительства региона заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Также Малащенко отметил, что по итогам 2021 года среди субъектов Российской Федерации Ленинградская область занимает: первое место – по производству яиц, второе место – по молочной продуктивности коров и по поголовью птицы, третье место – по производству семенного картофеля, по выращиванию форели и по выращиванию цветов, пятое место – по производству мяса птицы и по производству грибов и девятое место – по производству молока.
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 19:43Ленинградская область
Власти Ленобласти поддержат птицепром региона
"Общее финансирование агропрышленномого комплекса Ленинградской области в 2021 году составило 7,6 миллиарда рублей, из них, поддержка собственно агропромышленного производства – 5,41 миллиарда рублей, программы комплексного развития сельских территорий – 2,16 миллиарда рублей", — сказал Малащенко.
 
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