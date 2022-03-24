https://ria.ru/20220324/lenoblast-1779855951.html

АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства

АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства - РИА Новости, 24.03.2022

АПК Ленобласти в 2021 году добился роста объема производства

Агропромышленный комплекс (АПК) Ленинградской области в 2021 году несмотря на засушливое лето и пандемию смог добиться роста объема производства валовой... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:24

2022-03-24T14:24

2022-03-24T14:24

ленинградская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779856053_0:36:1025:613_1920x0_80_0_0_ea1fa990e3944efdf01a8f7b3e527a5c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Агропромышленный комплекс (АПК) Ленинградской области в 2021 году несмотря на засушливое лето и пандемию смог добиться роста объема производства валовой продукции, сообщил на заседании правительства региона заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Также Малащенко отметил, что по итогам 2021 года среди субъектов Российской Федерации Ленинградская область занимает: первое место – по производству яиц, второе место – по молочной продуктивности коров и по поголовью птицы, третье место – по производству семенного картофеля, по выращиванию форели и по выращиванию цветов, пятое место – по производству мяса птицы и по производству грибов и девятое место – по производству молока."Общее финансирование агропрышленномого комплекса Ленинградской области в 2021 году составило 7,6 миллиарда рублей, из них, поддержка собственно агропромышленного производства – 5,41 миллиарда рублей, программы комплексного развития сельских территорий – 2,16 миллиарда рублей", — сказал Малащенко.

https://ria.ru/20220318/ptitseprom-1778932883.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика