https://ria.ru/20220324/iran-1779860879.html
Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией
Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией
Екатеринбург может стать хабом для развития отношений между Ираном и центральной и восточной частью России, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:41
2022-03-24T14:41
2022-03-24T14:41
россия
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/70/1549897028_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_7dab3bb67a89a1453733418c3e5abd46.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Екатеринбург может стать хабом для развития отношений между Ираном и центральной и восточной частью России, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали."Мы в качестве Исламской Республики Иран заинтересованы в том, чтобы развивать отношения со всеми российскими регионами и использовать те возможности, которые есть в этой большой стране. Но в настоящее время наши торговые отношения между ИРИ и Россией исключительно сконцентрированы на западе России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. У нас особого присутствия в центре и на востоке России нет, хотя там есть много потенциальных транзитных возможностей, которые можно было бы использовать через Туркмению, Казахстан. Мы изучили этот вопрос, и мы видим, что хабом для развития отношений между Ираном и центром и востоком России может стать Свердловская область и Екатеринбург", - сказал Джалали.По его словам, для этого сейчас обсуждается вопрос об открытии дипломатического представительства Ирана в уральской столице.
https://ria.ru/20220324/swift-1779844699.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/70/1549897028_125:0:1277:864_1920x0_80_0_0_9217c277ee787a6596022c525356f491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире
Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией
Посол Ирана Джалали: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с востоком России