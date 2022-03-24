https://ria.ru/20220324/iran-1779860879.html

Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией

Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией - РИА Новости, 24.03.2022

Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией

Екатеринбург может стать хабом для развития отношений между Ираном и центральной и восточной частью России, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:41

2022-03-24T14:41

2022-03-24T14:41

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Екатеринбург может стать хабом для развития отношений между Ираном и центральной и восточной частью России, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали."Мы в качестве Исламской Республики Иран заинтересованы в том, чтобы развивать отношения со всеми российскими регионами и использовать те возможности, которые есть в этой большой стране. Но в настоящее время наши торговые отношения между ИРИ и Россией исключительно сконцентрированы на западе России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. У нас особого присутствия в центре и на востоке России нет, хотя там есть много потенциальных транзитных возможностей, которые можно было бы использовать через Туркмению, Казахстан. Мы изучили этот вопрос, и мы видим, что хабом для развития отношений между Ираном и центром и востоком России может стать Свердловская область и Екатеринбург", - сказал Джалали.По его словам, для этого сейчас обсуждается вопрос об открытии дипломатического представительства Ирана в уральской столице.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, иран, в мире