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Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
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Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией
Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией - РИА Новости, 24.03.2022
Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией
Екатеринбург может стать хабом для развития отношений между Ираном и центральной и восточной частью России, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:41
2022-03-24T14:41
россия
иран
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Екатеринбург может стать хабом для развития отношений между Ираном и центральной и восточной частью России, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали."Мы в качестве Исламской Республики Иран заинтересованы в том, чтобы развивать отношения со всеми российскими регионами и использовать те возможности, которые есть в этой большой стране. Но в настоящее время наши торговые отношения между ИРИ и Россией исключительно сконцентрированы на западе России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. У нас особого присутствия в центре и на востоке России нет, хотя там есть много потенциальных транзитных возможностей, которые можно было бы использовать через Туркмению, Казахстан. Мы изучили этот вопрос, и мы видим, что хабом для развития отношений между Ираном и центром и востоком России может стать Свердловская область и Екатеринбург", - сказал Джалали.По его словам, для этого сейчас обсуждается вопрос об открытии дипломатического представительства Ирана в уральской столице.
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россия, иран, в мире
14:41 24.03.2022
 
Посол Ирана: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с Россией

Посол Ирана Джалали: Екатеринбург может стать хабом для развития связей с востоком России

© РИА Новости / Алексей КуденкоЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Екатеринбург может стать хабом для развития отношений между Ираном и центральной и восточной частью России, сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали.
"Мы в качестве Исламской Республики Иран заинтересованы в том, чтобы развивать отношения со всеми российскими регионами и использовать те возможности, которые есть в этой большой стране. Но в настоящее время наши торговые отношения между ИРИ и Россией исключительно сконцентрированы на западе России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. У нас особого присутствия в центре и на востоке России нет, хотя там есть много потенциальных транзитных возможностей, которые можно было бы использовать через Туркмению, Казахстан. Мы изучили этот вопрос, и мы видим, что хабом для развития отношений между Ираном и центром и востоком России может стать Свердловская область и Екатеринбург", - сказал Джалали.
По его словам, для этого сейчас обсуждается вопрос об открытии дипломатического представительства Ирана в уральской столице.
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