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Акционеры "Трансаэро" не смогли оспорить арест своих активов - РИА Новости, 24.03.2022
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Акционеры "Трансаэро" не смогли оспорить арест своих активов
Акционеры "Трансаэро" не смогли оспорить арест своих активов - РИА Новости, 24.03.2022
Акционеры "Трансаэро" не смогли оспорить арест своих активов
Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе наложенный по ходатайству конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта арест имущества... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:26
2022-03-24T11:26
трансаэро
экономика
москва
московская область (подмосковье)
россия
втб
межгосударственный авиационный комитет
александр бурдин
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе наложенный по ходатайству конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта арест имущества акционеров этой авиакомпании супругов Плешаковых в пределах суммы предъявленных к ним требований – это 245 миллиардов рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационные жалобы Ольги и Александра Плешаковых на определение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, который в сентябре принял обеспечительные меры, и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, подтвердившего в декабре их законность.Суд, в частности, арестовал два земельных участка (около 44 соток) и жилой дом площадью около 1,4 тысячи квадратных метров в Одинцовском районе Подмосковья, принадлежащие Александру, и ¾ доли жилого помещения площадью более 110 квадратных метров в Москве, оформленные на Ольгу. Плешаковой принадлежит и 18,39% акций "Трансаэро", ее мужу - 18,23%, главе МАКа Анодиной, матери Плешакова, - 3%, еще по 3,5% было у дочерей Плешаковых - Натальи и Татьяны. Супруги Плешаковы, кроме того, занимали в "Трансаэро" руководящие должности.Обеспечительные меры приняты в рамках рассмотрения заявлений о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности. На рассмотрении суда находится заявление кредитора, ВТБ, требующего взыскать 249 миллиардов рублей с Плешаковых и Анодиной, заявление Белокопыта в отношении Плешаковых и экс-главбуха Андрея Ковалева и его аналогичное требование отдельно к бывшему гендиректору Дмитрию Сапрыкину. Рассмотрение заявлений приостановлено до получения результатов финансово-экономической экспертизы деятельности авиакомпании в 2012-2016 годах.Неудовлетворенные требования кредиторов "Трансаэро" сейчас оцениваются в 245 миллиардов рублей. Кроме того, суд в сентябре 2020 года по заявлениям Белокопыта и представителя работников "Трансаэро" Рубена Яблукова привлек к ответственности по долгам авиакомпании еще одного ее бывшего гендиректора Александра Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. Определение размера взыскания приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
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трансаэро, экономика, москва, московская область (подмосковье), россия, втб, межгосударственный авиационный комитет, александр бурдин, дмитрий сапрыкин, происшествия, криминал, санкт-петербург, ленинградская область
11:26 24.03.2022
 
Акционеры "Трансаэро" не смогли оспорить арест своих активов

Акционеры "Трансаэро" супруги Плешаковы не смогли оспорить арест своих активов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе наложенный по ходатайству конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта арест имущества акционеров этой авиакомпании супругов Плешаковых в пределах суммы предъявленных к ним требований – это 245 миллиардов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационные жалобы Ольги и Александра Плешаковых на определение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, который в сентябре принял обеспечительные меры, и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, подтвердившего в декабре их законность.
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2019
24 августа 2019, 15:11
Международные направления "Трансаэро" распределили между "Аэрофлотом" и S7
Суд, в частности, арестовал два земельных участка (около 44 соток) и жилой дом площадью около 1,4 тысячи квадратных метров в Одинцовском районе Подмосковья, принадлежащие Александру, и ¾ доли жилого помещения площадью более 110 квадратных метров в Москве, оформленные на Ольгу. Плешаковой принадлежит и 18,39% акций "Трансаэро", ее мужу - 18,23%, главе МАКа Анодиной, матери Плешакова, - 3%, еще по 3,5% было у дочерей Плешаковых - Натальи и Татьяны. Супруги Плешаковы, кроме того, занимали в "Трансаэро" руководящие должности.
Обеспечительные меры приняты в рамках рассмотрения заявлений о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности. На рассмотрении суда находится заявление кредитора, ВТБ, требующего взыскать 249 миллиардов рублей с Плешаковых и Анодиной, заявление Белокопыта в отношении Плешаковых и экс-главбуха Андрея Ковалева и его аналогичное требование отдельно к бывшему гендиректору Дмитрию Сапрыкину. Рассмотрение заявлений приостановлено до получения результатов финансово-экономической экспертизы деятельности авиакомпании в 2012-2016 годах.
Логотип авиакомпании Трансаэро на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2019
21 марта 2019, 17:15
ВТБ потребовал взыскать с бенефициаров "Трансаэро" 249,2 миллиарда рублей
Неудовлетворенные требования кредиторов "Трансаэро" сейчас оцениваются в 245 миллиардов рублей. Кроме того, суд в сентябре 2020 года по заявлениям Белокопыта и представителя работников "Трансаэро" Рубена Яблукова привлек к ответственности по долгам авиакомпании еще одного ее бывшего гендиректора Александра Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. Определение размера взыскания приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
 
ТрансаэроЭкономикаМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияВТБМежгосударственный авиационный комитетАлександр БурдинДмитрий СапрыкинПроисшествияКриминалСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
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