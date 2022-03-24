Акционеры "Трансаэро" не смогли оспорить арест своих активов
Акционеры "Трансаэро" супруги Плешаковы не смогли оспорить арест своих активов
Статуя Фемиды
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе наложенный по ходатайству конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта арест имущества акционеров этой авиакомпании супругов Плешаковых в пределах суммы предъявленных к ним требований – это 245 миллиардов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационные жалобы Ольги и Александра Плешаковых на определение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, который в сентябре принял обеспечительные меры, и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, подтвердившего в декабре их законность.
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Суд, в частности, арестовал два земельных участка (около 44 соток) и жилой дом площадью около 1,4 тысячи квадратных метров в Одинцовском районе Подмосковья, принадлежащие Александру, и ¾ доли жилого помещения площадью более 110 квадратных метров в Москве, оформленные на Ольгу. Плешаковой принадлежит и 18,39% акций "Трансаэро", ее мужу - 18,23%, главе МАКа Анодиной, матери Плешакова, - 3%, еще по 3,5% было у дочерей Плешаковых - Натальи и Татьяны. Супруги Плешаковы, кроме того, занимали в "Трансаэро" руководящие должности.
Обеспечительные меры приняты в рамках рассмотрения заявлений о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности. На рассмотрении суда находится заявление кредитора, ВТБ, требующего взыскать 249 миллиардов рублей с Плешаковых и Анодиной, заявление Белокопыта в отношении Плешаковых и экс-главбуха Андрея Ковалева и его аналогичное требование отдельно к бывшему гендиректору Дмитрию Сапрыкину. Рассмотрение заявлений приостановлено до получения результатов финансово-экономической экспертизы деятельности авиакомпании в 2012-2016 годах.
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Неудовлетворенные требования кредиторов "Трансаэро" сейчас оцениваются в 245 миллиардов рублей. Кроме того, суд в сентябре 2020 года по заявлениям Белокопыта и представителя работников "Трансаэро" Рубена Яблукова привлек к ответственности по долгам авиакомпании еще одного ее бывшего гендиректора Александра Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. Определение размера взыскания приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.