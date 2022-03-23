Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации
© Фото : Правительство Ленинградской областиШколы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Образовательные учреждения Ленинградской области стали участниками федеральной программы капремонта школ на 2022-2026 годы, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.
По ее словам, уже в 2022-2023 годах по программе начнется модернизация шести школ в Волховском и Волосовском районах, а также в Пикалево.
"Общий объем финансирования работ составляет 679,4 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 419,6 миллионов рублей. В стоимость включено оснащение школ современной мебелью и оборудованием на сумму более 6 миллионов рублей", — отметила Реброва на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания.
Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования по возможности увеличить количество школ, участвующих в федеральной и областной программах модернизации.
В пресс-службе администрации Ленинградской области напомнили, что в рамках региональной программы модернизации за последние пять лет в регионе построены 18 новых школ и проведена реновация 50 школ, созданы более 28 тысяч высокооснащенных учебных мест. Всего за период 2015-2021 года современные условия обучения созданы для более чем 43,5 тысяч школьников.