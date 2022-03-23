Рейтинг@Mail.ru
Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220323/shkoly-1779579670.html
Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации
Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации - РИА Новости, 23.03.2022
Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации
Образовательные учреждения Ленинградской области стали участниками федеральной программы капремонта школ на 2022-2026 годы, сообщила председатель комитета... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:47
2022-03-23T10:47
ленинградская область
александр дрозденко
волосовский район
пикалево
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779578626_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_32374b093c79001c59cc5dc3a44edbb6.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Образовательные учреждения Ленинградской области стали участниками федеральной программы капремонта школ на 2022-2026 годы, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.По ее словам, уже в 2022-2023 годах по программе начнется модернизация шести школ в Волховском и Волосовском районах, а также в Пикалево."Общий объем финансирования работ составляет 679,4 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 419,6 миллионов рублей. В стоимость включено оснащение школ современной мебелью и оборудованием на сумму более 6 миллионов рублей", — отметила Реброва на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания.Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования по возможности увеличить количество школ, участвующих в федеральной и областной программах модернизации.В пресс-службе администрации Ленинградской области напомнили, что в рамках региональной программы модернизации за последние пять лет в регионе построены 18 новых школ и проведена реновация 50 школ, созданы более 28 тысяч высокооснащенных учебных мест. Всего за период 2015-2021 года современные условия обучения созданы для более чем 43,5 тысяч школьников.
https://ria.ru/20220321/lenoblast-1779229164.html
волосовский район
пикалево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779578626_69:0:725:492_1920x0_80_0_0_63c42b5cd9ec04f66bd523cc0aa7c15d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, волосовский район, пикалево, школы
10:47 23.03.2022
 

Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации

© Фото : Правительство Ленинградской областиШколы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации
Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Образовательные учреждения Ленинградской области стали участниками федеральной программы капремонта школ на 2022-2026 годы, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.
По ее словам, уже в 2022-2023 годах по программе начнется модернизация шести школ в Волховском и Волосовском районах, а также в Пикалево.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 11:28Ленинградская область
На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест
"Общий объем финансирования работ составляет 679,4 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 419,6 миллионов рублей. В стоимость включено оснащение школ современной мебелью и оборудованием на сумму более 6 миллионов рублей", — отметила Реброва на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания.
Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования по возможности увеличить количество школ, участвующих в федеральной и областной программах модернизации.
В пресс-службе администрации Ленинградской области напомнили, что в рамках региональной программы модернизации за последние пять лет в регионе построены 18 новых школ и проведена реновация 50 школ, созданы более 28 тысяч высокооснащенных учебных мест. Всего за период 2015-2021 года современные условия обучения созданы для более чем 43,5 тысяч школьников.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВолосовский районПикалевоШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала