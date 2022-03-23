https://ria.ru/20220323/shkoly-1779579670.html

Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации

Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации - РИА Новости, 23.03.2022

Школы Ленобласти попали в федеральную программу модернизации

Образовательные учреждения Ленинградской области стали участниками федеральной программы капремонта школ на 2022-2026 годы, сообщила председатель комитета... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:47

2022-03-23T10:47

2022-03-23T10:47

ленинградская область

александр дрозденко

волосовский район

пикалево

школы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Образовательные учреждения Ленинградской области стали участниками федеральной программы капремонта школ на 2022-2026 годы, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.По ее словам, уже в 2022-2023 годах по программе начнется модернизация шести школ в Волховском и Волосовском районах, а также в Пикалево."Общий объем финансирования работ составляет 679,4 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 419,6 миллионов рублей. В стоимость включено оснащение школ современной мебелью и оборудованием на сумму более 6 миллионов рублей", — отметила Реброва на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания.Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования по возможности увеличить количество школ, участвующих в федеральной и областной программах модернизации.В пресс-службе администрации Ленинградской области напомнили, что в рамках региональной программы модернизации за последние пять лет в регионе построены 18 новых школ и проведена реновация 50 школ, созданы более 28 тысяч высокооснащенных учебных мест. Всего за период 2015-2021 года современные условия обучения созданы для более чем 43,5 тысяч школьников.

https://ria.ru/20220321/lenoblast-1779229164.html

волосовский район

пикалево

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Артем Смирнов

александр дрозденко, волосовский район, пикалево, школы