Рейтинг@Mail.ru
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/rabochie-1779740984.html
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.03.2022
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде
По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:21
2022-03-23T20:21
общество
москва
калужская область
россия
совет федерации рф
галина карелова
рабочие
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604412328_1118:946:3077:2048_1920x0_80_0_0_852d6218b2531b6d3438004b90eb9dd2.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 тысяч человек, такие данные привела вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Карелова пояснила, что наибольшая численность предприятий с изменением режима работы расположены в Москве и Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях. Она отметила, что идет перенастройка действующих механизмов по поддержке граждан. "Горячая линия" Минтруда работает круглосуточно.Правительство расширило действующие меры поддержки и вырабатывает новые, которые охватят более 600 тысяч человек, сказала сенатор."На поддержку рынка труда из резервного фонда правительства выделено более 39 миллиардов рублей", - добавила она. Большая часть этих средств направляется на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организации общественных работ, заключила парламентарий.
https://ria.ru/20220317/mintrud-1778692255.html
москва
калужская область
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604412328_1378:774:3077:2048_1920x0_80_0_0_bb7de506de522e0971beb1685cc11ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, калужская область, россия, совет федерации рф, галина карелова, рабочие, самарская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
20:21 23.03.2022
 
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде

Вице-спикер Совфеда Карелова: более 95,8 тысячи работников в России находятся в простое

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкРабочие на заводе
Рабочие на заводе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Рабочие на заводе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 тысяч человек, такие данные привела вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
"Ряд иностранных компаний прекратили или приостановили свою деятельность в РФ. По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости на 21 марта 36 765 организаций с общей численностью 8,4 миллиона человек заявили об изменении режима занятости работников. В простое находятся 95 865 человек", - сказала она.
Карелова пояснила, что наибольшая численность предприятий с изменением режима работы расположены в Москве и Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях. Она отметила, что идет перенастройка действующих механизмов по поддержке граждан. "Горячая линия" Минтруда работает круглосуточно.
Правительство расширило действующие меры поддержки и вырабатывает новые, которые охватят более 600 тысяч человек, сказала сенатор.
"На поддержку рынка труда из резервного фонда правительства выделено более 39 миллиардов рублей", - добавила она. Большая часть этих средств направляется на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организации общественных работ, заключила парламентарий.
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:23
Минтруд рассказал о мерах поддержки компаний, находящихся в простое
 
ОбществоМоскваКалужская областьРоссияСовет Федерации РФГалина КареловарабочиеСамарская областьМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала