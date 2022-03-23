https://ria.ru/20220323/rabochie-1779740984.html

Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде

Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.03.2022

Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде

По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:21

2022-03-23T20:21

2022-03-23T20:21

общество

москва

калужская область

россия

совет федерации рф

галина карелова

рабочие

самарская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 тысяч человек, такие данные привела вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Карелова пояснила, что наибольшая численность предприятий с изменением режима работы расположены в Москве и Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях. Она отметила, что идет перенастройка действующих механизмов по поддержке граждан. "Горячая линия" Минтруда работает круглосуточно.Правительство расширило действующие меры поддержки и вырабатывает новые, которые охватят более 600 тысяч человек, сказала сенатор."На поддержку рынка труда из резервного фонда правительства выделено более 39 миллиардов рублей", - добавила она. Большая часть этих средств направляется на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организации общественных работ, заключила парламентарий.

https://ria.ru/20220317/mintrud-1778692255.html

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Владимир Лаврентьев

общество, москва, калужская область, россия, совет федерации рф, галина карелова, рабочие, самарская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)