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Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.03.2022
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде
По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:21
2022-03-23T20:21
2022-03-23T20:21
общество
москва
калужская область
россия
совет федерации рф
галина карелова
рабочие
самарская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 тысяч человек, такие данные привела вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Карелова пояснила, что наибольшая численность предприятий с изменением режима работы расположены в Москве и Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях. Она отметила, что идет перенастройка действующих механизмов по поддержке граждан. "Горячая линия" Минтруда работает круглосуточно.Правительство расширило действующие меры поддержки и вырабатывает новые, которые охватят более 600 тысяч человек, сказала сенатор."На поддержку рынка труда из резервного фонда правительства выделено более 39 миллиардов рублей", - добавила она. Большая часть этих средств направляется на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организации общественных работ, заключила парламентарий.
https://ria.ru/20220317/mintrud-1778692255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, калужская область, россия, совет федерации рф, галина карелова, рабочие, самарская область, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Почти сто тысяч работников находятся в простое, заявили в Совфеде
Вице-спикер Совфеда Карелова: более 95,8 тысячи работников в России находятся в простое
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 тысяч человек, такие данные привела вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
"Ряд иностранных компаний прекратили или приостановили свою деятельность в РФ
. По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости на 21 марта 36 765 организаций с общей численностью 8,4 миллиона человек заявили об изменении режима занятости работников. В простое находятся 95 865 человек", - сказала она.
Карелова пояснила, что наибольшая численность предприятий с изменением режима работы расположены в Москве
и Санкт-Петербурге
, Самарской и Калужской областях
. Она отметила, что идет перенастройка действующих механизмов по поддержке граждан. "Горячая линия" Минтруда работает круглосуточно.
Правительство расширило действующие меры поддержки и вырабатывает новые, которые охватят более 600 тысяч человек, сказала сенатор.
"На поддержку рынка труда из резервного фонда правительства выделено более 39 миллиардов рублей", - добавила она. Большая часть этих средств направляется на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организации общественных работ, заключила парламентарий.