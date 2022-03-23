https://ria.ru/20220323/polsha-1779626204.html

Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор

Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор - РИА Новости, 23.03.2022

Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор

Решение Польши выслать 45 российских дипломатов говорит о стремлении Варшавы к нулевой отметке дипотношений с Россией, близкой к их разрыву, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:43

2022-03-23T13:43

2022-03-23T13:43

россия

польша

сергей цеков

совет федерации рф

станислав жарин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Польши выслать 45 российских дипломатов говорит о стремлении Варшавы к нулевой отметке дипотношений с Россией, близкой к их разрыву, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."Этот шаг в очередной раз показывает, что Польша и дальше будет стремиться к нулевой отметке отношений с Россией, в том числе и дипломатических, близкой к их разрыву", - сказал Цеков.По его словам, такие действия уже никого не удивляют в России, поскольку Польша всегда стремилась быть впереди всех в "руссоненавистничестве"."Она давно этим страдает и готова сделать все, чтобы оказаться первой в русофобии", - добавил он.

https://ria.ru/20220323/vysylka-1779623591.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, польша, сергей цеков, совет федерации рф, станислав жарин, в мире