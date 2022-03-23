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Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор - РИА Новости, 23.03.2022
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Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор
Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор - РИА Новости, 23.03.2022
Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор
Решение Польши выслать 45 российских дипломатов говорит о стремлении Варшавы к нулевой отметке дипотношений с Россией, близкой к их разрыву, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:43
2022-03-23T13:43
россия
польша
сергей цеков
совет федерации рф
станислав жарин
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Польши выслать 45 российских дипломатов говорит о стремлении Варшавы к нулевой отметке дипотношений с Россией, близкой к их разрыву, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."Этот шаг в очередной раз показывает, что Польша и дальше будет стремиться к нулевой отметке отношений с Россией, в том числе и дипломатических, близкой к их разрыву", - сказал Цеков.По его словам, такие действия уже никого не удивляют в России, поскольку Польша всегда стремилась быть впереди всех в "руссоненавистничестве"."Она давно этим страдает и готова сделать все, чтобы оказаться первой в русофобии", - добавил он.
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россия, польша, сергей цеков, совет федерации рф, станислав жарин, в мире
13:43 23.03.2022
 
Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор

Сенатор Цеков заявил, что Польша стремится к нулевой отметке в дипотношениях с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Польши выслать 45 российских дипломатов говорит о стремлении Варшавы к нулевой отметке дипотношений с Россией, близкой к их разрыву, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
13:29
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде
"Этот шаг в очередной раз показывает, что Польша и дальше будет стремиться к нулевой отметке отношений с Россией, в том числе и дипломатических, близкой к их разрыву", - сказал Цеков.
По его словам, такие действия уже никого не удивляют в России, поскольку Польша всегда стремилась быть впереди всех в "руссоненавистничестве".
"Она давно этим страдает и готова сделать все, чтобы оказаться первой в русофобии", - добавил он.
 
РоссияПольшаСергей ЦековСовет Федерации РФСтанислав ЖаринВ мире
 
 
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