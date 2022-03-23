https://ria.ru/20220323/polsha-1779626204.html
Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор
Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор - РИА Новости, 23.03.2022
Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор
Решение Польши выслать 45 российских дипломатов говорит о стремлении Варшавы к нулевой отметке дипотношений с Россией, близкой к их разрыву, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:43
2022-03-23T13:43
2022-03-23T13:43
россия
польша
сергей цеков
совет федерации рф
станислав жарин
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Польши выслать 45 российских дипломатов говорит о стремлении Варшавы к нулевой отметке дипотношений с Россией, близкой к их разрыву, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."Этот шаг в очередной раз показывает, что Польша и дальше будет стремиться к нулевой отметке отношений с Россией, в том числе и дипломатических, близкой к их разрыву", - сказал Цеков.По его словам, такие действия уже никого не удивляют в России, поскольку Польша всегда стремилась быть впереди всех в "руссоненавистничестве"."Она давно этим страдает и готова сделать все, чтобы оказаться первой в русофобии", - добавил он.
https://ria.ru/20220323/vysylka-1779623591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, сергей цеков, совет федерации рф, станислав жарин, в мире
Польша стремится к нулю в дипотношениях с Россией, заявил сенатор
Сенатор Цеков заявил, что Польша стремится к нулевой отметке в дипотношениях с Россией