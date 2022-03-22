https://ria.ru/20220322/ukraina-1779449723.html

В Совфеде призвали Киев гарантировать статус Крыма и республик Донбасса

В Совфеде призвали Киев гарантировать статус Крыма и республик Донбасса - РИА Новости, 22.03.2022

В Совфеде призвали Киев гарантировать статус Крыма и республик Донбасса

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что украинские власти должны предоставить железные гарантии признания... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:36

2022-03-22T14:36

2022-03-22T14:36

обострение ситуации в днр и лнр

политика

совет федерации рф

сергей цеков

россия

украина

республика крым

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что украинские власти должны предоставить железные гарантии признания российского статуса Крыма и независимости народных республик Донбасса, в противном случае все их заявления и обещания стоит расценивать как демагогию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум."Представители властных структур Украины неспособны соблюдать договоренности. Поэтому гарантии признания Крыма и независимости ДНР и ЛНР с их стороны должны быть предоставлены железные. В противном случае все их заявления и обещания стоит расценивать как сплошную демагогию", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, доверия к нынешней власти Украины нет. "Гарантий от нынешних украинских властей ждать не стоит. Они уже давали гарантию по статусу Крыма в начале 90-х годов. Тогда они согласились с решением о восстановлении автономии и принятии конституции Крыма, а затем взяли и все полномочия республики максимально урезали и упразднили", - подчеркнул Цеков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220322/priznanie-1779375010.html

https://ria.ru/20220319/neytralitet-1778972385.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, сергей цеков, россия, украина, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр