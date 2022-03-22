https://ria.ru/20220322/swift-1779501337.html

Система SWIFT: что это такое, зачем нужна и как работает в России

Что такое SWIFT (СВИФТ) простыми словами: в чем суть и как работает в России

Система SWIFT: что это такое, зачем нужна и как работает в России

SWIFT – это международная система, которая позволяет банкам из разных стран быстро и безопасно осуществлять платежи между собой. О том, что это за инструмент и... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:48

2022-03-22T17:48

2022-03-22T17:48

swift

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

санкции в отношении россии

банки

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. SWIFT – это международная система, которая позволяет банкам из разных стран быстро и безопасно осуществлять платежи между собой. О том, что это за инструмент и как он работает, чем грозит ее отключение в России и что это значит для физических лиц – в материале РИА Новости.Что такое SWIFTSWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Общество всемирных межбанковских каналов связи) – это международная межбанковская система совершения платежей.Сам по себе SWIFT не является платежной системой, это скорее электронный документооборот. С помощью этого инструмента банки могут отправлять распоряжения своим иностранным партнерам на перевод валюты, конвертацию, а также подтверждать сделки и выдавать гарантии за своих клиентов. SWIFT обеспечивает надежность и безопасность каналов передачи сообщений между финансовыми организациями.В свою очередь, сообщения в рамках SWIFT – это специальные закодированные уведомления. Общий принцип похож на общение по электронной почте, только здесь это делают банки и по защищенным каналам. Все типы сообщений в этой системе стандартизированы.Кто используетИзначально в систему СВИФТ входило 248 банков из 19 стран, сейчас же включает более 10 000 финансовых учреждений из более чем 200 стран. SWIFT-переводами, в частности, пользуются:ОсобенностиУчастников системы SWIFT привлекает не только ее безопасность, но и другие особенности:Что такое BIC и IBANЧтобы совершить платеж, нужен BIC – это идентификационный номер банка, который соответствует требованиям международного стандарта ISO. В России есть свой аналог – БИК (банковский идентификационный код), его можно увидеть в выписке с реквизитами банковского счета. BIC включает в себя:IBAN – это международный код банка-получателя. В нем зашифрована вся необходимая для перевода информация:Остальная часть будет отличаться в зависимости от государства как по наличию некоторых значений, так и по последовательности. Так, могут указываться:Как работает SWIFTПо словам Александра Шулепова, руководителя маркетингового интернет-агентства, благодаря системе СВИФТ можно перевести деньги на счет получателя в любую точку мира максимально быстро и дешево, задействуя специальные корреспондентские счета в зарубежных банках. Система SWIFT позволяет быстро и безопасно обмениваться данными о переводах.ПереводыПри совершении сделки или платежа другому финучреждению, банк должен сформировать сообщение и отправить его с помощью специального терминала в зашифрованном виде. Этот терминал позволяет мгновенно связаться с универсальным компьютером для отправки и получения сообщений. Они, в свою очередь, имеют четкую структуру:После отправки все данные собираются в региональном процессоре и перенаправляются в операционный центр. Именно там все сведения получают уникальные номера, обрабатываются и отправляются к участникам системы. Транзакция будет успешной только в том случае, если сообщения прошли проверку.Деньги переводить можно как с открытием счета, так и без. Но первый вариант считается предпочтительным для частых переводов, так как он быстрее и дешевле. Комиссию оплачивает как отправитель, так и получатель. При условии, что минимальная оплата услуг 10 $ и дополнительно необходимо оформлять много банковских бумаг, системой SWIFT пользуются, как правило, крупные организации. Для переводов меньше 1000 $ лучше подойдут обычные системы быстрых переводов.Сроки. Один перевод может занять до недели. Но при этом, если используются корреспондентские счета крупных транснациональных банков, то срок уменьшается до суток. Точные даты может назвать сотрудник банка при оформлении перевода.РеквизитыПод реквизитами SWIFT подразумеваются:В случаях, когда не используется счет получателя, необходимо указать его ФИО и паспортные данные. Также можно указывать информацию других документов, подтверждающих личность.Для совершения перевода необходимо иметь все перечисленные реквизиты и подать их операционисту в банке. Дополнительно потребуется паспорт отправителя. Получатель сможет забрать средства в том банке, в котором открыт счет. Если же был выбран способ отправления без указания счета, то получить деньги можно в любом отделении.БезопасностьБезопасность в SWIFT базируется на профилактических и надзорных мероприятиях и системном подходе к отдельным компонентам: программному обеспечению, терминалам, персоналу, помещениям и технической инфраструктуре. Разработкой мер в этой сфере занимается Управление генерального инспектора, дополнительные периодические проверки проводятся внешними аудиторами безопасности.Система SWIFT подразумевает разделение ответственности между пользователями и самой компанией. Первые отвечают за физическую сохранность терминалов, модемов, линий связи и правильную их эксплуатацию, а также за корректное оформление сообщений. За все остальное несет ответственность SWIFT. Также предусмотрено шифрование всех сообщений, которые передаются по международным каналам связи. Персонал тоже не сможет прочитать информацию без специального допуска, так как сообщения запоминаются в системе также в зашифрованном виде.Работа SWIFT в РоссииПервым российским банком в SWIFT стал Внешэкономбанк в 1989 году. Активный рост количества участников из России начался в 1992 году и к 1998-му их число превысило 200. Со временем российских банков в системе SWIFT стало около 300. Российские финансовые организации используют SWIFT по больше части для платежей – это около 70 % от всего трафика, а примерно 30 % из них – это сообщения, конечный адресат которых находится также в России.Валюты, которые можно использовать для перевода, зависят от конкретного банка, комиссию оплачивает отправитель. Суммы сборов меняются – от 1–1,5 % за услугу (в долларах). Срок перевода, как и в других странах – от суток до недели.12 марта 2022 года от SWIFT были отключены семь российских банков, попавших под санкции:Чем грозит отключениеВ ЦБ пояснили, что отключение не влияет на внутрироссийские операции по картам граждан, это событие имеет последствия только для международной деятельности.Михаил Лейтес, исполнительный директор, директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка "Ренессанс Кредит", отметил, что в данном случае нужно детально рассматривать возможные проекты решений, чтобы понимать, что именно подразумевается под отключением от СВИФТ. Сейчас практически у всех российских банков есть системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) своих корреспондентских счетов в иностранных банках. Если с отключением от SWIFT банки отключат и от этих систем, запретят проводить платежи через корреспондентские счета в иностранных банках, то это может привести к финансовым проблемам не только для России, но и для всей мировой финансовой системы. Если доступ к ДБО оставят или сохранится возможность проводить платежи с корреспондентских счетов в иностранных банках, то это лишь приведет к увеличению затрат на проведение платежей, но глобальных последствий не будет.В свою очередь, Антон Скловец, аналитик "Фридом Финанс", уточняет, что отключение от SWIFT не скажется на внутренних транзакциях, так как для этого используются иные платежные системы и коды (в РФ базовым кодом является БИК). Однако отключение затормозит внешнеторговый оборот. Если раньше предприятие покупало товар или услугу и было уверено, что получит желаемое после того, как платеж будет проведен от одного до трех дней (в среднем), то теперь любая сделка затягивается на неопределенный срок, так как увеличивается количество платежных систем, валют, размер комиссий, а следовательно, и цепочка банков, проводящих расчеты. Аналогичная ситуация и в обратном направлении – срок получения платежей российскими компаниями за проданные товары или оказанные услуги увеличивается."Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из нее, а это экономические потери. Есть несколько возможностей компенсировать отключение, среди которых: легализация криптовалюты, попытка обойти влияние ограничений с помощью комбинации собственной системы, использование Системы быстрых платежей (СБП), а также аналога Visa и Mastercard – карты "Мир", которая действует не только внутри страны, но и в некоторых других государствах, включая дальнее зарубежье", – дополнил Александр Шулепов.Аналоги системы SWIFTПрактика отключений от системы SWIFT уже была. К примеру, в 2012 году были отключены банки Ирана, после чего они перешли на платежную систему SUCRE, точно также в свое время поступили финансовые организации Боливии, Венесуэлы, Никарагуа, Эквадора и Кубы. Иран не без сложностей, но смог адаптироваться в такой системе и теперь без проблем оформляет денежные переводы по экспорту и импорту.В России Банк РФ уже создал альтернативу системе SWIFT – СПФС (система передачи финансовых сообщений). Среди ее функционала можно выделить:Помимо этих систем, Антон Скловец обращает внимание на CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) – это трансграничная межбанковская платежная система, которая предлагает клиринговые и расчетные услуги для своих участников в трансграничных платежах и торговле в юанях. Также существуют частная система CyberFT компании "Киберплат" (доступна пока только для юридических лиц) и "Транзит 2.0" Национального расчетного депозитария (НРД).

https://ria.ru/20191107/1560656811.html

https://ria.ru/20210405/swift-1604238828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/swift-1766163421.html

https://ria.ru/20211209/spfs-1762952108.html

https://ria.ru/20220227/swift-1775355907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

swift, центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, санкции в отношении россии, банки