14:41 02.03.2022 (обновлено: 15:16 02.03.2022)
Евросоюз отключит семь российских банков от SWIFT
Евросоюз опубликовал документ об отключении семи российских банков от системы SWIFT
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Евросоюз принял очередные антироссийские санкции и отключил от системы SWIFT семь российских банков, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В этот список вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Кроме того, теперь в Россию запрещено "поставлять, передавать или экспортировать" банкноты евро, за рядом исключений.
В ЕС указывают, что ужесточение санкций связано с ситуацией на Украине.
Комментируя новые ограничения, в пресс-службе ВТБ заверили, что отключение от SWIFT не отразится на обслуживании клиентов в России и не изменит текущей ситуации с международными переводами корпоративными клиентами.
2 марта, 11:51Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж
Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
2 марта, 08:43ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам