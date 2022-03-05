"Точно справимся": что обещают банки в условиях санкций
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российские банки — под блокирующими санкциями. Платежные системы отказываются обслуживать карты, активы ЦБ парализованы. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина уверена: "Точно справимся". Как финансовый сектор действует в этих условиях — в материале РИА Новости.
Финансовый мессенджер
"Экономика столкнулась с нестандартной и экстремальной ситуацией", — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с сотрудниками. Двенадцатого марта от SWIFT отключат ВТБ, банки "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Теперь им запрещено проводить международные платежи в другие финансовые учреждения и компании.
Межбанковская система для обмена информацией и транзакций SWIFT действует почти полвека. К ней подключены 11 тысяч кредитных организаций в 220 странах, в том числе порядка тысячи корпораций. Средний оборот — около 42 миллионов сообщений в день.
Угрозу отключить Россию повторяли из года в год. И воспринимали как одну из самых жестких, поскольку это усложняет международные расчеты, затрагивает все отрасли, так или иначе имеющие дело с валютой. Сильнее всего — финансовый сектор и экспорт.
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
На операции внутри страны это не повлияет. А вот за границей стоит запастись купюрами. "Клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате. Переводы за рубеж нашим клиентам-физлицам в связи с санкциями в данный момент уже недоступны", — заявили в ВТБ.
Регулятор не видит особых причин для беспокойства. "SWIFT не имеет никакого отношения к внутрироссийским операциям по картам граждан. Это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру. Его отключение создает неудобства для международной деятельности", — пояснили в ЦБ.
К тому же есть альтернативы: китайская CIPS, индийская SFMS. А в России — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Это позволит отечественной финансовой системе работать бесперебойно, заверила Эльвира Набиуллина.
Причем к СПФС можно присоединиться из-за границы. К слову, уже сейчас к системе подключены Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения, Таджикистан, а также Куба. "Со временем СПФС заменит для нас SWIFT. Но не сразу", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".
Отключение от SWIFT не самая большая проблема, соглашается Светлана Зубкова, доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве России.
"Европейские банки просто отказываются принимать и зачислять платежи российских партнеров. Боятся попасть под какие-либо ограничения со стороны своего регулятора", — отмечает она.
Банковская карта платежной системы MasterCard
MasterCard уже отключила банки из санкционного списка. Их карты неактивны за границей и в зарубежных интернет-магазинах. Но внутри страны транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), поэтому тут ничего не изменилось.
Деньги на счетах клиентов в сохранности и доступны, подчеркивает регулятор. Все карты в России продолжают работать нормально.
Деньги на счетах клиентов в сохранности и доступны, подчеркивает регулятор. Все карты в России продолжают работать нормально.
Но вот рассчитаться телефоном в метро и магазинах сложнее. Если "пластик" эмитирован санкционным банком, происходит сбой. Apple Pay и Google Pay недоступны.
То же самое с терминалами оплаты. Поэтому ЦБ рекомендует носить с собой карту и избегать Рay-сервисы.
Вернуться в банк
На прошлой неделе, опасаясь отключения Visa и MasterCard, за один день россияне сняли со счетов 111 миллиардов рублей наличными: в 58 раз больше, чем обычно. Это максимум после марта 2020-го, когда объявили первый локдаун из-за коронавируса.
Банкомат Фора-банка в Москве
Из-за ажиотажа рынок столкнулся со структурным дефицитом ликвидности. Рублевую поддержит регулятор, отмечают аналитики. С валютной сложнее, тут многое определяет геополитика. Ситуация усугубляется санкциями, которые США и ЕС наложили на часть золотовалютных резервов, ограничив возможности ЦБ поддерживать рубль, подпитывать деньгами кредитные организации, сдерживать инфляцию.
Регулятор, пытаясь успокоить рынок, резко повысил ключевую ставку до 20 процентов.
В результате крупные банки пересмотрели политику. Например, "Сбер" и ВТБ подняли доходность по рублевым депозитам до 21 процента. Увеличили ставки и по валютным. И это сработало: клиенты "Сбера" за два дня разместили на счетах более триллиона рублей. Не отстают и другие кредитные организации.
"Смысл открывать вклады есть, пока инфляция не ускорится до 15-17 процентов. Если это произойдет, депозит со ставкой в 20 практически перестанет приносить доход", — объясняет Федор Сидоров.
Что касается валюты, то высокий курс и возможности банков ограничивают обменные операции. "Если уже есть сбережения, допустим, в долларах или евро, целесообразно их переоформить под более высокий процент", — советует Светлана Зубкова.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Кроме того, прежде чем оформить вклад, необходимо рассчитать налог с него. Стремительный рост ставок увеличит число потенциальных плательщиков до десяти миллионов, оценили в Ассоциации банков России (АБР).
Сейчас повышенную доходность банки предлагают на короткий срок: от трех до шести месяцев. Однако и этого хватит, чтобы попасть под налог на доходы со вкладов, действующий с прошлого года. Он не зависит от суммы, которая хранится на депозите или накопительном счете. Взимается, если прибыль по всем вкладам в одном или разных банках больше определенного значения. Этот параметр рассчитывается по формуле: миллион рублей умножить на ключевую ставку ЦБ на начало года, в котором вкладчик получит доход.
Со временем ключевую ставку понизят, полагают аналитики. В результате держать деньги в банке станет менее выгодно. Но тут все зависит от инфляции.
Со временем ключевую ставку понизят, полагают аналитики. В результате держать деньги в банке станет менее выгодно. Но тут все зависит от инфляции.
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