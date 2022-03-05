https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

"Точно справимся": что обещают банки в условиях санкций

"Точно справимся": что обещают банки в условиях санкций - РИА Новости, 05.03.2022

"Точно справимся": что обещают банки в условиях санкций

Российские банки — под блокирующими санкциями. Платежные системы отказываются обслуживать карты, активы ЦБ парализованы. Однако глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:00

2022-03-05T08:00

2022-03-05T07:59

экономика

центральный банк рф (цб рф)

swift

армения

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российские банки — под блокирующими санкциями. Платежные системы отказываются обслуживать карты, активы ЦБ парализованы. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина уверена: "Точно справимся". Как финансовый сектор действует в этих условиях — в материале РИА Новости.Финансовый мессенджер"Экономика столкнулась с нестандартной и экстремальной ситуацией", — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с сотрудниками. Двенадцатого марта от SWIFT отключат ВТБ, банки "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Теперь им запрещено проводить международные платежи в другие финансовые учреждения и компании.Межбанковская система для обмена информацией и транзакций SWIFT действует почти полвека. К ней подключены 11 тысяч кредитных организаций в 220 странах, в том числе порядка тысячи корпораций. Средний оборот — около 42 миллионов сообщений в день.Угрозу отключить Россию повторяли из года в год. И воспринимали как одну из самых жестких, поскольку это усложняет международные расчеты, затрагивает все отрасли, так или иначе имеющие дело с валютой. Сильнее всего — финансовый сектор и экспорт.На операции внутри страны это не повлияет. А вот за границей стоит запастись купюрами. "Клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате. Переводы за рубеж нашим клиентам-физлицам в связи с санкциями в данный момент уже недоступны", — заявили в ВТБ.Регулятор не видит особых причин для беспокойства. "SWIFT не имеет никакого отношения к внутрироссийским операциям по картам граждан. Это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру. Его отключение создает неудобства для международной деятельности", — пояснили в ЦБ.К тому же есть альтернативы: китайская CIPS, индийская SFMS. А в России — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Это позволит отечественной финансовой системе работать бесперебойно, заверила Эльвира Набиуллина.Причем к СПФС можно присоединиться из-за границы. К слову, уже сейчас к системе подключены Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения, Таджикистан, а также Куба. "Со временем СПФС заменит для нас SWIFT. Но не сразу", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".Отключение от SWIFT не самая большая проблема, соглашается Светлана Зубкова, доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве России."Европейские банки просто отказываются принимать и зачислять платежи российских партнеров. Боятся попасть под какие-либо ограничения со стороны своего регулятора", — отмечает она.MasterCard уже отключила банки из санкционного списка. Их карты неактивны за границей и в зарубежных интернет-магазинах. Но внутри страны транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), поэтому тут ничего не изменилось. Деньги на счетах клиентов в сохранности и доступны, подчеркивает регулятор. Все карты в России продолжают работать нормально.Но вот рассчитаться телефоном в метро и магазинах сложнее. Если "пластик" эмитирован санкционным банком, происходит сбой. Apple Pay и Google Pay недоступны.То же самое с терминалами оплаты. Поэтому ЦБ рекомендует носить с собой карту и избегать Рay-сервисы.Вернуться в банкНа прошлой неделе, опасаясь отключения Visa и MasterCard, за один день россияне сняли со счетов 111 миллиардов рублей наличными: в 58 раз больше, чем обычно. Это максимум после марта 2020-го, когда объявили первый локдаун из-за коронавируса.Из-за ажиотажа рынок столкнулся со структурным дефицитом ликвидности. Рублевую поддержит регулятор, отмечают аналитики. С валютной сложнее, тут многое определяет геополитика. Ситуация усугубляется санкциями, которые США и ЕС наложили на часть золотовалютных резервов, ограничив возможности ЦБ поддерживать рубль, подпитывать деньгами кредитные организации, сдерживать инфляцию.Регулятор, пытаясь успокоить рынок, резко повысил ключевую ставку до 20 процентов.В результате крупные банки пересмотрели политику. Например, "Сбер" и ВТБ подняли доходность по рублевым депозитам до 21 процента. Увеличили ставки и по валютным. И это сработало: клиенты "Сбера" за два дня разместили на счетах более триллиона рублей. Не отстают и другие кредитные организации."Смысл открывать вклады есть, пока инфляция не ускорится до 15-17 процентов. Если это произойдет, депозит со ставкой в 20 практически перестанет приносить доход", — объясняет Федор Сидоров.Что касается валюты, то высокий курс и возможности банков ограничивают обменные операции. "Если уже есть сбережения, допустим, в долларах или евро, целесообразно их переоформить под более высокий процент", — советует Светлана Зубкова.Кроме того, прежде чем оформить вклад, необходимо рассчитать налог с него. Стремительный рост ставок увеличит число потенциальных плательщиков до десяти миллионов, оценили в Ассоциации банков России (АБР).Сейчас повышенную доходность банки предлагают на короткий срок: от трех до шести месяцев. Однако и этого хватит, чтобы попасть под налог на доходы со вкладов, действующий с прошлого года. Он не зависит от суммы, которая хранится на депозите или накопительном счете. Взимается, если прибыль по всем вкладам в одном или разных банках больше определенного значения. Этот параметр рассчитывается по формуле: миллион рублей умножить на ключевую ставку ЦБ на начало года, в котором вкладчик получит доход.Со временем ключевую ставку понизят, полагают аналитики. В результате держать деньги в банке станет менее выгодно. Но тут все зависит от инфляции.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

армения

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, армения, эльвира набиуллина