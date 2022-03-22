https://ria.ru/20220322/siemens-1779511524.html

Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие

Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие - РИА Новости, 22.03.2022

Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила немецкую компанию Siemens, что если в течение ближайших месяцев она не возобновит работу в России, то попадет в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:44

2022-03-22T18:44

2022-03-22T18:44

олег белозеров

россия

siemens

ржд

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила немецкую компанию Siemens, что если в течение ближайших месяцев она не возобновит работу в России, то попадет в список ненадежных партнеров, ее место могут занять другие компании.В ходе встречи сенаторов в руководством РЖД руководитель компании Олег Белозеров сообщил, что было получено уведомление от Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых поездов "Сапсан"."Компания Siemens работает на российском рынке более 100 лет, это очень авторитетная, проверенная компания", - сказала парламентарий.По ее словам, у РФ эффективное сотрудничество с компанией, они с удовольствием работают в России и хорошо зарабатывают."Вы представьте, какое нужно оказывать давление на такую мировую, известную компанию, заставить уйти ее с российского рынка", - отметила спикер.Но в то же время, эта проверка и для Siemens, полагает Матвиенко."Давайте посмотрим месяц, два, три, если они уйдут, значит, они тоже попадут в список ненадежных партнеров. И за это время нужно искать других - смелых, эффективных", - подчеркнула законодатель.Она считает, что в итоге Siemens будет жалеть, если потеряет российский рынок, но экономика не бывает в безвоздушном пространстве, "значит, займут другие компаний".

https://ria.ru/20220322/operatory-1779509104.html

https://ria.ru/20220322/eksport-1779485364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

олег белозеров, россия, siemens, ржд, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире