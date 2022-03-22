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Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие - РИА Новости, 22.03.2022
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Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие
Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие - РИА Новости, 22.03.2022
Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила немецкую компанию Siemens, что если в течение ближайших месяцев она не возобновит работу в России, то попадет в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:44
2022-03-22T18:44
олег белозеров
россия
siemens
ржд
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила немецкую компанию Siemens, что если в течение ближайших месяцев она не возобновит работу в России, то попадет в список ненадежных партнеров, ее место могут занять другие компании.В ходе встречи сенаторов в руководством РЖД руководитель компании Олег Белозеров сообщил, что было получено уведомление от Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых поездов "Сапсан"."Компания Siemens работает на российском рынке более 100 лет, это очень авторитетная, проверенная компания", - сказала парламентарий.По ее словам, у РФ эффективное сотрудничество с компанией, они с удовольствием работают в России и хорошо зарабатывают."Вы представьте, какое нужно оказывать давление на такую мировую, известную компанию, заставить уйти ее с российского рынка", - отметила спикер.Но в то же время, эта проверка и для Siemens, полагает Матвиенко."Давайте посмотрим месяц, два, три, если они уйдут, значит, они тоже попадут в список ненадежных партнеров. И за это время нужно искать других - смелых, эффективных", - подчеркнула законодатель.Она считает, что в итоге Siemens будет жалеть, если потеряет российский рынок, но экономика не бывает в безвоздушном пространстве, "значит, займут другие компаний".
https://ria.ru/20220322/operatory-1779509104.html
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олег белозеров, россия, siemens, ржд, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
18:44 22.03.2022
 
Матвиенко предупредила Siemens, что место компании могут занять другие

Матвиенко предупредила Siemens, что место компании на российском рынке могут занять другие

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила немецкую компанию Siemens, что если в течение ближайших месяцев она не возобновит работу в России, то попадет в список ненадежных партнеров, ее место могут занять другие компании.
В ходе встречи сенаторов в руководством РЖД руководитель компании Олег Белозеров сообщил, что было получено уведомление от Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых поездов "Сапсан".
"Компания Siemens работает на российском рынке более 100 лет, это очень авторитетная, проверенная компания", - сказала парламентарий.
По ее словам, у РФ эффективное сотрудничество с компанией, они с удовольствием работают в России и хорошо зарабатывают.
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"Вы представьте, какое нужно оказывать давление на такую мировую, известную компанию, заставить уйти ее с российского рынка", - отметила спикер.
Но в то же время, эта проверка и для Siemens, полагает Матвиенко.
"Давайте посмотрим месяц, два, три, если они уйдут, значит, они тоже попадут в список ненадежных партнеров. И за это время нужно искать других - смелых, эффективных", - подчеркнула законодатель.
Она считает, что в итоге Siemens будет жалеть, если потеряет российский рынок, но экономика не бывает в безвоздушном пространстве, "значит, займут другие компаний".
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