https://ria.ru/20220322/rynkov-1778229669.html

Вадим Рынков: первые сибирские города выросли из крепостей-острогов

Вадим Рынков: первые сибирские города выросли из крепостей-острогов - РИА Новости, 22.03.2022

Вадим Рынков: первые сибирские города выросли из крепостей-острогов

Директор Института истории Сибирского отделения РАН Вадим Рынков рассказал корреспонденту РИА Новости Олегу Никишенкову о том, как с годами и веками менялось... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:41

2022-03-22T11:41

2022-03-22T13:08

сибирское отделение ран

общество

экономика

интервью

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Директор Института истории Сибирского отделения РАН Вадим Рынков рассказал корреспонденту РИА Новости Олегу Никишенкову о том, как с годами и веками менялось отношение российского общества к Сибири.— Вадим Маркович, чем, на ваш взгляд, изначально был вызван интерес Московского царства и Российской империи к Сибири?— Изначально Сибирь привлекала, прежде всего, пушниной. Еще в эпоху монголо-татарского нашествия она была очень ценным товаром. В шкурках соболя и белки собирали налоги. В Сибири этот налог с местных охотников называли "ясак". Задолго до прихода казачьего атамана Ермака в Сибирь здесь появились русские поморы, которые прибыли с севера Новгородской земли для обмена своих товаров на пушнину. Освоение территорий началось с богатого пушным зверем арктического и субарктического севера Сибири, по которому к середине XVII века, всего за 50 лет, русские прошли от Уральского камня до мыса Дежнева. То есть сначала осваивался север, а потом поселенцы медленно спускались к югу, создавая систему оборонительных сооружений в виде крепостей-острогов. И уже ко второй половине XVIII века основная часть русского населения проживала в южной степи и лесостепи.— Какую роль в освоении Сибири играли различные социальные группы и этносы российского общества, например, служилый люд, казаки?— Стрельцы, служилые, включая казаков, а также представители других народов, плененные в сражениях или записавшиеся на службу к русскому царю, в частности, поляки, немцы, шведы, находились среди первопроходцев. В дальнейшем из сибирских казаков создавались новые казачьи войска, например, Семиреченское, Амурское и Уссурийское. Военные переселенцы управлялись достаточно архаичными методами и вели они в Сибири, как правило, крестьянский образ жизни. А затем власть стала активно применять экономические стимулы. В XVIII-XIX веках казаки наделялись огромными наделами земли. Действовали повышенные выплаты военным и гражданским служащим, направлявшимся на дальние рубежи империи, ускоренное чинопроизводство.— Что в те времена привлекало людей в сибирские города?— Главным фактором, который привел к возникновению крупных городов, является создание Сибирского тракта - сухопутного маршрута из европейской России к границе с Китаем. Тракт стал для сибирских поселений тем центром притяжения, каким для многих городов мира стало морское побережье. Все населенные пункты, которые располагались на тракте, стали укрупняться. И, наоборот, если тракт какое-то поселение обошел, оно постепенно оскудевало, как в XIX веке Тара или Енисейск, например. Затем важнейшую роль в формировании городов стала играть Транссибирская железнодорожная магистраль, построенная на рубеже XIX-XX веков. Благодаря железной дороге появились новые крупные города, например, Новониколаевск. Такая четко прослеживаемая зависимость городов от трансконтинентальных магистралей объясняется, прежде всего, тем, что вдоль дорог развивалась необходимая для жизни социальная инфраструктура. И второй важнейший фактор развития городов, который в большей степени относится уже к советскому периоду, – появление градообразующих предприятий рядом с природными месторождениями. Советские люди поехали в сибирские города, на стройки, чтобы заработать. В среднем зарплата там была минимум на 15% выше, чем в европейской части СССР. А на таких ударных стройках, как БАМ можно было заработать в 2-3 раза больше, чем в центре страны.— Как менялась на протяжении трех веков освоения Сибири роль коренного населения?— Если не считать жителей Бурятии и Якутии, то северного коренного населения как было, так и осталось примерно чуть менее 200 тысяч человек. При этом мы говорим о поистине огромной территории от Урала до Чукотки, настолько низка плотность расселения коренных народов. В первые десятилетия после присоединения Сибири к Московскому царству коренные народы здесь численно преобладали, оставались основными добытчиками и кормильцами, а русские воевали и собирали ясак. Но уже в XVIII веке пришлое население стало численно преобладать и определять хозяйственную жизнь. Современная Сибирь – это почти 37 миллионов человек, Дальний Восток – еще 8 миллионов. В процентном соотношении доля коренных народов снизилась до критического уровня. Наша задача состоит в том, чтобы создать условия для сохранения их уникальной культуры, мировоззрения и традиционного уклада. При этом на территории Бурятии и Якутии коренное население сохранило и приумножило численность и сейчас чувствует себя вполне комфортно.— Как сказалась Великая Отечественная война и последовавшая за ней холодная война на социально-экономических процессах в Сибири?— Война в корне изменила положение таких городов как Красноярск, Омск, Новосибирск, Барнаул. Третья пятилетка начиналась как масштабная стройка военных заводов-дублеров для обеспечения армии в случае войны. Эвакуация оборонных заводов и их сотрудников в годы войны усилила эти процессы. А в годы холодной войны государство решило укрепить научный потенциал Сибири. Дело в том, что в пятидесятых годах прошлого столетия почти вся наука, весь ее кадровый потенциал сосредоточился всего в двух городах – Москве и Ленинграде. Этот факт в разгар холодной войны вызывал огромные опасения у Хрущева. И тогда академику Михаилу Лаврентьеву, будущему основателю Сибирского отделения РАН, удалось убедить Никиту Сергеевича перенести часть научного потенциала страны в Сибирь. Начиная с новосибирского Академгородка, у нас появились целая сеть наукоградов и академгородков с их уникальным духом научного творчества.— Как меняется интерес к Сибири со стороны мигрантов из других стран?— К нам приезжает на постоянное место жительства довольно много людей, прежде всего этнических русских, из республик Средней Азии и Казахстана. Вплоть до недавнего времени этот процесс носил массовый характер. Они расселяются в приграничных регионах. В девяностые годы, когда процветала челночная торговля, к нам приезжало жить довольно много граждан Китая. Но сейчас их присутствие не представляет острой демографической проблемы.— Хотят ли люди сейчас жить в Сибири?— Благодаря благоприятной конъюнктуре в углеводородной отрасли вырос поток желающих жить в средних городах Севера Западной Сибири, в частности, в ХМАО и Тюменской области. Мы также видим, что население практически не сокращается в административных центрах СФО. Сюда съезжаются люди из райцентров и маленьких поселений. Есть и другая сторона перехода российского общества из индустриальной стадии развития к постиндустриальной и информационной. Предприятия, обладавшие высокотехнологичным потенциалом, после глубокого кризиса 1990-х годов снова заработали и привлекли инвестиции, создав новые рабочие места. Они действовали как акселераторы развития. В сибирских наукоградах развиваются технопарки – инкубаторы внедрения в производство новейших достижений науки. Это и рабочие места для выпускников вузов, и усиление взаимодействия академических институтов и предприятий. В последнее десятилетие вузовское образование Сибири держится на передовых позициях, привлекая студентов не только из собственных регионов, но и из соседних стран. Его качество вполне конкурентно на общероссийском уровне. Точки роста в Сибири есть, они лежат на пересечении образования, науки и высокоточного производства, а не в сфере добычи огромных, но как теперь становится очевидным, вполне исчерпаемых ресурсов.

https://ria.ru/20220301/altgu-1775635727.html

https://ria.ru/20210926/sibir-1751691263.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сибирское отделение ран, общество, экономика, интервью