https://ria.ru/20220322/igry-1779490854.html

Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на паралимпийских играх

Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на паралимпийских играх - РИА Новости, 22.03.2022

Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на паралимпийских играх

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил паралимпийцев региона, которые вернулись с победой с зимних игр "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:08

2022-03-22T17:08

2022-03-22T17:16

удмуртская республика

белоруссия

россия

армения

общество

ханты-мансийский автономный округ

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 22 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил паралимпийцев региона, которые вернулись с победой с зимних игр "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске.Игры для российских паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. В Играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград."Владислав Лекомцев завоевал полный комплект наград – золото в спринте среди мужчин в категории "стоя", серебро в спринтерской гонке по биатлону и две бронзы в биатлоне на 12,5 и 10 километров. Следж-хоккеисты Дмитрий Галкин, Владимир Рычков, Михаил Ворончихин в составе первой сборной России по следж-хоккею стали победителями игр. Поздравления чемпионам", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе главы региона сообщают, что удмуртские паралимпийцы вернулись домой. "В ижевском аэропорту спортсменов встретили представители спортивного сообщества и близкие", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html

https://ria.ru/20220314/biznes-1778016154.html

белоруссия

россия

армения

ханты-мансийский автономный округ

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белоруссия, россия, армения, общество, ханты-мансийский автономный округ, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов