https://ria.ru/20220322/igry-1779490854.html
Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на паралимпийских играх
Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на паралимпийских играх - РИА Новости, 22.03.2022
Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на паралимпийских играх
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил паралимпийцев региона, которые вернулись с победой с зимних игр "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:08
2022-03-22T17:08
2022-03-22T17:16
удмуртская республика
белоруссия
россия
армения
общество
ханты-мансийский автономный округ
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 22 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил паралимпийцев региона, которые вернулись с победой с зимних игр "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске.Игры для российских паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. В Играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград."Владислав Лекомцев завоевал полный комплект наград – золото в спринте среди мужчин в категории "стоя", серебро в спринтерской гонке по биатлону и две бронзы в биатлоне на 12,5 и 10 километров. Следж-хоккеисты Дмитрий Галкин, Владимир Рычков, Михаил Ворончихин в составе первой сборной России по следж-хоккею стали победителями игр. Поздравления чемпионам", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе главы региона сообщают, что удмуртские паралимпийцы вернулись домой. "В ижевском аэропорту спортсменов встретили представители спортивного сообщества и близкие", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html
https://ria.ru/20220314/biznes-1778016154.html
белоруссия
россия
армения
ханты-мансийский автономный округ
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, армения, общество, ханты-мансийский автономный округ, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
17:08 22.03.2022 (обновлено: 17:16 22.03.2022)
Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на паралимпийских играх
Губернатор Бречалов поздравил удмуртских спортсменов с победой на играх "Мы вместе. Спорт"