https://ria.ru/20220322/eksport-1779485364.html

Матвиенко отметила важность развития восточного направления для экспорта

Матвиенко отметила важность развития восточного направления для экспорта - РИА Новости, 22.03.2022

Матвиенко отметила важность развития восточного направления для экспорта

Для России сегодня восточное направление является приоритетным для внешнеторговой деятельности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:53

2022-03-22T16:53

2022-03-22T16:53

экономика

олег белозеров

россия

ржд

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Для России сегодня восточное направление является приоритетным для внешнеторговой деятельности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сейчас для нашей страны главной задачей становится по максимуму использовать все наши самые сильные стороны, все конкурентные преимущества. У РЖД для этого сформирована хорошая база. В прошлом году грузовые перевозки вышли на допандемийный уровень", - сказала спикер на встрече сенаторов с главой РЖД Олегом Белозеровым.По ее словам, многое сделано для развития Восточного полигона. "Это очень важно, учитывая, что именно восточное направление сегодня является приоритетным для нашей внешнеторговой деятельности", - уточнила она.Матвиенко также отметила, что нужно максимально быстро, где это возможно, компенсировать нарушившиеся цепочки поставок с помощью железнодорожного транспорта. Предприятия не должны простаивать. "Нужно понимать, как вывозить продукцию, какие альтернативные варианты транспортировки есть у наших экспортёров. Вы, как стратегическая отрасль, должны показать себя здесь с самой лучшей профессиональной стороны", - сказала парламентарий.Сенатор подчеркнула, что продолжается решение задач новой Транспортной стратегии РФ, в том числе идёт работа по повышению пропускной способности путей, их электрификации, обновлению подвижного состава."Здесь нужно следить, чтобы локомотивы и вагоны, сделанные в России, отвечали всем требованиям по качеству и надежности, которые предъявляет РЖД как их главный эксплуатант. Мы должны закрепить успехи в транспортном машиностроении, достигнутые в последние годы, и выйти в этой стратегической сфере на максимальный уровень технологической независимости", - сказала спикер.

https://ria.ru/20220317/almazy-1778639414.html

https://ria.ru/20220314/soft-1778127366.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, олег белозеров, россия, ржд, валентина матвиенко, совет федерации рф