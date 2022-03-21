https://ria.ru/20220321/popov-1779325469.html

Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал о победе над опухолью

Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал о победе над опухолью - РИА Новости, 21.03.2022

Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал о победе над опухолью

Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью. По словам актера, образование находилось в височно-лобной доли мозга. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:31

2022-03-21T18:31

2022-03-21T18:31

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью. По словам актера, образование находилось в височно-лобной доли мозга.Роман вспомнил, что ночью в начале октября 2018 года у него случился эпилептический припадок. Ближе к утру припадок повторился.В эфире программы "Звезды сошлись" он отметил, что врачи посоветовали ему делать операцию вне зависимости от того, доброкачественное это образование или злокачественное. Актер добавил, что отправился за дополнительной консультацией в Германию – там ему подтвердили диагноз.К счастью, артисту удалось победить болезнь.Он посчитал, что в определенной степени смог добиться успеха в лечении из-за здоровой иронии к поставленному диагнозу и сохраненному чувству юмора.Ранее Дарья Донцова рассказала о раке третьей степени у своего супруга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес