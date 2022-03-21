https://ria.ru/20220321/popov-1779325469.html
Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал о победе над опухолью
Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал о победе над опухолью - РИА Новости, 21.03.2022
Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал о победе над опухолью
Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью. По словам актера, образование находилось в височно-лобной доли мозга. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:31
2022-03-21T18:31
2022-03-21T18:31
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью. По словам актера, образование находилось в височно-лобной доли мозга.Роман вспомнил, что ночью в начале октября 2018 года у него случился эпилептический припадок. Ближе к утру припадок повторился.В эфире программы "Звезды сошлись" он отметил, что врачи посоветовали ему делать операцию вне зависимости от того, доброкачественное это образование или злокачественное. Актер добавил, что отправился за дополнительной консультацией в Германию – там ему подтвердили диагноз.К счастью, артисту удалось победить болезнь.Он посчитал, что в определенной степени смог добиться успеха в лечении из-за здоровой иронии к поставленному диагнозу и сохраненному чувству юмора.Ранее Дарья Донцова рассказала о раке третьей степени у своего супруга.
https://ria.ru/20211018/saltykova-1755033655.html
https://ria.ru/20211130/simonova-1761507912.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Звезда "Полицейского с Рублевки" рассказал о победе над опухолью
Роман Попов рассказал о победе над опухолью в височно-лобной доле мозга
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью. По словам актера, образование находилось в височно-лобной доли мозга.
Роман вспомнил, что ночью в начале октября 2018 года у него случился эпилептический припадок. Ближе к утру припадок повторился.
"Приехала уже вторая бригада скорой помощи – они настоятельно сказали сделать МРТ головного мозга. Я вызвал такси – в машине у меня произошел третий припадок за сутки. Я сделал МРТ, и у меня обнаружили сюрприз в головном мозге. В височно-лобной доле обнаружили опухоль, которая видимо в состоянии глубокого сна давила на что-то…", – рассказал Попов.
В эфире программы "Звезды сошлись" он отметил
, что врачи посоветовали ему делать операцию вне зависимости от того, доброкачественное это образование или злокачественное. Актер добавил, что отправился за дополнительной консультацией в Германию – там ему подтвердили диагноз.
К счастью, артисту удалось победить болезнь.
"Мне поставили астроцитому. К вопросу об отношении к болезни – я ее очень уважал. А говорю в прошедшем времени, потому что я ее победил, как вы понимаете. Я чистенький", – заключил Роман.
Он посчитал, что в определенной степени смог добиться успеха в лечении из-за здоровой иронии к поставленному диагнозу и сохраненному чувству юмора.
Ранее Дарья Донцова рассказала
о раке третьей степени у своего супруга.