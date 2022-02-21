https://ria.ru/20220221/dontsova-1774057386.html

Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа

Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа - РИА Новости, 21.02.2022

Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа

Дарья Донцова рассказала о болезни мужа Александра. У него обнаружили рак кишечника. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:42

2022-02-21T13:42

2022-02-21T13:42

шоубиз

знаменитости

дарья донцова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/76/1520887684_0:512:3008:2204_1920x0_80_0_0_a0fcd542fd281e820fc19a0c56b8e335.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала о болезни мужа Александра. У него обнаружили рак кишечника.Писательница обратила внимание, что супруг начал худеть при прежнем питании. Она настояла, чтобы он прошел обследование.В программе "Секрет на миллион" Дарья добавила, что за мужа переживала больше, чем за себя.Она рассказала подробности диагноза.В прошлом году писательница попала в больницу с коронавирусом. Тогда поклонники обеспокоились ее здоровьем. Однако, сама Дарья отметила, что вирус ее "вразумил".

https://ria.ru/20211130/simonova-1761507912.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дарья донцова, шоу-бизнес