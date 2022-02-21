Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220221/dontsova-1774057386.html
Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа
Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа - РИА Новости, 21.02.2022
Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа
Дарья Донцова рассказала о болезни мужа Александра. У него обнаружили рак кишечника. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:42
2022-02-21T13:42
шоубиз
знаменитости
дарья донцова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/76/1520887684_0:512:3008:2204_1920x0_80_0_0_a0fcd542fd281e820fc19a0c56b8e335.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала о болезни мужа Александра. У него обнаружили рак кишечника.Писательница обратила внимание, что супруг начал худеть при прежнем питании. Она настояла, чтобы он прошел обследование.В программе "Секрет на миллион" Дарья добавила, что за мужа переживала больше, чем за себя.Она рассказала подробности диагноза.В прошлом году писательница попала в больницу с коронавирусом. Тогда поклонники обеспокоились ее здоровьем. Однако, сама Дарья отметила, что вирус ее "вразумил".
https://ria.ru/20211130/simonova-1761507912.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/76/1520887684_0:230:3008:2486_1920x0_80_0_0_c96b75c584763dd0dd3440c5d5aa881a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, дарья донцова, шоу-бизнес
13:42 21.02.2022
 
Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа

Дарья Донцова рассказала о раке кишечника третьей степени у мужа Александра

© Фото из личного архива Дарьи ДонцовойРоссийская писательница Дарья Донцова
Российская писательница Дарья Донцова
© Фото из личного архива Дарьи Донцовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала о болезни мужа Александра. У него обнаружили рак кишечника.
Писательница обратила внимание, что супруг начал худеть при прежнем питании. Она настояла, чтобы он прошел обследование.

"Муж согласился, пошел. Это оказалась опухоль. У мужа рак кишечника. Третья стадия. Я в принципе догадалась еще до того, как он приехал. Врач сказал: "Мы будем лечиться". Ну, вот мы и лечимся", – рассказала Донцова.

В программе "Секрет на миллион" Дарья добавила, что за мужа переживала больше, чем за себя.
"В истерику впала я. В отношении себя я не впадала в истерику, в отношении мужа – впала. Мы вместе почти 40 лет. Я не представляю около себя другого человека. Я представила, что его нет – меня охватил такой ужас!" – призналась Донцова.
Она рассказала подробности диагноза.

"Опухоль у него в сигмовидной кишке – это та часть, которая присоединяется к прямой кишке. Пришлось удалять всю кишку. Опухоль была большая – семь сантиметров. Но нам повезло, потому что не было метастаз", – заключила Дарья.

В прошлом году писательница попала в больницу с коронавирусом. Тогда поклонники обеспокоились ее здоровьем. Однако, сама Дарья отметила, что вирус ее "вразумил".
Евгения Симонова перед генеральным прогоном спектакля “Война”, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 18:07Шоубиз
"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии
Опубликовано: Жанна Старицына
 
ШоубизЗнаменитостиДарья ДонцоваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала