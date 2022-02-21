Донцова рассказала о раке третьей степени у мужа
Дарья Донцова рассказала о раке кишечника третьей степени у мужа Александра
© Фото из личного архива Дарьи ДонцовойРоссийская писательница Дарья Донцова
© Фото из личного архива Дарьи Донцовой
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала о болезни мужа Александра. У него обнаружили рак кишечника.
Писательница обратила внимание, что супруг начал худеть при прежнем питании. Она настояла, чтобы он прошел обследование.
"Муж согласился, пошел. Это оказалась опухоль. У мужа рак кишечника. Третья стадия. Я в принципе догадалась еще до того, как он приехал. Врач сказал: "Мы будем лечиться". Ну, вот мы и лечимся", – рассказала Донцова.
В программе "Секрет на миллион" Дарья добавила, что за мужа переживала больше, чем за себя.
"В истерику впала я. В отношении себя я не впадала в истерику, в отношении мужа – впала. Мы вместе почти 40 лет. Я не представляю около себя другого человека. Я представила, что его нет – меня охватил такой ужас!" – призналась Донцова.
Она рассказала подробности диагноза.
"Опухоль у него в сигмовидной кишке – это та часть, которая присоединяется к прямой кишке. Пришлось удалять всю кишку. Опухоль была большая – семь сантиметров. Но нам повезло, потому что не было метастаз", – заключила Дарья.
В прошлом году писательница попала в больницу с коронавирусом. Тогда поклонники обеспокоились ее здоровьем. Однако, сама Дарья отметила, что вирус ее "вразумил".
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Опубликовано: Жанна Старицына