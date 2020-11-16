https://ria.ru/20201116/darya-dontsova-1584881566.html
"Увидела грехи": Дарья Донцова поблагодарила за болезнь
"Увидела грехи": Дарья Донцова поблагодарила за болезнь
Дарья Донцова рассказала поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:20
2020-11-16T20:20
2020-11-16T20:20
шоубиз
коронавирус в россии
знаменитости
звезды
дарья донцова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом.Она пишет, что очень хотела бы пойти в церковь – на исповедь и к причастию, но вынуждена соблюдать карантин.Донцова признается, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию грехами не считала".Она уверяет: даже если человеку сейчас кажется, что у него все плохо, "то через некоторое время станет понятно: все случилось вам во благо".В начале ноября, когда Дарья Донцова попала на больничную койку с коронавирусом и записала видеообращение к поклонникам, многие испугались за любимую писательницу из-за сильно изменившейся внешности: она была очень похудевшей, с темными кругами под глазами и говорила с трудом.Однако даже тогда Донцова, ранее победившая такую страшную болезнь, как рак, призывала не унывать."Мы с вами обязательно встретимся потом в каком-нибудь книжном магазине, обнимемся", – обнадеживала поклонников писательница.
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коронавирус в россии, знаменитости, звезды, дарья донцова
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала
поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом.
Она пишет, что очень хотела бы пойти в церковь – на исповедь и к причастию, но вынуждена соблюдать карантин.
Донцова признается, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию грехами не считала".
"Вразумил меня вирус, теперь понятно, в каком направлении двигаться", - пишет автор популярных детективов.
Она уверяет: даже если человеку сейчас кажется, что у него все плохо, "то через некоторое время станет понятно: все случилось вам во благо".
В начале ноября, когда Дарья Донцова попала на больничную койку с коронавирусом и записала
видеообращение к поклонникам, многие испугались за любимую писательницу из-за сильно изменившейся внешности: она была очень похудевшей, с темными кругами под глазами и говорила с трудом.
Однако даже тогда Донцова, ранее победившая такую страшную болезнь, как рак, призывала не унывать.
"Мы с вами обязательно встретимся потом в каком-нибудь книжном магазине, обнимемся", – обнадеживала поклонников писательница.