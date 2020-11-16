https://ria.ru/20201116/darya-dontsova-1584881566.html

"Увидела грехи": Дарья Донцова поблагодарила за болезнь

"Увидела грехи": Дарья Донцова поблагодарила за болезнь

Дарья Донцова рассказала поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:20

2020-11-16T20:20

2020-11-16T20:20

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коронавирус в россии

знаменитости

звезды

дарья донцова

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом.Она пишет, что очень хотела бы пойти в церковь – на исповедь и к причастию, но вынуждена соблюдать карантин.Донцова признается, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию грехами не считала".Она уверяет: даже если человеку сейчас кажется, что у него все плохо, "то через некоторое время станет понятно: все случилось вам во благо".В начале ноября, когда Дарья Донцова попала на больничную койку с коронавирусом и записала видеообращение к поклонникам, многие испугались за любимую писательницу из-за сильно изменившейся внешности: она была очень похудевшей, с темными кругами под глазами и говорила с трудом.Однако даже тогда Донцова, ранее победившая такую страшную болезнь, как рак, призывала не унывать."Мы с вами обязательно встретимся потом в каком-нибудь книжном магазине, обнимемся", – обнадеживала поклонников писательница.

https://ria.ru/20201110/soyuzmultfilm-1583909416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, знаменитости, звезды, дарья донцова