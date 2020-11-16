Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201116/darya-dontsova-1584881566.html
"Увидела грехи": Дарья Донцова поблагодарила за болезнь
"Увидела грехи": Дарья Донцова поблагодарила за болезнь
Дарья Донцова рассказала поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:20
2020-11-16T20:20
шоубиз
коронавирус в россии
знаменитости
звезды
дарья донцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584882335_0:99:1080:707_1400x0_80_0_0_733687f78c4a5aeda0b6a8f2c1508654.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом.Она пишет, что очень хотела бы пойти в церковь – на исповедь и к причастию, но вынуждена соблюдать карантин.Донцова признается, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию грехами не считала".Она уверяет: даже если человеку сейчас кажется, что у него все плохо, "то через некоторое время станет понятно: все случилось вам во благо".В начале ноября, когда Дарья Донцова попала на больничную койку с коронавирусом и записала видеообращение к поклонникам, многие испугались за любимую писательницу из-за сильно изменившейся внешности: она была очень похудевшей, с темными кругами под глазами и говорила с трудом.Однако даже тогда Донцова, ранее победившая такую страшную болезнь, как рак, призывала не унывать."Мы с вами обязательно встретимся потом в каком-нибудь книжном магазине, обнимемся", – обнадеживала поклонников писательница.
https://ria.ru/20201110/soyuzmultfilm-1583909416.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584882335_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_77d2f88931f47946ebf13c951f859c12.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, знаменитости, звезды, дарья донцова

"Увидела грехи": Дарья Донцова поблагодарила за болезнь

20:20 16.11.2020
 
© @dontsova_official/InstagramДарья Донцова в храме
Дарья Донцова в храме - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© @dontsova_official/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала поклонникам в Instagram о том, какие мысли и чувства испытывает после того, как переболела коронавирусом.
Она пишет, что очень хотела бы пойти в церковь – на исповедь и к причастию, но вынуждена соблюдать карантин.
Донцова признается, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию грехами не считала".
"Вразумил меня вирус, теперь понятно, в каком направлении двигаться", - пишет автор популярных детективов.
Она уверяет: даже если человеку сейчас кажется, что у него все плохо, "то через некоторое время станет понятно: все случилось вам во благо".
В начале ноября, когда Дарья Донцова попала на больничную койку с коронавирусом и записала видеообращение к поклонникам, многие испугались за любимую писательницу из-за сильно изменившейся внешности: она была очень похудевшей, с темными кругами под глазами и говорила с трудом.
Однако даже тогда Донцова, ранее победившая такую страшную болезнь, как рак, призывала не унывать.
"Мы с вами обязательно встретимся потом в каком-нибудь книжном магазине, обнимемся", – обнадеживала поклонников писательница.
Российская писательница Дарья Донцова - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 14:25Культура
"Союзмультфильм" готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой
 
ШоубизКоронавирус в РоссииЗнаменитостизвездыДарья Донцова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
09:27Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
09:23Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
09:19Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
09:12СК возбудил дело против сотрудника компании, связанной с мэром Томска
Лента новостейМолния