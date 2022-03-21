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РЖД перезапускают туристический поезд "Жемчужина Кавказа"

РЖД перезапускают туристический поезд "Жемчужина Кавказа" - РИА Новости, 21.03.2022

РЖД перезапускают туристический поезд "Жемчужина Кавказа"

С 30 апреля РЖД перезапускают еженедельный круиз "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва - Майкоп - Нальчик — Грозный — Махачкала — Дербент — Кисловодск —... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:58

2022-03-21T13:58

2022-03-21T14:05

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 30 апреля РЖД перезапускают еженедельный круиз "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва - Майкоп - Нальчик — Грозный — Махачкала — Дербент — Кисловодск — Москва, сообщает компания."По многочисленным просьбам возобновляем еженедельное курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа". В летнем сезоне 2021 года он настолько полюбился путешественникам, что получил премию "Сделано в России", учрежденную при поддержке Ростуризма", — говорится в релизе.Уточняется, что по результатам обратной связи туристов РЖД скорректировали маршрут поезда, добавив Адыгею и Кабардино-Балкарию.Начиная с 30 апреля по 24 сентября 2022 года круизный туристический поезд № 930/929 "Жемчужина Кавказа" будет по субботам отправляться из Москвы с Казанского вокзала. "В пути поезд сделает длительные остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Махачкале, Дербенте и Кисловодске, во время которых путешественники смогут организовать для себя знакомство с достопримечательностями. Продолжительность круиза составит семь суток. В Москву поезд будет возвращаться по пятницам", — отмечают в РЖД.По данным компании, в круизе используются вагоны поезда "Александр Невский". Все они оборудованы системами кондиционирования, биотуалетами, а также розетками для зарядки гаджетов.Стоимость полноценного тура с экскурсиями и питанием по программе - от 57 500 рублей (купе, верхняя полка). Одноместное размещение в люксе обойдется в 198 000 рублей. При оплате картой "Мир" банка-участника, зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы "Мир", комплексные туристические пакеты на май и июнь, можно приобрести с возвратом "туристического кешбэка".

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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