https://ria.ru/20220321/poezda-1779258169.html
РЖД перезапускают туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
РЖД перезапускают туристический поезд "Жемчужина Кавказа" - РИА Новости, 21.03.2022
РЖД перезапускают туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
С 30 апреля РЖД перезапускают еженедельный круиз "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва - Майкоп - Нальчик — Грозный — Махачкала — Дербент — Кисловодск —... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:58
2022-03-21T13:58
2022-03-21T14:05
туризм
туризм
новости - туризм
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
казанский вокзал
ржд
майкоп
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 30 апреля РЖД перезапускают еженедельный круиз "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва - Майкоп - Нальчик — Грозный — Махачкала — Дербент — Кисловодск — Москва, сообщает компания."По многочисленным просьбам возобновляем еженедельное курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа". В летнем сезоне 2021 года он настолько полюбился путешественникам, что получил премию "Сделано в России", учрежденную при поддержке Ростуризма", — говорится в релизе.Уточняется, что по результатам обратной связи туристов РЖД скорректировали маршрут поезда, добавив Адыгею и Кабардино-Балкарию.Начиная с 30 апреля по 24 сентября 2022 года круизный туристический поезд № 930/929 "Жемчужина Кавказа" будет по субботам отправляться из Москвы с Казанского вокзала. "В пути поезд сделает длительные остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Махачкале, Дербенте и Кисловодске, во время которых путешественники смогут организовать для себя знакомство с достопримечательностями. Продолжительность круиза составит семь суток. В Москву поезд будет возвращаться по пятницам", — отмечают в РЖД.По данным компании, в круизе используются вагоны поезда "Александр Невский". Все они оборудованы системами кондиционирования, биотуалетами, а также розетками для зарядки гаджетов.Стоимость полноценного тура с экскурсиями и питанием по программе - от 57 500 рублей (купе, верхняя полка). Одноместное размещение в люксе обойдется в 198 000 рублей. При оплате картой "Мир" банка-участника, зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы "Мир", комплексные туристические пакеты на май и июнь, можно приобрести с возвратом "туристического кешбэка".
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), казанский вокзал, ржд, майкоп, нальчик, грозный, махачкала, дербент, кисловодск, куда поехать, туристы
13:58 21.03.2022 (обновлено: 14:05 21.03.2022)
РЖД перезапускают туристический поезд "Жемчужина Кавказа"
Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" курсирует с 30 апреля по расширенному маршруту
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 30 апреля РЖД перезапускают еженедельный круиз "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва - Майкоп - Нальчик — Грозный — Махачкала — Дербент — Кисловодск — Москва, сообщает компания.
"По многочисленным просьбам возобновляем еженедельное курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа". В летнем сезоне 2021 года он настолько полюбился путешественникам, что получил премию "Сделано в России", учрежденную при поддержке Ростуризма", — говорится в релизе.
Уточняется, что по результатам обратной связи туристов РЖД скорректировали маршрут поезда, добавив Адыгею и Кабардино-Балкарию.
Начиная с 30 апреля по 24 сентября 2022 года круизный туристический поезд № 930/929 "Жемчужина Кавказа" будет по субботам отправляться из Москвы с Казанского вокзала.
"В пути поезд сделает длительные остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Махачкале, Дербенте и Кисловодске, во время которых путешественники смогут организовать для себя знакомство с достопримечательностями. Продолжительность круиза составит семь суток. В Москву поезд будет возвращаться по пятницам", — отмечают в РЖД.
По данным компании, в круизе используются вагоны поезда "Александр Невский". Все они оборудованы системами кондиционирования, биотуалетами, а также розетками для зарядки гаджетов.
Стоимость полноценного тура с экскурсиями и питанием по программе - от 57 500 рублей (купе, верхняя полка). Одноместное размещение в люксе обойдется в 198 000 рублей. При оплате картой "Мир" банка-участника, зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы "Мир", комплексные туристические пакеты на май и июнь, можно приобрести с возвратом "туристического кешбэка".