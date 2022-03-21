https://ria.ru/20220321/keshbek-1779321679.html

Продажи туров по России благодаря кешбэку выросли в семь раз

Продажи туров по России благодаря кешбэку выросли в семь раз - РИА Новости, 21.03.2022

Продажи туров по России благодаря кешбэку выросли в семь раз

Продажи туров по России выросли в семь раз после старта акции с кешбэком, самое популярное направление — Сочи, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:26

2022-03-21T18:26

2022-03-21T18:26

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Продажи туров по России выросли в семь раз после старта акции с кешбэком, самое популярное направление — Сочи, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса по поиску и бронированию путешествий Travelata.ru."В первые дни акции продажи туров по России выросли в 7 раз. Сейчас 83 процента турпакетов продается по России и только 17 процентов — за рубеж", — рассказали в пресс-службе.На первом месте по бронированиям — Сочи (Имеретинский курорт, Адлер и город Сочи) — 68 процентов, на Санкт-Петербург приходится девять процентов всех забронированных туров, Красную Поляну — шесть, Калининград и область — также шесть, Казань и Кавказские Минеральные Воды — по два и еще шесть процентов — на другие направления", — рассказали в Travelata.ru.В сервисе также отметили, что россияне увеличили глубину бронирований. "До старта программы пользователи покупали путевки в среднем за 24 дня до вылета, а с возобновлением — в среднем за 31 день до начала путешествия", — отметили эксперты.На первом месте по популярности — отели категории "три звезды", на них пришлось 68 процентов бронирований. На втором — со значительным отрывом — "четверки". В отели категории "пять звезд" поедет только один процент туристов.Аналитики отмечают, что в большинство туров по России входят завтраки — 53 процента. 27 процентов туристов выбирают туры без питания. А вот отдых по системе "все включено" не популярен у россиян, его предпочел только один процент купивших путевки с кешбэком.Сервис также выяснил, что самая дешевая путевка по России по акции стоила 9,2 тысячи рублей. "За эти деньги приобрели тур на две ночи в Санкт-Петербург с размещением в хостеле без питания на одного. Самый дорогой тур стоил 152,1 тысячи рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей летят на 13 ночей из Красноярска в Адлер в отель четыре звезды без питания", — рассказали в сервисе.В пресс-службе Fun&Sun (ранее — "TUI Россия") отметили, что очередной этап акции с кешбэком сразу показал, что туристы знали о программе и ждали ее начала. Там отметили, что средний чек на туры с началом акции вырос. "За две недели до старта акции средний чек составлял 33 тысячи рублей, а с момента возобновления поднялся на 27 процентов — до 42 тысяч рублей", — указали в сервисе.Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются путевки картами "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

https://ria.ru/20220318/keshbek-1778877020.html

https://ria.ru/20220314/putevki-1778068148.html

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Лана Баева

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