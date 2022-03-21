Рейтинг@Mail.ru
Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул" - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220321/coppola-1779284835.html
Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул"
Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул" - РИА Новости, 21.03.2022
Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул"
Критиковавший проекты Marvel Фрэнсис Форд Коппола неожиданно похвалил ленту "Дедпул"(2016) с Райаном Рейнольдсом в роли супергероя, сообщает Variety. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:46
2022-03-21T16:46
культура
новости культуры
кино и сериалы
фрэнсис форд коппола
райан рейнольдс (актер)
мартин скорсезе
marvel comics
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61776/93/617769350_0:0:3568:2008_1920x0_80_0_0_07c0c5f39aa400fcff96d59202340c09.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Критиковавший проекты Marvel Фрэнсис Форд Коппола неожиданно похвалил ленту "Дедпул"(2016) с Райаном Рейнольдсом в роли супергероя, сообщает Variety. Режиссер признался, что ему понравился этот блокбастер. "Я думаю, что он потрясающий, — заявил Коппола. — Кино должно освещать современную жизнь и помогать нам понять, что происходит", — высказался он.В 2020 году постановщик согласился со своим коллегой Мартином Скорсезе, когда сравнил проекты Marvel с парками развлечений. Тогда он назвал блокбастеры знаменитой кинокомпании "омерзительными".В феврале 2021 года Коппола вновь раскритиковал супергероику и современное кино. Постановщик заявил, что теперь фильмы снимаются по одному лекалу и даже ленты талантливых режиссеров похожи одна на другую. Главную роль в "Дедпуле" (2016) исполнил Райан Рейнольдс. Он сыграл бывшего спецназовца. Герой обезображен в результате страшного эксперимента и поначалу даже стеснялся показаться на глаза возлюбленной. Его суперспособность — восстановление.
https://ria.ru/20220318/germanika-1778448618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61776/93/617769350_182:0:3174:2244_1920x0_80_0_0_bf6907f2451066436ff3057255c206e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, фрэнсис форд коппола, райан рейнольдс (актер), мартин скорсезе, marvel comics, знаменитости, звезды
16:46 21.03.2022
 
Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул"

Фрэнсис Форд Коппола похвалил "Дедпул" с Районом Рейнольдсом в роли супергероя

© РИА Новости / Владимир АстапковичРежиссер Френсис Форд Коппола во время фотоколла в отеле "Рэдиссон Роял".
Режиссер Френсис Форд Коппола во время фотоколла в отеле Рэдиссон Роял. - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Критиковавший проекты Marvel Фрэнсис Форд Коппола неожиданно похвалил ленту "Дедпул"(2016) с Райаном Рейнольдсом в роли супергероя, сообщает Variety.
Режиссер признался, что ему понравился этот блокбастер. "Я думаю, что он потрясающий, — заявил Коппола. — Кино должно освещать современную жизнь и помогать нам понять, что происходит", — высказался он.
В 2020 году постановщик согласился со своим коллегой Мартином Скорсезе, когда сравнил проекты Marvel с парками развлечений. Тогда он назвал блокбастеры знаменитой кинокомпании "омерзительными".
В феврале 2021 года Коппола вновь раскритиковал супергероику и современное кино. Постановщик заявил, что теперь фильмы снимаются по одному лекалу и даже ленты талантливых режиссеров похожи одна на другую.
Главную роль в "Дедпуле" (2016) исполнил Райан Рейнольдс. Он сыграл бывшего спецназовца. Герой обезображен в результате страшного эксперимента и поначалу даже стеснялся показаться на глаза возлюбленной. Его суперспособность — восстановление.
Кадр из сериала Обоюдное согласие
18 марта, 13:37Культура
В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики
 
КультураНовости культурыКино и сериалыФрэнсис Форд КопполаРайан Рейнольдс (актер)Мартин СкорсезеMarvel ComicsЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала