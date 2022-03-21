https://ria.ru/20220321/coppola-1779284835.html

Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул"

Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул" - РИА Новости, 21.03.2022

Критиковавший проекты Marvel Коппола похвалил "Дедпул"

Критиковавший проекты Marvel Фрэнсис Форд Коппола неожиданно похвалил ленту "Дедпул"(2016) с Райаном Рейнольдсом в роли супергероя, сообщает Variety. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:46

2022-03-21T16:46

2022-03-21T16:46

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фрэнсис форд коппола

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Критиковавший проекты Marvel Фрэнсис Форд Коппола неожиданно похвалил ленту "Дедпул"(2016) с Райаном Рейнольдсом в роли супергероя, сообщает Variety. Режиссер признался, что ему понравился этот блокбастер. "Я думаю, что он потрясающий, — заявил Коппола. — Кино должно освещать современную жизнь и помогать нам понять, что происходит", — высказался он.В 2020 году постановщик согласился со своим коллегой Мартином Скорсезе, когда сравнил проекты Marvel с парками развлечений. Тогда он назвал блокбастеры знаменитой кинокомпании "омерзительными".В феврале 2021 года Коппола вновь раскритиковал супергероику и современное кино. Постановщик заявил, что теперь фильмы снимаются по одному лекалу и даже ленты талантливых режиссеров похожи одна на другую. Главную роль в "Дедпуле" (2016) исполнил Райан Рейнольдс. Он сыграл бывшего спецназовца. Герой обезображен в результате страшного эксперимента и поначалу даже стеснялся показаться на глаза возлюбленной. Его суперспособность — восстановление.

https://ria.ru/20220318/germanika-1778448618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, фрэнсис форд коппола, райан рейнольдс (актер), мартин скорсезе, marvel comics, знаменитости, звезды