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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/coppola-1773545678.html
Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал фильмы Marvel
Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал фильмы Marvel - РИА Новости, 18.02.2022
Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал фильмы Marvel
Фрэнсис Форд Коппола снова раскритиковал блокбастеры Marvel. Мнением он поделился в интервью GQ. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:33
2022-02-18T17:33
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кино и сериалы
фрэнсис форд коппола
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МОСКВА, 18 ФЕВ — РИА Новости. Фрэнсис Форд Коппола снова раскритиковал блокбастеры Marvel. Мнением он поделился в интервью GQ.По его мнению, сегодня даже работы хороших режиссеров снимаются по схожим лекалам. В качестве примера он привел "Дюну" Дени Вильнева и новую часть бондианы, которую снял Кэри Фукунага. В 2020 году постановщик поддержал Мартина Скорсезе, после того как последний сравнил проекты Marvel с парками развлечений. Тогда Коппола называл блокбастеры знаменитой кинокомпании "омерзительными".
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новости культуры, кино и сериалы, фрэнсис форд коппола, marvel comics
17:33 18.02.2022
 
Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал фильмы Marvel

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал блокбастеры Marvel и то, как теперь снимают кино

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФотоколл с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой
Фотоколл с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ФЕВ — РИА Новости. Фрэнсис Форд Коппола снова раскритиковал блокбастеры Marvel. Мнением он поделился в интервью GQ.
"Раньше были студийные фильмы, а теперь ленты Marvel. А что такое картины Marvel? Это единственный прототип фильма, который воспроизводится снова и снова, чтобы выглядеть по-другому", — заявил Коппола.
По его мнению, сегодня даже работы хороших режиссеров снимаются по схожим лекалам. В качестве примера он привел "Дюну" Дени Вильнева и новую часть бондианы, которую снял Кэри Фукунага.
"Можно взять два этих фильма, найти там один и тот же эпизод и соединить эти фрагменты вместе. Например, когда сталкиваются все машины. У них у всех есть что-то такое, и они практически обязаны снимать подобным образом, если хотят оправдать бюджет. А ведь это хорошие фильмы талантливых режиссеров", — считает Коппола.
В 2020 году постановщик поддержал Мартина Скорсезе, после того как последний сравнил проекты Marvel с парками развлечений. Тогда Коппола называл блокбастеры знаменитой кинокомпании "омерзительными".
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