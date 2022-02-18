Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал фильмы Marvel
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал блокбастеры Marvel и то, как теперь снимают кино
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФотоколл с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой
МОСКВА, 18 ФЕВ — РИА Новости. Фрэнсис Форд Коппола снова раскритиковал блокбастеры Marvel. Мнением он поделился в интервью GQ.
"Раньше были студийные фильмы, а теперь ленты Marvel. А что такое картины Marvel? Это единственный прототип фильма, который воспроизводится снова и снова, чтобы выглядеть по-другому", — заявил Коппола.
По его мнению, сегодня даже работы хороших режиссеров снимаются по схожим лекалам. В качестве примера он привел "Дюну" Дени Вильнева и новую часть бондианы, которую снял Кэри Фукунага.
"Можно взять два этих фильма, найти там один и тот же эпизод и соединить эти фрагменты вместе. Например, когда сталкиваются все машины. У них у всех есть что-то такое, и они практически обязаны снимать подобным образом, если хотят оправдать бюджет. А ведь это хорошие фильмы талантливых режиссеров", — считает Коппола.
В 2020 году постановщик поддержал Мартина Скорсезе, после того как последний сравнил проекты Marvel с парками развлечений. Тогда Коппола называл блокбастеры знаменитой кинокомпании "омерзительными".
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