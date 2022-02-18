Фрэнсис Форд Коппола вновь раскритиковал фильмы Marvel

"Можно взять два этих фильма, найти там один и тот же эпизод и соединить эти фрагменты вместе. Например, когда сталкиваются все машины. У них у всех есть что-то такое, и они практически обязаны снимать подобным образом, если хотят оправдать бюджет. А ведь это хорошие фильмы талантливых режиссеров", — считает Коппола.