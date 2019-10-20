Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, . Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

В начале недели создатель ленты "Ирландец" сравнил фильмы киновселенной с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать искусством. С ним поспорили Роберт Дауни — младший, Сэмюель Джексон, Джеймс Ганн и другие представители киноиндустрии.

Фрэнсис Форд Коппола не только поддержал своего коллегу, но и назвал фильмы успешной студии "омерзительными".

"Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что, посмотрев фильм, мы рассчитываем что-то узнать и вдохновиться. Я не знаю, что можно получить от пересмотра одного и того же. Мартин мягко выразился, назвав эти работы "не кино", — подчеркнул Коппола.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами после получения премии "Люмьер" на кинофестивале во французском Лионе "за значительный вклад в развитие мирового кино".