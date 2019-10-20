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РИА Новости
Культура

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

16:05 20.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФотоколл с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой
Фотоколл с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
В начале недели создатель ленты "Ирландец" сравнил фильмы киновселенной с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать искусством. С ним поспорили Роберт Дауни — младший, Сэмюель Джексон, Джеймс Ганн и другие представители киноиндустрии.
Фрэнсис Форд Коппола не только поддержал своего коллегу, но и назвал фильмы успешной студии "омерзительными".
"Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что, посмотрев фильм, мы рассчитываем что-то узнать и вдохновиться. Я не знаю, что можно получить от пересмотра одного и того же. Мартин мягко выразился, назвав эти работы "не кино", — подчеркнул Коппола.
Об этом он рассказал в беседе с журналистами после получения премии "Люмьер" на кинофестивале во французском Лионе "за значительный вклад в развитие мирового кино".
Фрэнсис Форд Кополла — американский режиссер, сценарист и продюсер, шестикратный лауреат премии "Оскар". Наиболее известны его фильмы "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня".
Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка Железный человек 3
8 октября, 11:59Культура
Роберт Дауни — младший ответил на критику Скорсезе в адрес Marvel
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КультураКино и сериалыНовости культурыФрэнсис Форд КопполаМартин Скорсезе
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