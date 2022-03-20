https://ria.ru/20220320/zuby-1779102962.html
Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую эмаль детских зубов
Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую эмаль детских зубов - РИА Новости, 20.03.2022
Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую эмаль детских зубов
Сладости, фруктовые соки, сладкие газированные напитки, муссы, кисели и каши могут навредить эмали детских зубов, при этом полезная еда для зубов в обязательном РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:43
2022-03-20T09:43
2022-03-20T09:43
здоровье - общество
дети
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сладости, фруктовые соки, сладкие газированные напитки, муссы, кисели и каши могут навредить эмали детских зубов, при этом полезная еда для зубов в обязательном порядке должна содержать фосфор, кальций и фториды, сообщила РИА Новости во Всемирный день здоровья полости рта заместитель главного внештатного специалиста-стоматолога (детская сеть) Лариса Кисельникова."Продукты, которые содержат сахар, особенно негативно влияют на состояние зубной эмали. Прежде всего, к таким продуктам относится карамель и другие сладости, высокое содержание сахара в которых способствует размножению бактерий в ротовой полости. Сахар – это один из основных источников питания всевозможных кислотообразующих бактерий, которые скапливаются на зубной эмали, что в скором времени может привести к образованию кариеса", - сказала Кисельникова.По ее словам, фруктовые соки, сладкие газированные напитки, которые изготовляются на консервных заводах, содержат высокую концентрацию сахаров и кислот, что также негативно влияет на состояние зубной эмали."Вредная еда для зубов, такая как муссы, кисели и всевозможные каши, содержит довольно большое количество клейких веществ, которые оседают на зубах в виде налета, затрудняют самоочищение рта от остатков пищи. Для того, чтобы избежать проблем с зубной эмалью, после употребления таких продуктов стоматологи советуют ополаскивать рот специальными ополаскивателями или же водой", - добавила Кисельникова.Стоматолог рассказала, что полезная еда для зубов в обязательном порядке должна содержать фосфор, кальций и фториды. К таким продуктам относятся: рыба, зелень, шпинат, молоко, салат, сметана, редис, сельдерей, фасоль, апельсин, сыр."Зубы необходимо укреплять, именно поэтому нужно время от времени употреблять жесткие фрукты и овощи. Помимо высокого содержания витаминов и минералов, жесткие продукты аккуратно массируют десна и предотвращают образование зубного камня. Употребление правильной пищи позволит сохранить зубы здоровыми, а регулярное соблюдение правил гигиены полости рта и своевременное посещение стоматолога избавит вас от лишних проблем", - добавила собеседница агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210516/gazirovka-1732285855.html
https://rsport.ria.ru/20210715/zuby-1741322533.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, дети
Стоматолог рассказала, как сохранить здоровую эмаль детских зубов
Стоматолог Кисельникова: каши и кисели вредны для детских зубов, а жесткие фрукты полезны
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сладости, фруктовые соки, сладкие газированные напитки, муссы, кисели и каши могут навредить эмали детских зубов, при этом полезная еда для зубов в обязательном порядке должна содержать фосфор, кальций и фториды, сообщила РИА Новости во Всемирный день здоровья полости рта заместитель главного внештатного специалиста-стоматолога (детская сеть) Лариса Кисельникова.
"Продукты, которые содержат сахар, особенно негативно влияют на состояние зубной эмали. Прежде всего, к таким продуктам относится карамель и другие сладости, высокое содержание сахара в которых способствует размножению бактерий в ротовой полости. Сахар – это один из основных источников питания всевозможных кислотообразующих бактерий, которые скапливаются на зубной эмали, что в скором времени может привести к образованию кариеса", - сказала Кисельникова.
По ее словам, фруктовые соки, сладкие газированные напитки, которые изготовляются на консервных заводах, содержат высокую концентрацию сахаров и кислот, что также негативно влияет на состояние зубной эмали.
"Вредная еда для зубов, такая как муссы, кисели и всевозможные каши, содержит довольно большое количество клейких веществ, которые оседают на зубах в виде налета, затрудняют самоочищение рта от остатков пищи. Для того, чтобы избежать проблем с зубной эмалью, после употребления таких продуктов стоматологи советуют ополаскивать рот специальными ополаскивателями или же водой", - добавила Кисельникова.
Стоматолог рассказала, что полезная еда для зубов в обязательном порядке должна содержать фосфор, кальций и фториды. К таким продуктам относятся: рыба, зелень, шпинат, молоко, салат, сметана, редис, сельдерей, фасоль, апельсин, сыр.
"Зубы необходимо укреплять, именно поэтому нужно время от времени употреблять жесткие фрукты и овощи. Помимо высокого содержания витаминов и минералов, жесткие продукты аккуратно массируют десна и предотвращают образование зубного камня. Употребление правильной пищи позволит сохранить зубы здоровыми, а регулярное соблюдение правил гигиены полости рта и своевременное посещение стоматолога избавит вас от лишних проблем", - добавила собеседница агентства.