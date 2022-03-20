Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски

"Я уже 32 года живу здесь и могу сказать, что Москва — это город для зимы. У нас тепло все месяцы, но плюс пять в Индии — это ужасно, а здесь и в минус 40 все хорошо, — говорит президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. — Я честно скажу, я не чувствую зиму в России. В Дели мне было холодно. Здесь такого нет". Как и все гости праздника, он и его коллеги веселились в буйстве красок.