Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски

В Москве состоялся самый яркий фестиваль Холи и проходит выставка-ярмарка "Любимая Индия"
Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах и символизирует победу добра над злом, радость, любовь. Это ежегодный индуистский фестиваль весны и плодородия. В Москве он проводится в 14-й раз. В этом году все мероприятия можно посетить без масок и QR-кодов.
Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах и символизирует победу добра над злом, радость, любовь. Это ежегодный индуистский фестиваль весны и плодородия. В Москве он проводится в 14-й раз. В этом году все мероприятия можно посетить без масок и QR-кодов.
"Я уже 32 года живу здесь и могу сказать, что Москва — это город для зимы. У нас тепло все месяцы, но плюс пять в Индии — это ужасно, а здесь и в минус 40 все хорошо, — говорит президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. — Я честно скажу, я не чувствую зиму в России. В Дели мне было холодно. Здесь такого нет". Как и все гости праздника, он и его коллеги веселились в буйстве красок.
"Я уже 32 года живу здесь и могу сказать, что Москва — это город для зимы. У нас тепло все месяцы, но плюс пять в Индии — это ужасно, а здесь и в минус 40 все хорошо, — говорит президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. — Я честно скажу, я не чувствую зиму в России. В Дели мне было холодно. Здесь такого нет". Как и все гости праздника, он и его коллеги веселились в буйстве красок.
Как рассказал Сэмми Котвани, только в Москве 25 школ индийского танца, где в основном преподают российские учителя, освоившие это искусство в Индии. Без нашей музыки тоже не обошлось. "У меня давняя связь с Индией, с мантрами, с медитацией, был опыт поездки в ашрам, — рассказала Ася Пивоварова, автор и исполнительница песен, участница шоу "Голос" и "Главная сцена". — Несколько лет назад мы пели для премьер-министра Индии. Я обожаю эту страну и надеюсь, что в будущем мне удастся снова попасть туда".
Как рассказал Сэмми Котвани, только в Москве 25 школ индийского танца, где в основном преподают российские учителя, освоившие это искусство в Индии. Без нашей музыки тоже не обошлось. "У меня давняя связь с Индией, с мантрами, с медитацией, был опыт поездки в ашрам, — рассказала Ася Пивоварова, автор и исполнительница песен, участница шоу "Голос" и "Главная сцена". — Несколько лет назад мы пели для премьер-министра Индии. Я обожаю эту страну и надеюсь, что в будущем мне удастся снова попасть туда".
Пока же к Индии можно прикоснуться и в Москве. Товары для выставки-ярмарки, как рассказали организаторы, были привезены специально. Это, например, украшения: разнообразные камни, жемчуг.
Пока же к Индии можно прикоснуться и в Москве. Товары для выставки-ярмарки, как рассказали организаторы, были привезены специально. Это, например, украшения: разнообразные камни, жемчуг.
Представлены и знаменитые шали, платки, палантины, которыми славится эта страна.
Представлены и знаменитые шали, платки, палантины, которыми славится эта страна.
Аутентичный наряд можно подобрать целиком, а также узнать об основах аюрведы, приобрести индийскую косметику, записаться в школу танцев.
Аутентичный наряд можно подобрать целиком, а также узнать об основах аюрведы, приобрести индийскую косметику, записаться в школу танцев.
Ну и, конечно, украсить себя традиционной росписью хной — мехенди.
Ну и, конечно, украсить себя традиционной росписью хной — мехенди.
Помимо индийского текстиля и украшений, гости выставки-ярмарки "Любимая Индия" могут купить знаменитый чай (с разнообразными слонами), специи, а также попробовать тут же приготовленные традиционные блюда, в том числе вегетарианские.
Помимо индийского текстиля и украшений, гости выставки-ярмарки "Любимая Индия" могут купить знаменитый чай (с разнообразными слонами), специи, а также попробовать тут же приготовленные традиционные блюда, в том числе вегетарианские.
Есть и предметы интерьера. Так что, если праздника не хватает, можно создать свою маленькую Индию дома.
Есть и предметы интерьера. Так что, если праздника не хватает, можно создать свою маленькую Индию дома.
На фестивале Холи и ярмарке история Индии в Москве в 2022 году не заканчивается, а только начинается. Впереди, например, Международный фестиваль йоги, который пройдет 20 июня. "Во время коронавируса мы отмечали его онлайн и, вы мне не поверите, больше 750 тысяч человек смотрели программы", — говорит Сэмми Котвани.
На фестивале Холи и ярмарке история Индии в Москве в 2022 году не заканчивается, а только начинается. Впереди, например, Международный фестиваль йоги, который пройдет 20 июня. "Во время коронавируса мы отмечали его онлайн и, вы мне не поверите, больше 750 тысяч человек смотрели программы", — говорит Сэмми Котвани.
С 11 по 14 августа в парке "Сокольники" пройдет День Индии. Такой длинный он неспроста: собирает примерно более миллиона человек. Осенью отмечается Diwali — индийский Новый год.
С 11 по 14 августа в парке "Сокольники" пройдет День Индии. Такой длинный он неспроста: собирает примерно более миллиона человек. Осенью отмечается Diwali — индийский Новый год.
Для России и Индии 2022 год юбилейный: 75-летие дипломатических отношений между нашими странами. Это не столько политика, сколько дружба. Неслучайно, как рассказывает Сэмми Котвани, сначала все эти праздники организовывались здесь для индийцев, но потом на них стали приходить все больше и больше россиян. Ну а Холи Мела — это тем более о дружбе и любви. Даже случайные прохожие, обсыпанные краской, не обижаются — сердиться на Холи не принято.
Для России и Индии 2022 год юбилейный: 75-летие дипломатических отношений между нашими странами. Это не столько политика, сколько дружба. Неслучайно, как рассказывает Сэмми Котвани, сначала все эти праздники организовывались здесь для индийцев, но потом на них стали приходить все больше и больше россиян. Ну а Холи Мела — это тем более о дружбе и любви. Даже случайные прохожие, обсыпанные краской, не обижаются — сердиться на Холи не принято.