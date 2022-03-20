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Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски - РИА Новости, 20.03.2022
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Туризм
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Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски
Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски - РИА Новости, 20.03.2022
Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски
Индия приехала в российскую столицу и разместилась во вьетнамском торговом центре "Ханой — Москва". Накануне там состоялся фестиваль Холи, знаменующий... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:43
2022-03-20T16:08
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Индия приехала в российскую столицу и разместилась во вьетнамском торговом центре "Ханой — Москва". Накануне там состоялся фестиваль Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. А 20 марта гостей ждет День Индии — знаменитая роспись мехенди, танцы и бесплатные мастер-классы. Выставка-ярмарка продлится до 27 марта. О самых ярких моментах праздника Холи Мела и о том, где и когда еще застать Индию в Москве, — в фотоленте РИА Новости.
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11:43 20.03.2022 (обновлено: 16:08 20.03.2022)
 
Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски

В Москве состоялся самый яркий фестиваль Холи и проходит выставка-ярмарка "Любимая Индия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Индия приехала в российскую столицу и разместилась во вьетнамском торговом центре "Ханой — Москва". Накануне там состоялся фестиваль Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. А 20 марта гостей ждет День Индии — знаменитая роспись мехенди, танцы и бесплатные мастер-классы. Выставка-ярмарка продлится до 27 марта. О самых ярких моментах праздника Холи Мела и о том, где и когда еще застать Индию в Москве, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах и символизирует победу добра над злом, радость, любовь. Это ежегодный индуистский фестиваль весны и плодородия. В Москве он проводится в 14-й раз. В этом году все мероприятия можно посетить без масок и QR-кодов.

14-й год фестиваля Холи Мела в Москве
1 из 12

Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах и символизирует победу добра над злом, радость, любовь. Это ежегодный индуистский фестиваль весны и плодородия. В Москве он проводится в 14-й раз. В этом году все мероприятия можно посетить без масок и QR-кодов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Я уже 32 года живу здесь и могу сказать, что Москва — это город для зимы. У нас тепло все месяцы, но плюс пять в Индии — это ужасно, а здесь и в минус 40 все хорошо, — говорит президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. — Я честно скажу, я не чувствую зиму в России. В Дели мне было холодно. Здесь такого нет". Как и все гости праздника, он и его коллеги веселились в буйстве красок.

Девушки делает селфи во время обсыпания краской на фестивале индийской культуры Холи Мела в Москве
2 из 12

"Я уже 32 года живу здесь и могу сказать, что Москва — это город для зимы. У нас тепло все месяцы, но плюс пять в Индии — это ужасно, а здесь и в минус 40 все хорошо, — говорит президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. — Я честно скажу, я не чувствую зиму в России. В Дели мне было холодно. Здесь такого нет". Как и все гости праздника, он и его коллеги веселились в буйстве красок.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как рассказал Сэмми Котвани, только в Москве 25 школ индийского танца, где в основном преподают российские учителя, освоившие это искусство в Индии. Без нашей музыки тоже не обошлось. "У меня давняя связь с Индией, с мантрами, с медитацией, был опыт поездки в ашрам, — рассказала Ася Пивоварова, автор и исполнительница песен, участница шоу "Голос" и "Главная сцена". — Несколько лет назад мы пели для премьер-министра Индии. Я обожаю эту страну и надеюсь, что в будущем мне удастся снова попасть туда".

Участницы фестиваля Холи Мела в Москве выступают с танцем в рамках культурной программы
3 из 12

Как рассказал Сэмми Котвани, только в Москве 25 школ индийского танца, где в основном преподают российские учителя, освоившие это искусство в Индии. Без нашей музыки тоже не обошлось. "У меня давняя связь с Индией, с мантрами, с медитацией, был опыт поездки в ашрам, — рассказала Ася Пивоварова, автор и исполнительница песен, участница шоу "Голос" и "Главная сцена". — Несколько лет назад мы пели для премьер-министра Индии. Я обожаю эту страну и надеюсь, что в будущем мне удастся снова попасть туда".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Пока же к Индии можно прикоснуться и в Москве. Товары для выставки-ярмарки, как рассказали организаторы, были привезены специально. Это, например, украшения: разнообразные камни, жемчуг.

14-й год фестиваля Холи Мела в Москве
4 из 12

Пока же к Индии можно прикоснуться и в Москве. Товары для выставки-ярмарки, как рассказали организаторы, были привезены специально. Это, например, украшения: разнообразные камни, жемчуг.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Представлены и знаменитые шали, платки, палантины, которыми славится эта страна.

Посетительница рассматривает платок на индийском базаре на фестивале Холи Мела в Москве
5 из 12

Представлены и знаменитые шали, платки, палантины, которыми славится эта страна.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Аутентичный наряд можно подобрать целиком, а также узнать об основах аюрведы, приобрести индийскую косметику, записаться в школу танцев.

Девушки в традиционной индийской одежде фотографируются на индийском базаре на фестивале Холи Мела в Москве
6 из 12

Аутентичный наряд можно подобрать целиком, а также узнать об основах аюрведы, приобрести индийскую косметику, записаться в школу танцев.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ну и, конечно, украсить себя традиционной росписью хной — мехенди.

Продажа сувениров на индийском базаре на фестивале Холи Мела в Москве
7 из 12

Ну и, конечно, украсить себя традиционной росписью хной — мехенди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Помимо индийского текстиля и украшений, гости выставки-ярмарки "Любимая Индия" могут купить знаменитый чай (с разнообразными слонами), специи, а также попробовать тут же приготовленные традиционные блюда, в том числе вегетарианские.

14-й год фестиваля Холи Мела в Москве
8 из 12

Помимо индийского текстиля и украшений, гости выставки-ярмарки "Любимая Индия" могут купить знаменитый чай (с разнообразными слонами), специи, а также попробовать тут же приготовленные традиционные блюда, в том числе вегетарианские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Есть и предметы интерьера. Так что, если праздника не хватает, можно создать свою маленькую Индию дома.

Продажа ковров на индийском базаре на фестивале Холи Мела в Москве
9 из 12

Есть и предметы интерьера. Так что, если праздника не хватает, можно создать свою маленькую Индию дома.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На фестивале Холи и ярмарке история Индии в Москве в 2022 году не заканчивается, а только начинается. Впереди, например, Международный фестиваль йоги, который пройдет 20 июня. "Во время коронавируса мы отмечали его онлайн и, вы мне не поверите, больше 750 тысяч человек смотрели программы", — говорит Сэмми Котвани.

Посетители обсыпают друг друга разноцветными красками на фестивале индийской культуры Холи Мела в Москве
10 из 12

На фестивале Холи и ярмарке история Индии в Москве в 2022 году не заканчивается, а только начинается. Впереди, например, Международный фестиваль йоги, который пройдет 20 июня. "Во время коронавируса мы отмечали его онлайн и, вы мне не поверите, больше 750 тысяч человек смотрели программы", — говорит Сэмми Котвани.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

С 11 по 14 августа в парке "Сокольники" пройдет День Индии. Такой длинный он неспроста: собирает примерно более миллиона человек. Осенью отмечается Diwali — индийский Новый год.

 Посетительница, обсыпанная разноцветными красками на фестивале индийской культуры Холи Мела в Москве
11 из 12

С 11 по 14 августа в парке "Сокольники" пройдет День Индии. Такой длинный он неспроста: собирает примерно более миллиона человек. Осенью отмечается Diwali — индийский Новый год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Для России и Индии 2022 год юбилейный: 75-летие дипломатических отношений между нашими странами. Это не столько политика, сколько дружба. Неслучайно, как рассказывает Сэмми Котвани, сначала все эти праздники организовывались здесь для индийцев, но потом на них стали приходить все больше и больше россиян. Ну а Холи Мела — это тем более о дружбе и любви. Даже случайные прохожие, обсыпанные краской, не обижаются — сердиться на Холи не принято.

Посетители обсыпают друг друга разноцветными красками на фестивале индийской культуры Холи Мела в Москве
12 из 12

Для России и Индии 2022 год юбилейный: 75-летие дипломатических отношений между нашими странами. Это не столько политика, сколько дружба. Неслучайно, как рассказывает Сэмми Котвани, сначала все эти праздники организовывались здесь для индийцев, но потом на них стали приходить все больше и больше россиян. Ну а Холи Мела — это тем более о дружбе и любви. Даже случайные прохожие, обсыпанные краской, не обижаются — сердиться на Холи не принято.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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