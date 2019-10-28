С Новым годом! Как в Москве отметили индийский фестиваль огней Дивали

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Аюрведа и карты Таро, карри, куркума, сладости, закуски, шали и украшения, россиянки в сари — на один вечер целый этаж отеля в центре Москвы превратился в маленькую Индию. В столице прошел фестиваль огней Дивали — древний праздник, который длится пять дней (на сей раз — с 25 по 29 октября, даты зависят от фаз Луны). О том, как встречают этот своеобразный индийский Новый год, зачем зажигают лампы, играют в карты и гадают на ракушках, — в материале РИА Новости.
Новый год посреди осени и не только
"Happy Diwali!" — звучало в эти выходные по всему миру, и Москва не стала исключением. В российской столице фестиваль, которому примерно семь тысяч лет, проходит в 14-й раз. На первых порах праздновали одни индусы, а теперь 90 процентов гостей — россияне.
"Мы ожидали, что придет 600 человек, но здесь минимум две тысячи, — говорит президент Индийского национального культурного центра "Сита" Сэмми Котвани, организатор первого фестиваля огней в Москве. — Приятно, что россияне любят индийскую культуру. Участники выступлений — только из России, более 150 человек".
Торговля украшениями во время празднования индийского фестиваля огней в Москве
"На русский Новый год принято пить шампанское, у нас же во время Дивали — играть", — говорит Сэмми Котвани и приглашает принять участие в лотерее. Один из призов — огромная двухкилограммовая банка риса.
Второй день — Naraka Chaturdasi — "маленький Дивали": нужно сделать уборку, поставить лампы. Третий — Amavasya — считается самым темным днем месяца (новолуние), это и главный праздник: огня, богатства, счастья. "Все едят специальные сладости и с помощью ракушек пытаются угадать, каким будет следующий год. Молятся Ганеше — для счастья, Лакшми — для богатства, Сарасвати — для мудрости. А также зажигают лампы", — объясняет Ашвани Нигам, художественный руководитель Театра индийского танца "Таранг".
То, как меняется Индия, можно увидеть даже из космоса.
После этого наступает Govardhan Puja. В Индии в этот день паломники идут к священному холму Говардхан и выражают свое почтение Кришне. Пятый день посвящен братьям и сестрам, они делятся дарами, угощением и клянутся помогать друг другу.
"Так мы зажигаем свою душу"
Кульминация праздника состоялась 27 октября. В Москве священную лампу зажгли накануне — прямо на сцене во время пятичасового выступления российских танцоров. "Это такой ритуал, — уточнил Ашвани Нигам. — Мы зажигаем лампу и желаем счастья всем людям".
Музыкой, улыбками, движениями желали всем счастья и артисты. "Индийский танец — это разновидность йоги, первый язык человечества, через который передавались мысли. Каждый жест, мимика объясняет состояние души, эмоции, чувства. Это уникальное драматическое искусство, путь к богу через танец, — подчеркивает Ашвани Нигам. — Так мы зажигаем свою душу". Даже положение бровей и глаз в танце имеют значение.
В танце каждый палец — это один из пяти элементов мира: воздух, огонь, вода, земля и небо (эфир). "Их соединение помогает создать баланс, гармонию, именно поэтому индийские танцоры долго выглядят молодо", — добавляет Ашвани Нигам.
Lamborghini и балалайка
Гости праздника Дивали увидели не только классику, но и популярный во всем мире Bollywood dance — индийский эстрадный танец.
Удивительно после погружения на несколько тысяч лет в прошлое вдруг оказаться в Lamborghini (одно выступление так и называлось: Lamborghini Chamma Chamma), а потом на сцене появилась балалайка.
"Я училась индийскому танцу более 20 лет. Сначала классическому, а потом поняла, что Bollywood более популярен. Наш номер мы возили на конкурс в Грецию, — рассказывает Светлана Нигам, жена Ашвани. — В индийский танец добавили элементы русского народного, греческого. Вместе с Алексеем Дульневым, который преподает латину, сделали и такое сочетание. Это стиль Bolly Nuevo — Болливуд, зажигательный пенджаби и чувственные карибские танцы".
"Вы так хорошо исполняете Bollywood, как будто вы из Мумбая", — удивленно воскликнула индианка, подошедшая к артистам. Как выяснилось, она именно из этого города, приехала в Россию по работе и попала на праздник.
Света хватило всем
В холле можно было купить духи, масла, благовония, чай, специи, шали, украшения, попытаться заглянуть в будущее с помощью карт Таро и попробовать индийские сладости и традиционные блюда для Дивали. А еще — начать учить хинди.
"Очень нравится праздник, люди в России теплые и гостеприимные", — прокомментировал происходящее продавец одной из лавок Авинаш из Дели. Учитель йоги Оксана сказала, что пришла, так как увлекается ведической культурой, которая сохранилась в Индии. "Один раз у меня спонтанно получилось исполнить индийский танец, хотя я никогда этим раньше не занималась", — призналась она.
Под занавес — фаер-шоу. Конечно, настоящего огня на сцене не было, но света хватило всем.
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