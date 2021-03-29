https://ria.ru/20210329/kholi-1603320070.html

Буйство красок и безграничное веселье на фестивале Холи в Индии

Буйство красок и безграничное веселье на фестивале Холи в Индии

В Индии отмечают фестиваль Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Самый яркий праздник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:59

2021-03-29T17:59

2021-03-29T21:42

праздник холи

индия

весна

фото

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В Индии отмечают фестиваль Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Самый яркий праздник — в фотоленте Ria.ru.

индия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник холи, индия, весна, фото, фото