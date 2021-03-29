Буйство красок и безграничное веселье на фестивале Холи в Индии
Холи — один из наиболее важных праздников в Индии, его широко отмечают по всей стране.
Холи — один из наиболее важных праздников в Индии, его широко отмечают по всей стране.
Фестиваль приходится на начало весны и в индусском календаре выпадает, как правило, на полнолуние.
Фестиваль приходится на начало весны и в индусском календаре выпадает, как правило, на полнолуние.
Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах.
Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах.
Празднование длится несколько дней. В первый вечер сжигают чучело противницы богов — злой демоницы Холики.
Празднование длится несколько дней. В первый вечер сжигают чучело противницы богов — злой демоницы Холики.
Во второй и третий дни праздника до самых сумерек продолжаются веселые шествия.
Во второй и третий дни праздника до самых сумерек продолжаются веселые шествия.
Участники осыпают друг друга цветными порошками, сделанными из кукурузной муки, и поливают подкрашенной водой.
Участники осыпают друг друга цветными порошками, сделанными из кукурузной муки, и поливают подкрашенной водой.
Люди стараются ярче разукрасить других, не забывая и про себя.
Считается, что разноцветные краски и смех прогоняют злых духов.
Считается, что разноцветные краски и смех прогоняют злых духов.
А еще краска всех делает равными: богатых и бедных, молодых и старых, красивых и не очень.
А еще краска всех делает равными: богатых и бедных, молодых и старых, красивых и не очень.
Даже враги в эти дни становятся друзьями, говорят индийцы.
На тех, кто ухитрился остаться сухим и чистым, идет настоящая охота.
На перекрестках дежурят группы молодых людей, вооруженных порошками и водой.
На перекрестках дежурят группы молодых людей, вооруженных порошками и водой.
Но облитые и обсыпанные прохожие не обижаются — сердиться на Холи не принято.
Но облитые и обсыпанные прохожие не обижаются — сердиться на Холи не принято.
Празднование фестиваля красок Холи в Индии.
Празднование фестиваля красок Холи в Индии.