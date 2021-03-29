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Буйство красок и безграничное веселье на фестивале Холи в Индии
Буйство красок и безграничное веселье на фестивале Холи в Индии
В Индии отмечают фестиваль Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Самый яркий праздник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:59
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праздник холи
индия
весна
фото
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В Индии отмечают фестиваль Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Самый яркий праздник — в фотоленте Ria.ru.
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праздник холи, индия, весна, фото, фото

Буйство красок и безграничное веселье на фестивале Холи в Индии

17:59 29.03.2021 (обновлено: 21:42 29.03.2021)
 
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В Индии отмечают фестиваль Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Самый яркий праздник — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Rajanish Kakade

Холи — один из наиболее важных праздников в Индии, его широко отмечают по всей стране.

Празднование фестиваля Холи в Мумбаи, Индия
1 из 14

Холи — один из наиболее важных праздников в Индии, его широко отмечают по всей стране.

© AP Photo / Rajanish Kakade
© REUTERS / P. Ravikumar

Фестиваль приходится на начало весны и в индусском календаре выпадает, как правило, на полнолуние.

Мальчик во время празднования фестиваля Холи в Ченнаи, Индия
2 из 14

Фестиваль приходится на начало весны и в индусском календаре выпадает, как правило, на полнолуние.

© REUTERS / P. Ravikumar
© REUTERS / Amit Dave

Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах.

Празднование фестиваля Холи в Ахмадабаде, Индия
3 из 14

Холи — один из старейших праздников, он упоминается даже в древних санскритских текстах.

© REUTERS / Amit Dave
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Празднование длится несколько дней. В первый вечер сжигают чучело противницы богов — злой демоницы Холики.

Празднование фестиваля Холи в Праяградже, Индия
4 из 14

Празднование длится несколько дней. В первый вечер сжигают чучело противницы богов — злой демоницы Холики.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
© AP Photo / Anupam Nath

Во второй и третий дни праздника до самых сумерек продолжаются веселые шествия.

Празднование фестиваля Холи в Гувахати, Индия
5 из 14

Во второй и третий дни праздника до самых сумерек продолжаются веселые шествия.

© AP Photo / Anupam Nath
© AP Photo / Channi Anand

Участники осыпают друг друга цветными порошками, сделанными из кукурузной муки, и поливают подкрашенной водой.

Празднование фестиваля Холи в Джамму, Индия
6 из 14

Участники осыпают друг друга цветными порошками, сделанными из кукурузной муки, и поливают подкрашенной водой.

© AP Photo / Channi Anand
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Люди стараются ярче разукрасить других, не забывая и про себя.

Празднование фестиваля Холи в Калькутте, Индия
7 из 14

Люди стараются ярче разукрасить других, не забывая и про себя.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
© AP Photo / Anupam Nath

Считается, что разноцветные краски и смех прогоняют злых духов.

Празднование фестиваля Холи в Гувахати, Индия
8 из 14

Считается, что разноцветные краски и смех прогоняют злых духов.

© AP Photo / Anupam Nath
© AP Photo / Rajanish Kakade

А еще краска всех делает равными: богатых и бедных, молодых и старых, красивых и не очень.

Празднование фестиваля Холи в Мумбаи, Индия
9 из 14

А еще краска всех делает равными: богатых и бедных, молодых и старых, красивых и не очень.

© AP Photo / Rajanish Kakade
© REUTERS / P. Ravikumar

Даже враги в эти дни становятся друзьями, говорят индийцы.

Празднование фестиваля Холи в Ченнаи, Индия
10 из 14

Даже враги в эти дни становятся друзьями, говорят индийцы.

© REUTERS / P. Ravikumar
© REUTERS / Niharika Kulkarni

На тех, кто ухитрился остаться сухим и чистым, идет настоящая охота.

Девушка во время фестиваля Холи в Мумбаи, Индия
11 из 14

На тех, кто ухитрился остаться сухим и чистым, идет настоящая охота.

© REUTERS / Niharika Kulkarni
© AP Photo / Rajanish Kakade

На перекрестках дежурят группы молодых людей, вооруженных порошками и водой.

Празднование фестиваля Холи в Мумбаи, Индия
12 из 14

На перекрестках дежурят группы молодых людей, вооруженных порошками и водой.

© AP Photo / Rajanish Kakade
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Но облитые и обсыпанные прохожие не обижаются — сердиться на Холи не принято.

Празднование фестиваля Холи в Праяградже, Индия
13 из 14

Но облитые и обсыпанные прохожие не обижаются — сердиться на Холи не принято.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
© AP Photo / Anupam Nath

Празднование фестиваля красок Холи в Индии.

Празднование фестиваля Холи в Гувахати, Индия
14 из 14

Празднование фестиваля красок Холи в Индии.

© AP Photo / Anupam Nath
 
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