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Звание Героя Российской Федерации

Звание Героя Российской Федерации - РИА Новости, 20.03.2022

Звание Героя Российской Федерации

Почетное звание Герой Российской Федерации является высшей степенью отличия в России. Оно установлено законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T02:40

2022-03-20T02:40

2022-03-20T02:40

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Почетное звание Герой Российской Федерации является высшей степенью отличия в России. Оно установлено законом Российской Федерации от 20 марта 1992 года. Звание Герой Российской Федерации заменило звания Героя Советского Союза и до 2013 года фактически Героя Социалистического Труда (в 2013 году указом президента РФ было установлено звание Героя Труда Российской Федерации). Документы об упразднении этих званий Советского Союза не принимались.Звание Герой Российской Федерации присваивается президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, в том числе посмертно. Награждение также производится за трудовые заслуги (в частности, за разработку и проведение испытаний техники) и достижения в области спорта. Звание присваивается также лицам, в прошлом заслуженно представленным к званию Героя Советского Союза, но не получившим его своевременно, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны. Гражданину, удостоенному звания Герой Российской Федерации, вручаются знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда" и грамота о присвоении звания. Медаль "Золотая Звезда" представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина луча – 15 миллиметров. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: "Герой России" (размер букв 4х2 миллиметра). В верхнем луче – номер медали, высотой в один миллиметр. Медаль изготовлена из золота и весит 21,5 грамма.Она соединяется с металлической позолоченной колодочкой, представляющей собой прямоугольную пластинку высотой 15 миллиметров и шириной 19,5 миллиметра, с рамками в верхней и нижней частях. Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута муаровой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Российской Федерации. Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде. Медаль "Золотая Звезда" носится на левой стороне груди над орденами и медалями. Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными законодательством. Медаль "Золотая Звезда" под номером один указом президента РФ от 11 апреля 1992 года была вручена летчику-космонавту СССР Сергею Крикалеву "за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции "Мир". Продолжительность полета составила 311 суток 20 часов 00 минут 54 секунды. Крикалев – первый обладатель высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал в апреле 1989 года. Медали "Золотая Звезда" под номером два был удостоен генерал-майор авиации Суламбек Осканов за подвиг при исполнении воинского долга (посмертно). При выполнении 7 февраля 1992 года летного задания на самолете МиГ-29 произошел отказ техники, и генерал Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт. Среди участников Великой Отечественной войны, по каким-либо причинам не получивших звания Героя Советского Союза, были удостоены звания Героя России посмертно генерал-лейтенант Михаил Ефремов, погибший в 1942 году в окружении под Вязьмой, партизанка Вера Волошина, при обороне Москвы повторившая подвиг Зои Космодемьянской, генерал-майор Мингалей Шаймуратов, погибший в 1943 году при выходе полка из рейда по тылам противника. Среди ветеранов Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Российской Федерации единственная в морской авиации женщина-штурмовик Лидия Шулайкин, разведчик Алексей Ботян за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Краков и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками, партизан, разведчик-нелегал Юрий Колесников за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий в тылу врага в годы войны. Всего более ста ветеранов Великой Отечественной войны удостоены высокого звания Героя России. Четыре Героя России являются одновременно Героями Советского Союза: летчики-космонавты Сергей Крикалев и Валерий Поляков, полярник Артур Чилингаров, командир 325-го отдельного боевого транспортного вертолетного полка Николай Майданов (посмертно). Конструктор, автор проектов четырех поколений дизельных и атомных подводных лодок Игорь Спасский является одновременно Героем Российской Федерации и Героем Социалистического Труда, а известный конструктор-оружейник Михаил Калашников был удостоен звания Героя Российской Федерации и дважды звания Героя Социалистического Труда. Среди обладателей звания Героя России – участники боевых действий, космонавты, летчики-испытатели, моряки-подводники, военные моряки и испытатели военно-морской техники, сотрудники разведслужб, высокопоставленные военачальники, работники министерств и ведомств, участники военной операции России в Сирии. За выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленный на Олимпийских играх, удостоены звания Героя России борец классического (греко-римского) стиля Александр Карелин, лыжницы Любовь Егорова и Лариса Лазутина.21 декабря 2016 года звание Героя России посмертно было присвоено чрезвычайному и полномочному послу РФ в Турции Андрею Карлову, убитому в Анкаре 19 декабря. В 2022 году президент РФ присвоил звания Героя России за проявленный героизм нескольким участникам военной спецоперации на Украине, среди них старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов (посмертно), полковник Алексей Бернгард, майор Виктор Дудин, старший лейтенант Антон Старостин, старший сержант Юрий Нимченко. Всего звания Герой Российской Федерации удостоено свыше одной тысячи человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, герой российской федерации (звание), александр карелин, михаил калашников, алексей ботян, россия, общество