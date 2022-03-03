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Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову

Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову - РИА Новости, 04.03.2022

Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-03T19:56

2022-03-03T19:56

2022-03-04T08:16

россия

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.Об этом глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - сказал Путин.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

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"Когда вижу такие примеры, хочется сказать, я – дагестанец" – Путин о героизме российских военных "Когда вижу такие примеры, хочется сказать, я – дагестанец" – Путин о героизме российских военных 2022-03-03T19:56 true PT0M37S

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Владимир Лаврентьев

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