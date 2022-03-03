https://ria.ru/20220303/geroy-1776353645.html
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову - РИА Новости, 04.03.2022
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-03T19:56
2022-03-03T19:56
2022-03-04T08:16
россия
владимир путин
донбасс
украина
вооруженные силы рф
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герой российской федерации (звание)
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.Об этом глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - сказал Путин.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220303/vyplaty-1776354727.html
https://ria.ru/20220303/putin-1776355802.html
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"Когда вижу такие примеры, хочется сказать, я – дагестанец" – Путин о героизме российских военных
"Когда вижу такие примеры, хочется сказать, я – дагестанец" – Путин о героизме российских военных
2022-03-03T19:56
true
PT0M37S
РИА Новости
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19:56 03.03.2022 (обновлено: 08:16 04.03.2022)
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову
Президент Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову посмертно