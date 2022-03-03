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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/geroy-1776353645.html
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову - РИА Новости, 04.03.2022
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-03T19:56
2022-03-04T08:16
россия
владимир путин
донбасс
украина
вооруженные силы рф
республика дагестан
герой российской федерации (звание)
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.Об этом глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ."Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - сказал Путин.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220303/vyplaty-1776354727.html
https://ria.ru/20220303/putin-1776355802.html
россия
донбасс
украина
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"Когда вижу такие примеры, хочется сказать, я – дагестанец" – Путин о героизме российских военных
"Когда вижу такие примеры, хочется сказать, я – дагестанец" – Путин о героизме российских военных
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россия, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы рф, республика дагестан, герой российской федерации (звание), в мире, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:56 03.03.2022 (обновлено: 08:16 04.03.2022)
 
Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову

Президент Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову посмертно

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, который во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.
Об этом глава государства сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Военнослужащие в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Семьям военных, погибших на Украине, выплатят более семи миллионов рублей
"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - сказал Путин.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России стремятся не допустить жертв среди мирных украинцев, заявил Путин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинДонбассУкраинаВооруженные силы РФРеспублика ДагестанГерой Российской Федерации (звание)В миреОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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