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Комбриг Бернгард стал Героем России за боевые подвиги на Украине
Комбриг Бернгард стал Героем России за боевые подвиги на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Комбриг Бернгард стал Героем России за боевые подвиги на Украине
Полковнику Алексею Бернгарду, командиру бригады морской пехоты, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморья Олег РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T07:40
2022-03-05T09:32
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Полковнику Алексею Бернгарду, командиру бригады морской пехоты, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.Ранее подвиг Бернгарда отметил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что бойцы под командованием полковника в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.По его словам, Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. "Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением", — отметил губернатор.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, общество
07:40 05.03.2022 (обновлено: 09:32 05.03.2022)
 
Комбриг Бернгард стал Героем России за боевые подвиги на Украине

Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Полковнику Алексею Бернгарду, командиру бригады морской пехоты, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Ранее подвиг Бернгарда отметил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что бойцы под командованием полковника в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.

"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.

По его словам, Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. "Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением", — отметил губернатор.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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