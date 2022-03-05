https://ria.ru/20220305/geroy-1776641530.html

Комбриг Бернгард стал Героем России за боевые подвиги на Украине

Комбриг Бернгард стал Героем России за боевые подвиги на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Комбриг Бернгард стал Героем России за боевые подвиги на Украине

Полковнику Алексею Бернгарду, командиру бригады морской пехоты, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморья Олег РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T07:40

2022-03-05T07:40

2022-03-05T09:32

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Полковнику Алексею Бернгарду, командиру бригады морской пехоты, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.Ранее подвиг Бернгарда отметил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что бойцы под командованием полковника в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.По его словам, Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. "Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением", — отметил губернатор.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/putin-1776366725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, общество