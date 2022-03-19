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Телевизионная Шуховская башня на Шаболовке

Телевизионная Шуховская башня на Шаболовке - РИА Новости, 19.03.2022

Телевизионная Шуховская башня на Шаболовке

Шуховская башня на улице Шаболовка в Москве – самое известное из сооружений русского инженера Владимира Шухова. Сооружение признано в мире как одно из самых... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:03

2022-03-19T03:03

2022-03-19T03:03

справки

владимир шухов

российская телевизионная и радиовещательная сеть

россия

рсфср

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Шуховская башня на улице Шаболовка в Москве – самое известное из сооружений русского инженера Владимира Шухова. Сооружение признано в мире как одно из самых красивых и выдающихся достижений инженерной мысли. Возведение башни началось в связи с принятием в 1919 году постановления Совета рабочей и крестьянской обороны о строительстве в Москве новой радиостанции "для обеспечения надежной и постоянной связи центра Республики с западными государствами и окраинами Республики". Необходимость ее сооружения была вызвана тем, что построенная в Москве в 1914 году (в начале Первой мировой войны) Ходынская радиостанция не могла обеспечить передачу постоянно растущих объемов радиограмм из столицы. Участок под строительство радиостанции отвели на пустынной улице Шаболовке. На нем в 1919 году возвели три антенные опоры-мачты с деревянными стволами высотой по 150 метров, которые поддерживались многоярусными наклонными стальными оттяжками. В том же году одну из мачт нечаянно задел почтовый самолет, и она рухнула на землю. Было принято решение на месте упавшей мачты построить металлическую свободно стоящую антенную опору-башню без оттяжек. Функции заказчика по организации проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию этого объекта были поручены Народному комиссариату почт и телеграфов (НКПиТ). Работы по проектированию башни для предполагаемой радиостанции начались заранее. Еще в середине 1918 года по заданию радиотехнического отдела НКПиТ Владимир Шухов, который с 1917 года был техническим директором Государственной строительной конторы по сооружению металлоконструкций Мосмаштреста, разработал проектный вариант конструкции металлической девятиярусной гиперболоидной радиомачты (высота 350 метров) для двусторонней радиосвязи РСФСР. Она на 50 метров должна была превышать всемирно известную башню Густава Эйфеля, построенную в 1889 году на Марсовом поле в Париже (Франция) в связи с проведением Всемирной промышленной выставки. В качестве основного несущего каркаса башни предлагалось использовать пространственную сетчатую конструкцию в виде гиперболического параболоида, разработанную Шуховым и впервые примененную им при постройке водонапорной башни на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. Эта конструкция оказалась очень удачной, и гиперболоидные башни сразу получили широкое распространение. В дальнейшем Шухов использовал данную архитектурную находку для оформления зданий различного формата – от опор электропередач до производственных помещений. Башня для радиостанции в Москве должна была состоять из девяти гиперболических пространственных секций, установленных друг на друге и прочно скрепленных между собой в единую высотную систему. Для ее возведения требовалось 2200 тонн металлических прокатных профилей, тогда как на строительство башни Эйфеля было израсходовано 8000 тонн стальных конструкций. Но первоначальные замыслы Шухова не удалось реализовать. В тяжелых условиях Гражданской войны (1917-1922) и блокады строительство столь высокой башни оказалось трудно выполнимым делом – не хватало металла, средств. Владимир Шухов вынужден был откорректировать свой проект. Он представил несколько вариантов разной высоты. Выбрали с минимальной. Вместо девяти секций осталось только шесть, а высота снизилась до 148 метров. На возведение такой башни потребовалось всего 240 тонн металла, который выделили из резервных запасов военного ведомства. По заключению экспертов, уменьшение высоты башни оказалось вполне приемлемым для обеспечения ранее заданной дальности радиопередач.Сооружение радиобашни, конусный корпус которой состоит из шести секций, каждая высотой 25 метров, началось в 1920 году. Она возводилась без лесов и подъемных кранов, с помощью изобретенного Шуховым уникального метода "телескопического монтажа". Верхние секции по очереди собирались внутри нижней опорной на земле. Затем они при помощи блоков и лебедок, которые в процессе строительства всегда находились на верхней секции, поднимались друг на друга. По форме секции башни представляют собой однополостные гиперболоиды вращения, сделанные из прямых балок, упирающихся концами в кольцевые основания. Балки первой серии расположены под непрямым углом к земле. Балки второй серии пересекаются с первыми. Вместе они образуют сетчатый каркас. Благодаря сетчатой конструкции достигается минимальная ветровая нагрузка, представляющая главную опасность для высоких сооружений. Нижняя секция установлена на бетонном фундаменте диаметром 40 метров и глубиной три метра. Элементы башни скреплены на заклепках. Ввиду того, что сооружение башни велось в тяжелое для страны время, срок выполнения работ затянулся. Этому способствовали перебои с поставкой металла, низкая квалификация сотрудников, а также авария. Во время подъема четвертой секции оборвался трос. Она рухнула с высоты 75 метров и повредила предыдущие ярусы и основание башни. При этом погибли рабочие. Шухов был арестован и обвинен во вредительстве. Комиссия экспертов расследовала случившееся и установила, что проект безупречен, а виной аварии является "усталость металла" низкого качества. В результате Шухов был приговорен к расстрелу, но с отсрочкой исполнения приговора до окончания строительства. Его освободили (с началом радиотрансляции с башни обвинение во вредительстве было снято и отложенное решение о расстреле отменено). В первых числах марта 1922 года монтаж Шуховской башни завершился. С установкой двух траверз и флагштока ее высота достигла 160 метров. При своей ажурности и невесомости башня оказалась на удивление прочной. В 1939 году в толстый трос, протянутый под углом от вершины башни до земли, врезался одномоторный самолет. Башня получила сильный удар, но проведенная экспертиза показала, что ей даже не потребовался ремонт. 19 марта 1922 года с уникальной антенной башни началась трансляция радиопередач, которые принимались в отдаленных городах и на окраинах республики, а также многими европейскими радиостанциями. За свою многолетнюю историю она служила опорой для антенн крупных радиостанций: Московской радиотелеграфной станции, 40-киловаттной радиовещательной станции "Большой Коминтерн". С Шуховской башней связаны и первые шаги отечественного электронного телевидения. В 1936 году на ней было решено установить передающую телевизионную антенну. Рядом с башней построили технические здания, смонтировали технологическое оборудование, проложили необходимые кабельные линии к размещенной на самом верху башни передающей турникетной антенне. 9 марта 1937 года состоялась первая опытная передача Московского телецентра с Шаболовки. 10 марта 1939 года из него начались регулярные телевизионные передачи. Долгие годы изображение Шуховской башни являлось эмблемой советского телевидения и заставкой многих телепередач, включая "Голубой огонек". До открытия в 1967 году высотной телебашни в Останкино Шуховская башня была главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ. После 1967 года Шуховская башня продолжала выполнять телерадиовещательную функцию. В 1991 году ее вершина была демонтирована и наверху с помощью вертолета установили надстройку с передающими антеннами трех новых радиовещательных передатчиков, работающих в диапазоне FМ. Позже на Шуховской башне разместили передатчики сотовой связи. С 2002 года она не используется для теле- и радиовещания, но продолжает находиться в хозяйственном ведении ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Шуховская башня на Шаболовке признана архитекторами всего мира выдающимся, уникальным шедевром инженерного искусства. Мировое значение сооружения подтверждают экспозиции его макетов на престижных архитектурных выставках Европы последних лет. На выставке "Инженерное искусство" в центре Помпиду в Париже (1997) изображение Шуховской башни использовалось как логотип. На выставке "Лучшие конструкции и сооружения в архитектуре XX века" в Мюнхене в 2003 году был установлен позолоченный шестиметровый макет Шуховской башни. На международной научной конференции "Heritage at Risk. Сохранение архитектуры XX века и Всемирное наследие", прошедшей в Москве в апреле 2006 года с участием 170 специалистов из 30 стран мира, Шуховская башня была признана шедевром русского архитектурного авангарда и объектом всемирного наследия. Инженерное сооружение с 1987 года является объектом культурного наследия регионального значения. За время своего существования Шуховская башня ни разу серьезно не реставрировалась. Еще в 1992 году было установлено, что она нуждается в неотложном ремонте. Конструкция страдает от коррозии, процесс которой ускорился из-за ненадлежащего ремонта, проведенного в 1970-е годы. Фондом "Шуховская башня", который возглавляет правнук знаменитого инженера Владимир Шухов, было представлено несколько проектов восстановления уникальной конструкции, которые не предлагались на согласование экспертам. В начале 2014 года, по словам представителя РТРС, инженерное сооружение перешло из предаварийного состояния в состояние последовательного разрушения. Власти подняли вопрос о возможности сноса радиобашни или же ее признании объектом культурного наследия и реставрации. Также рассматривалась возможность переноса башни. Защитники сооружения настаивали на сохранении башни на Шаболовке, ее немедленной реставрации и организации вокруг культурного кластера. В июне 2014 года на совещании в правительстве РФ было принято решение провести на башне противоаварийные мероприятия, а затем разработать проект реставрации. Департамент культурного наследия города Москвы взял сооружение под свою опеку. В 2015-2016 годах на Шуховской башне были проведены противоаварийные работы. Сначала демонтировали седьмую "антенную" секцию, надстроенную в 1991 году, затем внутри башни установили поддерживающую конструкцию, похожую на "вешалку", которая удерживает стены и частично снимает нагрузку на каркас. Также был произведен демонтаж железобетонных конструкций технического назначения, расположенных внутри и не относящихся к башне. В 2017 году ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) заказала разработку научно-проектной документации на проведение реставрации Шуховской башни. В конце 2019 года руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что проект реставрационных работ башни могут подготовить в 2020 году. Однако какие-либо реставрационные работы до настоящего момента времени на Шуховской башне так и не начаты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владимир шухов, российская телевизионная и радиовещательная сеть, россия, рсфср