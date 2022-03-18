https://ria.ru/20220318/mariupol-1778769080.html

Экс-подполковник СБУ назвал освобождение Мариуполя "важным символом"

Экс-подполковник СБУ назвал освобождение Мариуполя "важным символом" - РИА Новости, 18.03.2022

Экс-подполковник СБУ назвал освобождение Мариуполя "важным символом"

Освобождение Мариуполя имеет важный символический смысл и вызовет колоссальный подъем духа в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил экс-подполковник... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T06:13

2022-03-18T06:13

2022-03-18T07:28

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

украина

россия

василий прозоров

луганск

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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Освобождение Мариуполя имеет важный символический смысл и вызовет колоссальный подъем духа в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью РИА Новости.Кроме того, освобождение города станет мощным политико-психологическим фактором, считает он."Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились. Короче, на Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины", — считает Прозоров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, украина, россия, василий прозоров, луганск