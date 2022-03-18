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Василий Прозоров: в Мариуполе остается около 15 тысяч украинских силовиков

Василий Прозоров: в Мариуполе остается около 15 тысяч украинских силовиков - РИА Новости, 18.03.2022

Василий Прозоров: в Мариуполе остается около 15 тысяч украинских силовиков

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров хорошо знает ситуацию в Мариуполе: он работал там в украинском штабе сектора "М" АТО, а на днях был в командировке в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:00

2022-03-18T09:00

2022-03-18T09:00

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Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров хорошо знает ситуацию в Мариуполе: он работал там в украинском штабе сектора "М" АТО, а на днях был в командировке в окрестностях города. Своими наблюдениями Прозоров поделился с РИА Новости.— Можете дать прогноз, сколько дней придется ДНР брать город под контроль?— Я не знаю. Уличные бои — это жуткая штука. У меня в Мариуполе остались источники — еще с тех времен, когда я работал в СБУ. Они говорят, что именно на предприятиях "Азовсталь", Завод имени Ильича, прямо среди цехов оборудуют укрепрайоны. Точки, бетонные блоки. При этом рабочим не разрешают прерывать цикл производства. Они надеются прикрыться "живым щитом" и просидеть там достаточно долго — до какого-то политического решения. В надежде на то, что мы не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся. Но Мариуполь будут брать по-любому, слишком много на него завязано разных линий, я даже не имею в виду чисто военных.Взятие Мариуполя открывает логистический коридор Ростов-Одесса. В советское время была такая трасса Ростов-Измаил, это все побережье Азовского и Черного морей. Идет через Мариуполь, Бердянск, потом Мелитополь, Херсон, Николаев, Одесса. Все уже, в принципе, в руках наших, кроме Мариуполя. То есть, если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то все от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой.Во-вторых, это мощный политико-психологический фактор. Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились. В общем, на Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины. И экономический фактор, понятно, промплощадка в Мариуполе колоссальная. Вся территории сейчас там (на юге ДНР и на берегу Азовского моря — ред.) под контролем, кроме Мариуполя. Если его взять, то это высвободит очень большое количество войск, которые сейчас стянуты к городу. Можно там отдохнуть, пополниться и пойдут куда-то там, не знаю, на Киев, Львов. Так что Мариуполь надо брать.— Сколько там украинских военных и нацгвардии?— Много, я думаю, тысяч 15 будет. Это серьезная группировка. Ну там морская пехота, там нацгвардии линейной много, там сектор "М" весь плюс те же нацики, батальон "Азов" и так далее. Плюс те, которые разгромили под Гранитным, под Волновахой (в ДНР — ред.), они куда? Они откатывались к Мариуполю. Им уже деваться некуда. Город в кольце, они уже не сбегут. А прорываться сквозь наши порядки при полном нашем уже господстве в воздухе — они понимают, что это самоубийство.— Сдаваться только.— Сдаваться да, но это уже вопрос. Тот же "Азов", там многие люди прекрасно понимают или по крайней мере они так думают, что у них никакого шанса, если сдадутся. Они будут драться до конца. И такие тоже есть. Понимаешь, в чем самое страшное? И там, и там — русские, а русские умеют драться до конца.— В архиве мариупольского СБУ можно будет найти что-нибудь интересное?— Конечно. Там будут уголовные дела в отношении лиц (сторонники ДНР — ред.). Кто из сотрудников СБУ к этому причастен. Какой следователь, какой оперативник это делал. Этих людей надо искать, устанавливать и допрашивать, чтобы они рассказали, где их пытали.В архиве СБУ надо смотреть агентуру СБУшную и лиц, которые причастны к разгрому подполья, например, к пыткам людей. А также лиц, сочувствующих добровольческим батальонам "Азов", "Днепр" и "Шахтерск".— Дела не сожгут?— Я думаю, уже сожгли. К сожалению... Если только не найдется там какой-нибудь человек (сотрудник СБУ — ред.), который решит припрятать десяток томов, чтобы выторговать себе индульгенцию. Или даже за деньги. Кстати, это, хорошая мысль. Я, пожалуй, обращусь к сотрудникам (СБУ) скажу, что вы, когда будете сжигать документы, оставьте самые ценные, мы их выкупим. Или вы выкупите себе жизнь, свободу, место в новой обновленной службе госбезопасности, такие документы, ну а почему нет. Пусть стараются. И придет к нам какой-нибудь майор, притащит с собой пяток томов оперативных дел.— Так делается?— Делается, делается. Разные вопросы работы с агентурой есть, но я их затрагивать не буду

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, служба безопасности украины, киев, россия, украина, интервью