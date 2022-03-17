"Азовцы просто прятались за нами". Беженцы покидают Мариуполь

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена ихняя, и все", - рассказала одна из очевидцев.