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Экс-подполковник СБУ раскрыл планы "Азова" в Мариуполе

Экс-подполковник СБУ раскрыл планы "Азова" в Мариуполе - РИА Новости, 18.03.2022

Экс-подполковник СБУ раскрыл планы "Азова" в Мариуполе

Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) и других радикальных украинских формирований рассчитывают продержаться в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:15

2022-03-18T03:15

2022-03-18T03:20

в мире

россия

мариуполь

украина

батальон "азов"

василий прозоров

луганск

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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Националисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) и других радикальных украинских формирований рассчитывают продержаться в Мариуполе до конца переговоров между Россией и Украиной и заключения мира, заявил экс-подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью РИА Новости.По его оценке, националисты таким образом "надеются прикрыться живым щитом и просидеть там достаточно долго — до какого-то политического решения"."В надежде на то, что мы (ДНР) не будем штурмовать на заводах, а за это время по переговорам или под давлением запада Россия пойдет на уступки. А они выиграют себе время и тем самым спасутся", — считает Прозоров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, мариуполь, украина, батальон "азов", василий прозоров, луганск