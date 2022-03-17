Президент ЮАР обвинил НАТО в провоцировании конфликта на Украине
Президент ЮАР Рамафоса обвинил НАТО в провоцировании конфликта на Украине
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуации на Украине можно было бы избежать, в том числе если бы НАТО прислушалась к предупреждениям о нерасширении на восток, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Подход (ЮАР - ред.) включает взгляд, который разделяют многие ведущие ученые в сфере международных отношений, - он состоит в том, что войны можно было бы избежать, если бы НАТО прислушалась к предупреждениям собственных лидеров и официальных лиц, которые в течение многих лет говорили, что расширение на восток приведет к большей нестабильности в регионе", - сказал президент, выступая в парламенте. Выдержки из речи лидера ЮАР приводятся в его Twitter.
Он отметил при этом: некоторые люди, которые хотят, чтобы ЮАР заняла более "враждебную позицию", но подход страны заключается в том, чтобы добиться "прочного урегулирования конфликта".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.