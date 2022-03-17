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Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае - РИА Новости, 17.03.2022
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Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае
Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае - РИА Новости, 17.03.2022
Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае
Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое проходило в формате... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:51
2022-03-17T15:27
россия
михаил мишустин
общество
дети
семья
социальные выплаты
детские пособия
социальный навигатор
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое проходило в формате видеоконференции.Мишустин подчеркнул, что систему нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких людей и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.С предложением установить новые детские пособия выступил в начале марта президент Владимир Путин. Речь идет о семьях, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе — это примерно от шести до 12 тысяч рублей.Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, 50 процентов прожиточного минимума на ребенка — это базовый размер выплат (порядка 6150 рублей). Если у получателей пособия среднедушевой доход семьи останется меньше регионального прожиточного минимума, им назначат выплаты в 75 процентов. Тем, у кого и в таком случае доход не достигнет прожиточного минимума, будут выплачивать по 100 процентов. По словам Котякова, эта мера позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей.
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россия, михаил мишустин, общество, дети, семья, социальные выплаты, детские пособия, социальный навигатор, детские вопросы
13:51 17.03.2022 (обновлено: 15:27 17.03.2022)
 
Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае

Мишустин анонсировал майские выплаты на детей от восьми лет из семей с низкими доходами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое проходило в формате видеоконференции.

"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что систему нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких людей и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.
С предложением установить новые детские пособия выступил в начале марта президент Владимир Путин. Речь идет о семьях, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе — это примерно от шести до 12 тысяч рублей.
Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, 50 процентов прожиточного минимума на ребенка — это базовый размер выплат (порядка 6150 рублей). Если у получателей пособия среднедушевой доход семьи останется меньше регионального прожиточного минимума, им назначат выплаты в 75 процентов. Тем, у кого и в таком случае доход не достигнет прожиточного минимума, будут выплачивать по 100 процентов.
По словам Котякова, эта мера позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей.
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РоссияМихаил МишустинОбществоДетиСемьясоциальные выплатыДетские пособияСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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