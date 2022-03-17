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Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае

Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае - РИА Новости, 17.03.2022

Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае

Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое проходило в формате... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:51

2022-03-17T13:51

2022-03-17T15:27

россия

михаил мишустин

общество

дети

семья

социальные выплаты

детские пособия

социальный навигатор

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое проходило в формате видеоконференции.Мишустин подчеркнул, что систему нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких людей и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.С предложением установить новые детские пособия выступил в начале марта президент Владимир Путин. Речь идет о семьях, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе — это примерно от шести до 12 тысяч рублей.Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, 50 процентов прожиточного минимума на ребенка — это базовый размер выплат (порядка 6150 рублей). Если у получателей пособия среднедушевой доход семьи останется меньше регионального прожиточного минимума, им назначат выплаты в 75 процентов. Тем, у кого и в таком случае доход не достигнет прожиточного минимума, будут выплачивать по 100 процентов. По словам Котякова, эта мера позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, общество, дети, семья, социальные выплаты, детские пособия, социальный навигатор, детские вопросы