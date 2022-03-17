13:51 17.03.2022 (обновлено: 15:27 17.03.2022)
Пособия на детей от 8 до 16 лет начнут выплачивать в мае
Мишустин анонсировал майские выплаты на детей от восьми лет из семей с низкими доходами
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, которое проходило в формате видеоконференции.
"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что систему нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких людей и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу.
С предложением установить новые детские пособия выступил в начале марта президент Владимир Путин. Речь идет о семьях, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе — это примерно от шести до 12 тысяч рублей.
Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, 50 процентов прожиточного минимума на ребенка — это базовый размер выплат (порядка 6150 рублей). Если у получателей пособия среднедушевой доход семьи останется меньше регионального прожиточного минимума, им назначат выплаты в 75 процентов. Тем, у кого и в таком случае доход не достигнет прожиточного минимума, будут выплачивать по 100 процентов.
По словам Котякова, эта мера позволит поддержать семьи, в которых растут более пяти миллионов детей.