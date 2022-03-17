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Дрозденко: крупные дорожные стройки поддержат экономику Ленобласти
Дрозденко: крупные дорожные стройки поддержат экономику Ленобласти - РИА Новости, 17.03.2022
Дрозденко: крупные дорожные стройки поддержат экономику Ленобласти
Три масштабные дорожные стройки Всеволожского района, на которые выделены почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета, станут одним из локомотивов... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:25
2022-03-17T10:25
2022-03-17T10:26
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Три масштабные дорожные стройки Всеволожского района, на которые выделены почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета, станут одним из локомотивов экономики Ленинградской области в этом году, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.По словам главы региона, вокруг дорожного строительства много вспомогательных производств, поэтому это прямые инвестиции в экономику и качество жизни в Ленинградской области."Важно, что Ппезидент России особенно подчеркнул возможность увеличения количества таких кредитов для дорожных проектов, которые уже одобрены экспертизой", — сказал Дрозденко.В пресс-службе областной администрации напомнили, что в начале этого года Ленинградская область заключила соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, предусматривающее предоставление региону кредита на 8,7 миллиардов рублей на реализацию трех крупных дорожных проектов: строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (сумма кредита — 2,2 миллиарда рублей), новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (сумма кредита — 4 миллиарда рублей) и продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону Колтушей (сумма кредита — 2,5 миллиарда рублей). Кредит рассчитан на 15 лет с возможностью досрочного погашения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Три масштабные дорожные стройки Всеволожского района, на которые выделены почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета, станут одним из локомотивов экономики Ленинградской области в этом году, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.
По словам главы региона, вокруг дорожного строительства много вспомогательных производств, поэтому это прямые инвестиции в экономику и качество жизни в Ленинградской области
.
"Важно, что Ппезидент России
особенно подчеркнул возможность увеличения количества таких кредитов для дорожных проектов, которые уже одобрены экспертизой", — сказал Дрозденко.
В пресс-службе областной администрации напомнили, что в начале этого года Ленинградская область заключила соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, предусматривающее предоставление региону кредита на 8,7 миллиардов рублей на реализацию трех крупных дорожных проектов: строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (сумма кредита — 2,2 миллиарда рублей), новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (сумма кредита — 4 миллиарда рублей) и продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону Колтушей (сумма кредита — 2,5 миллиарда рублей). Кредит рассчитан на 15 лет с возможностью досрочного погашения.