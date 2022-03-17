https://ria.ru/20220317/stolitsa-1778741567.html
Муфтий отреагировал на признание Казани молодежной столицей ОИС
Муфтий отреагировал на признание Казани молодежной столицей ОИС - РИА Новости, 17.03.2022
Муфтий отреагировал на признание Казани молодежной столицей ОИС
Политические, экономические и духовные контакты между Россией и арабским миром расширятся и укрепятся благодаря признанию Казани Молодежной столицей Организации РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:52
2022-03-17T20:52
2022-03-17T20:52
религия
азербайджан
рустам минниханов
камиль самигуллин
россия
москва
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Политические, экономические и духовные контакты между Россией и арабским миром расширятся и укрепятся благодаря признанию Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил РИА Новости в четверг глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РФ) Камиль Самигуллин."Помимо статуса Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС), ранее Казань была признана Северной столицей исламского мира, оба статуса утверждают Татарстан в качестве мусульманского центра страны, а Россию — полноценным членом исламского мира", - сказал Самигуллин, комментируя итоги инаугурации Казани в качестве Молодежной столицы ОИС в Москве, которая прошла накануне. Муфтий Татарстана поддержал мнение президента Татарстана Рустама Минниханова, заявившего о том, признание Казани молодежной столицей ОИС – уникальное событие и что это особенно символично в год празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.Он также выразил солидарность и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, высоко оценившего во время презентации проекта дальнейшее развитие сотрудничества РФ и стран исламского мира.“В контексте сегодняшней непростой политической повестки дня исламский фактор мог бы укрепить дружественные связи между Россией и странами мусульманского мира. Богатейшее богословское наследие делает российское мусульманское сообщество одним из самых передовых в современной исламской цивилизации, наше наследие интересно и привлекательно для зарубежных исламских партнеров. Этот их интерес к российской исламской культуре может стать одновременно и точкой роста в экономических отношениях”, - добавил религиозный деятель.Программу мероприятий в Казани, которую анонсировал на церемонии министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, муфтий счел обширной: в ее перечень входит проведение Молодежного форума Россия – ОИС, где участники создадут проекты по совместному гуманитарному воздействию РФ и стран организации.“Надеюсь, что статус Молодежной столицы ОИС 2022 года, присвоенный Казани, еще шире распахнет коридоры взаимодействий России со странами исламского мира. Татарстан готов к реализации этого сотрудничества”, - заключил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.Россия – первая из государств-наблюдателей в ОИС принимает титул принимающей страны Молодежной столицы ОИС.Выступивший на церемонии инаугурации от имени Молодежного Форума ОИС генеральный директор, представитель Азербайджана в этой организации Расул Омаров отметил, что Россия будет принимающей страной "Молодёжной столицы ОИС" в течение всего 2022 г."Основной причиной выбора России явилось то, что здесь в мире и гармонии проживают представители различных религий и национальностей. Более того, Россия – первая из государств-наблюдателей в ОИС принимает титул Молодежной столицы ОИС", - заключил Омаров.
https://ria.ru/20220315/turizm-1778240868.html
https://ria.ru/20220315/ois-1778351855.html
https://ria.ru/20211020/koran-1755341153.html
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азербайджан, рустам минниханов, камиль самигуллин, россия, москва
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Политические, экономические и духовные контакты между Россией и арабским миром расширятся и укрепятся благодаря признанию Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил РИА Новости в четверг глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РФ) Камиль Самигуллин.
"Помимо статуса Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС), ранее Казань
была признана Северной столицей исламского мира, оба статуса утверждают Татарстан в качестве мусульманского центра страны, а Россию
— полноценным членом исламского мира", - сказал Самигуллин, комментируя итоги инаугурации Казани в качестве Молодежной столицы ОИС в Москве
, которая прошла накануне.
Муфтий Татарстана поддержал мнение президента Татарстана Рустама Минниханова
, заявившего о том, признание Казани молодежной столицей ОИС – уникальное событие и что это особенно символично в год празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.
Он также выразил солидарность и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, высоко оценившего во время презентации проекта дальнейшее развитие сотрудничества РФ и стран исламского мира.
“В контексте сегодняшней непростой политической повестки дня исламский фактор мог бы укрепить дружественные связи между Россией и странами мусульманского мира. Богатейшее богословское наследие делает российское мусульманское сообщество одним из самых передовых в современной исламской цивилизации, наше наследие интересно и привлекательно для зарубежных исламских партнеров. Этот их интерес к российской исламской культуре может стать одновременно и точкой роста в экономических отношениях”, - добавил религиозный деятель.
Программу мероприятий в Казани, которую анонсировал на церемонии министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, муфтий счел обширной: в ее перечень входит проведение Молодежного форума Россия – ОИС, где участники создадут проекты по совместному гуманитарному воздействию РФ и стран организации.
“Надеюсь, что статус Молодежной столицы ОИС 2022 года, присвоенный Казани, еще шире распахнет коридоры взаимодействий России со странами исламского мира. Татарстан готов к реализации этого сотрудничества”, - заключил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
.
Россия – первая из государств-наблюдателей в ОИС принимает титул принимающей страны Молодежной столицы ОИС.
Выступивший на церемонии инаугурации от имени Молодежного Форума ОИС генеральный директор, представитель Азербайджана
в этой организации Расул Омаров отметил, что Россия будет принимающей страной "Молодёжной столицы ОИС" в течение всего 2022 г.
"Основной причиной выбора России явилось то, что здесь в мире и гармонии проживают представители различных религий и национальностей. Более того, Россия – первая из государств-наблюдателей в ОИС принимает титул Молодежной столицы ОИС", - заключил Омаров.