https://ria.ru/20220317/stolitsa-1778741567.html

Муфтий отреагировал на признание Казани молодежной столицей ОИС

Муфтий отреагировал на признание Казани молодежной столицей ОИС - РИА Новости, 17.03.2022

Муфтий отреагировал на признание Казани молодежной столицей ОИС

Политические, экономические и духовные контакты между Россией и арабским миром расширятся и укрепятся благодаря признанию Казани Молодежной столицей Организации РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:52

2022-03-17T20:52

2022-03-17T20:52

религия

азербайджан

рустам минниханов

камиль самигуллин

россия

москва

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Политические, экономические и духовные контакты между Россией и арабским миром расширятся и укрепятся благодаря признанию Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил РИА Новости в четверг глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РФ) Камиль Самигуллин."Помимо статуса Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС), ранее Казань была признана Северной столицей исламского мира, оба статуса утверждают Татарстан в качестве мусульманского центра страны, а Россию — полноценным членом исламского мира", - сказал Самигуллин, комментируя итоги инаугурации Казани в качестве Молодежной столицы ОИС в Москве, которая прошла накануне. Муфтий Татарстана поддержал мнение президента Татарстана Рустама Минниханова, заявившего о том, признание Казани молодежной столицей ОИС – уникальное событие и что это особенно символично в год празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.Он также выразил солидарность и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, высоко оценившего во время презентации проекта дальнейшее развитие сотрудничества РФ и стран исламского мира.“В контексте сегодняшней непростой политической повестки дня исламский фактор мог бы укрепить дружественные связи между Россией и странами мусульманского мира. Богатейшее богословское наследие делает российское мусульманское сообщество одним из самых передовых в современной исламской цивилизации, наше наследие интересно и привлекательно для зарубежных исламских партнеров. Этот их интерес к российской исламской культуре может стать одновременно и точкой роста в экономических отношениях”, - добавил религиозный деятель.Программу мероприятий в Казани, которую анонсировал на церемонии министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, муфтий счел обширной: в ее перечень входит проведение Молодежного форума Россия – ОИС, где участники создадут проекты по совместному гуманитарному воздействию РФ и стран организации.“Надеюсь, что статус Молодежной столицы ОИС 2022 года, присвоенный Казани, еще шире распахнет коридоры взаимодействий России со странами исламского мира. Татарстан готов к реализации этого сотрудничества”, - заключил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.Россия – первая из государств-наблюдателей в ОИС принимает титул принимающей страны Молодежной столицы ОИС.Выступивший на церемонии инаугурации от имени Молодежного Форума ОИС генеральный директор, представитель Азербайджана в этой организации Расул Омаров отметил, что Россия будет принимающей страной "Молодёжной столицы ОИС" в течение всего 2022 г."Основной причиной выбора России явилось то, что здесь в мире и гармонии проживают представители различных религий и национальностей. Более того, Россия – первая из государств-наблюдателей в ОИС принимает титул Молодежной столицы ОИС", - заключил Омаров.

https://ria.ru/20220315/turizm-1778240868.html

https://ria.ru/20220315/ois-1778351855.html

https://ria.ru/20211020/koran-1755341153.html

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азербайджан, рустам минниханов, камиль самигуллин, россия, москва