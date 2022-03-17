https://ria.ru/20220317/reysy-1778591552.html

Минтранс: российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы

Минтранс: российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы - РИА Новости, 17.03.2022

Минтранс: российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы

Шесть авиакомпаний РФ продолжают международные рейсы, летают в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, также в Россию РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:17

2022-03-17T09:17

2022-03-17T09:54

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

армения

азербайджан

sukhoi superjet

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Шесть авиакомпаний РФ продолжают международные рейсы, летают в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, также в Россию осуществляют полеты 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран, сообщает Минтранс РФ."Несмотря на введенные рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства, российскими авиакомпаниями продолжаются международные авиаперевозки. Шесть российских авиакомпаний выполняют полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.Для осуществления зарубежных рейсов перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов SSJ100, поясняет министерство."Кроме того, на сегодняшний день рейсы в Россию осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана", - отмечает Минтранс РФ.В Минтрансе отметили, что российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в авиаперевозках, опыт пандемии позволил оперативно принять необходимые решения."Российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках. Практический опыт, приобретенный российской гражданской авиацией в условиях пандемии COVID-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях", - говорится в сообщении.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220312/aviakompaniya-1777870004.html

https://ria.ru/20220316/indiya-1778512961.html

россия

армения

азербайджан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), армения, азербайджан, sukhoi superjet, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)