https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778600365.html
Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона
Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона - РИА Новости, 17.03.2022
Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона
Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:22
2022-03-17T10:22
2022-03-17T10:22
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_0:57:2996:1742_1920x0_80_0_0_8c6dd6bcc1ddaf2f1a08c03acec660e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка труда — эти меры, необходимые Ленинградской области для поддержания экономики региона, назвал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.Губернатор пояснил, что власти Ленинградской области как приграничного и экспорто-ориентированного региона заинтересованы в оперативной работе таможни — на автоматический выпуск товаров, которые регион отгружает на экспорт, а также на максимально быстрый пропуск необходимого импорта — комплектующих, расходных материалов."Для нас также важны поддержка системообразующих предприятий, максимальное сокращение бюрократических процедур в госзакупках, поддержка торговли и малого бизнеса, в том числе через продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальную свободу в торговле — за счёт создания бесплатных торговых мест", — отметил Дрозденко.Кроме того, власти Ленобласти выступают за уменьшение требования к доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до пяти процентов, продление на год всех разрешительных документов для бизнеса, упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель. А также предлагают в два раза увеличить пороги, по которым предприятие может относиться к малому и среднему бизнесу и пользоваться упрощенным режимом налогообложения.
https://ria.ru/20220310/lenoblast-1777435244.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371143_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_b8ae68d689e9e51073fd4748e1046e57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка труда — эти меры, необходимые Ленинградской области для поддержания экономики региона, назвал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.
Губернатор пояснил, что власти Ленинградской области
как приграничного и экспорто-ориентированного региона заинтересованы в оперативной работе таможни — на автоматический выпуск товаров, которые регион отгружает на экспорт, а также на максимально быстрый пропуск необходимого импорта — комплектующих, расходных материалов.
"Для нас также важны поддержка системообразующих предприятий, максимальное сокращение бюрократических процедур в госзакупках, поддержка торговли и малого бизнеса, в том числе через продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальную свободу в торговле — за счёт создания бесплатных торговых мест", — отметил Дрозденко.
Кроме того, власти Ленобласти выступают за уменьшение требования к доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до пяти процентов, продление на год всех разрешительных документов для бизнеса, упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель. А также предлагают в два раза увеличить пороги, по которым предприятие может относиться к малому и среднему бизнесу и пользоваться упрощенным режимом налогообложения.
"Для нас очень важно сохранение рабочих мест и на уровне региона это сейчас — главная задача: удержать рынок труда. Хочу отметить, что пока ситуация в экономике Ленинградской области стабильная, большинство предприятий заявляют о том, что сохраняют объемы производства и компании, реализующие знаковые инфраструктурные проекты также заявляют о том, что эти проекты будут продолжены", — заявил Дрозденко.