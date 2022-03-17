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Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона - РИА Новости, 17.03.2022
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Ленинградская область
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Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона
Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона - РИА Новости, 17.03.2022
Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона
Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:22
2022-03-17T10:22
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка труда — эти меры, необходимые Ленинградской области для поддержания экономики региона, назвал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.Губернатор пояснил, что власти Ленинградской области как приграничного и экспорто-ориентированного региона заинтересованы в оперативной работе таможни — на автоматический выпуск товаров, которые регион отгружает на экспорт, а также на максимально быстрый пропуск необходимого импорта — комплектующих, расходных материалов."Для нас также важны поддержка системообразующих предприятий, максимальное сокращение бюрократических процедур в госзакупках, поддержка торговли и малого бизнеса, в том числе через продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальную свободу в торговле — за счёт создания бесплатных торговых мест", — отметил Дрозденко.Кроме того, власти Ленобласти выступают за уменьшение требования к доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до пяти процентов, продление на год всех разрешительных документов для бизнеса, упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель. А также предлагают в два раза увеличить пороги, по которым предприятие может относиться к малому и среднему бизнесу и пользоваться упрощенным режимом налогообложения.
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александр дрозденко
10:22 17.03.2022
 

Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка труда — эти меры, необходимые Ленинградской области для поддержания экономики региона, назвал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.
Губернатор пояснил, что власти Ленинградской области как приграничного и экспорто-ориентированного региона заинтересованы в оперативной работе таможни — на автоматический выпуск товаров, которые регион отгружает на экспорт, а также на максимально быстрый пропуск необходимого импорта — комплектующих, расходных материалов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 11:56Ленинградская область
Власти Ленобласти и бизнес разработали меры поддержки в условиях санкций
"Для нас также важны поддержка системообразующих предприятий, максимальное сокращение бюрократических процедур в госзакупках, поддержка торговли и малого бизнеса, в том числе через продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальную свободу в торговле — за счёт создания бесплатных торговых мест", — отметил Дрозденко.
Кроме того, власти Ленобласти выступают за уменьшение требования к доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до пяти процентов, продление на год всех разрешительных документов для бизнеса, упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель. А также предлагают в два раза увеличить пороги, по которым предприятие может относиться к малому и среднему бизнесу и пользоваться упрощенным режимом налогообложения.
"Для нас очень важно сохранение рабочих мест и на уровне региона это сейчас — главная задача: удержать рынок труда. Хочу отметить, что пока ситуация в экономике Ленинградской области стабильная, большинство предприятий заявляют о том, что сохраняют объемы производства и компании, реализующие знаковые инфраструктурные проекты также заявляют о том, что эти проекты будут продолжены", — заявил Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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