https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778600365.html

Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона

Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона - РИА Новости, 17.03.2022

Глава Ленобласти назвал меры по поддержке экономики региона

Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:22

2022-03-17T10:22

2022-03-17T10:22

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Оперативная работа таможни, поддержка системообразующих предприятий, уменьшение доли собственного участия компаний при льготном кредитовании и удержание рынка труда — эти меры, необходимые Ленинградской области для поддержания экономики региона, назвал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совещания президента России с главами регионов и правительством РФ.Губернатор пояснил, что власти Ленинградской области как приграничного и экспорто-ориентированного региона заинтересованы в оперативной работе таможни — на автоматический выпуск товаров, которые регион отгружает на экспорт, а также на максимально быстрый пропуск необходимого импорта — комплектующих, расходных материалов."Для нас также важны поддержка системообразующих предприятий, максимальное сокращение бюрократических процедур в госзакупках, поддержка торговли и малого бизнеса, в том числе через продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальную свободу в торговле — за счёт создания бесплатных торговых мест", — отметил Дрозденко.Кроме того, власти Ленобласти выступают за уменьшение требования к доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до пяти процентов, продление на год всех разрешительных документов для бизнеса, упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель. А также предлагают в два раза увеличить пороги, по которым предприятие может относиться к малому и среднему бизнесу и пользоваться упрощенным режимом налогообложения.

https://ria.ru/20220310/lenoblast-1777435244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко