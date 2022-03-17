https://ria.ru/20220317/mir-1778672276.html

Система "Мир" готова к подключению новых стран

Система "Мир" готова к подключению новых стран - РИА Новости, 17.03.2022

Система "Мир" готова к подключению новых стран

Российская платежная система "Мир" технологически готова к подключению новых зарубежных стран, но пока сосредоточится на текущих рынках присутствия, сообщила... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:07

2022-03-17T15:07

2022-03-17T15:38

экономика

ассоциация туроператоров россии (атор)

платежная система "мир"

новости - туризм

туризм

сбербанк россии

узбекистан

армения

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская платежная система "Мир" технологически готова к подключению новых зарубежных стран, но пока сосредоточится на текущих рынках присутствия, сообщила директор по развитию цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова в интервью "Вестнику АТОР"."Отвечая на вопрос "Вестника АТОР" о планах развития инфраструктуры по приему карт "Мир" в Египте, Тунисе, на Кубе и в других странах, готовых принять россиян на свои курорты, Мария Точилова ответила, что компания сконцентрирована на расширении сервисов на рынках тех стран, где уже присутствует "Мир", - сообщает издание."Технологически мы готовы к подключению всех стран, которые сами проявят инициативу и захотят предоставлять сервис по обслуживанию карт "Мир", - отметила Точилова. Однако в какой именно временной перспективе и с какими странами возможно потенциальное сотрудничество, представитель платежной системы затруднилась ответить, добавляют в "Вестнике АТОР".В настоящее время карты "Мир" принимают в 10 странах. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия.Как сообщила Точилова, в Турции снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank. Во Вьетнаме карты "Мир" принимают в инфраструктуре платежной системы Napas (банки BIDV, VRB). В Армении снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa.В Таджикистане аналогичные операции доступны в устройствах участников платежной системы "Корти Милли" и ExpressPay. В Белоруссии карты "Мир" принимают в устройствах банков-участников платежной системы "Белкарт" и банка "ВТБ Беларусь". В Казахстане снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, "Сбербанка", "Народного Банка Республики Казахстан" ("Халык Банк"), банка "Центр-Кредит".В Киргизии карты "Мир" обслуживаются в устройствах банков-участников платежной системы "Элкарт". В Узбекистане операции с получением наличных и оплатой покупок доступны в устройствах всех банков-участников платежной системы Uzcard. В Южной Осетии снять наличные по карте "Мир" можно в устройствах Национального банка республики. В Абхазии карты "Мир" обслужат участники платежной системы АПРА.

https://ria.ru/20220306/karta-1776904742.html

https://ria.ru/20220306/karty-1776893969.html

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

узбекистан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, ассоциация туроператоров россии (атор), платежная система "мир", новости - туризм, сбербанк россии, узбекистан, армения