15:07 17.03.2022 (обновлено: 15:38 17.03.2022)
Система "Мир" готова к подключению новых стран
Система "Мир" готова к подключению новых стран, но пока сосредоточится на текущих рынках
Информация о приеме к оплате карты "МИР"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская платежная система "Мир" технологически готова к подключению новых зарубежных стран, но пока сосредоточится на текущих рынках присутствия, сообщила директор по развитию цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова в интервью "Вестнику АТОР".
"Отвечая на вопрос "Вестника АТОР" о планах развития инфраструктуры по приему карт "Мир" в Египте, Тунисе, на Кубе и в других странах, готовых принять россиян на свои курорты, Мария Точилова ответила, что компания сконцентрирована на расширении сервисов на рынках тех стран, где уже присутствует "Мир", - сообщает издание.
"Технологически мы готовы к подключению всех стран, которые сами проявят инициативу и захотят предоставлять сервис по обслуживанию карт "Мир", - отметила Точилова. Однако в какой именно временной перспективе и с какими странами возможно потенциальное сотрудничество, представитель платежной системы затруднилась ответить, добавляют в "Вестнике АТОР".
В настоящее время карты "Мир" принимают в 10 странах. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия.
Как сообщила Точилова, в Турции снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank. Во Вьетнаме карты "Мир" принимают в инфраструктуре платежной системы Napas (банки BIDV, VRB). В Армении снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa.
В Таджикистане аналогичные операции доступны в устройствах участников платежной системы "Корти Милли" и ExpressPay. В Белоруссии карты "Мир" принимают в устройствах банков-участников платежной системы "Белкарт" и банка "ВТБ Беларусь". В Казахстане снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, "Сбербанка", "Народного Банка Республики Казахстан" ("Халык Банк"), банка "Центр-Кредит".
В Киргизии карты "Мир" обслуживаются в устройствах банков-участников платежной системы "Элкарт". В Узбекистане операции с получением наличных и оплатой покупок доступны в устройствах всех банков-участников платежной системы Uzcard. В Южной Осетии снять наличные по карте "Мир" можно в устройствах Национального банка республики. В Абхазии карты "Мир" обслужат участники платежной системы АПРА.