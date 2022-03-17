https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html

Житель Мариуполя рассказал, как делали фейк о "российском ударе" по роддому

Житель Мариуполя рассказал, как делали фейк о "российском ударе" по роддому - РИА Новости, 17.03.2022

Житель Мариуполя рассказал, как делали фейк о "российском ударе" по роддому

Съемка последствий якобы российского удара по родильному отделению городской больницы №3 Мариуполя была однозначно постановочной, украинских журналистов явно... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:52

2022-03-17T23:52

2022-03-17T23:52

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Съемка последствий якобы российского удара по родильному отделению городской больницы №3 Мариуполя была однозначно постановочной, украинских журналистов явно заранее подготовили к быстрой выдаче этого фейка, рассказал один из жителей Мариуполя.По словам мужчины, не назвавшего своего имени, родильное отделение больницы было полно рожениц, но за день до случившегося их всех эвакуировали. Как только произошел взрыв, "буквально через пять минут, это говорят люди, которые живут рядом, которые пометали стекла после ударной волны, - сразу же приехали журналисты, видеосъемка, куча полицейских машин, и началась съемка", рассказал он."Явно, что срежиссированное, постановочное видео, однозначно. Это говорят все очевидцы, которые видели. Так не бывает, чтобы журналисты сидели за углом или пили кофе, сидя в кофейне, тут прилетела ракета, и они раз - и срочно появились", - добавил мужчина. "Какую-то роженицу снимали. Как она там оказалась, каким чудом? Потому что всех их заранее перевели", - сказал он. По его словам, роддом "однозначно" был специально освобожден перед осуществлением этой провокации.В западных СМИ разлетелся фейк о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе. Как позже сообщили в Минобороны РФ, на самом деле учреждение использовалось нацбатом "Азов", боевики разогнали персонал и пациентов. Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены на заседании Совета безопасности ООН.Что касается роженицы, якобы запечатленной на фоне разрушений, то, как заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, жители Мариуполя на фотографиях опознали в ней модель Марианну Подгурскую, которая играла сразу трех женщин и для этого была по-разному загримирована. Эти снимки делал один и тот же фотограф – Евгений Малолетка, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими западными СМИ, говорил Полянский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755405.html

https://ria.ru/20220317/pobeg-1778754360.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, россия